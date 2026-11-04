Туск посоветовал Трампу "не злоупотреблять правом вето" после выборов

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал совет американскому президенту Дональду Трампу после промежуточных выборов в США.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Комментируя промежуточные выборы в США, Туск заявил, что "демократия победила в Америке".

"Демократия – это удивительно; я люблю демократию – это прекрасная вещь. Как сказал сам президент Дональд Трамп вскоре после выборов, демократы хорошо поработали – на этот раз я полностью с ним согласен. Надеюсь, это стабилизирует ситуацию в нашем регионе", – подчеркнул премьер Польши.

Также он дал совет американскому президенту относительно возможного вето.

"Президент Трамп остается президентом. Мой совет – я не являюсь советником президента Трампа; мы – хорошие друзья, – но я не уполномочен давать советы американскому президенту. Однако мой совет – не злоупотреблять правом вето как методом управления. Из собственного опыта в Польше могу сказать, что вето – это последнее, что может помочь в эффективном управлении", – подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши также отметил, что приоритетами польского правительства останется как можно более тесный союз с США.

Стоит отметить, что накануне выборов президент США заявил, что, возможно, ему придётся стать "мистером Вето", если демократы получат большинство на промежуточных выборах.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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