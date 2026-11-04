В Берлине две статуи в парке испортили антисемитскими лозунгами

Неизвестные испортили две скульптуры в берлинском парке Тиргартен, нанеся на них антисемитские лозунги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению полиции, на скульптурах, изображающих медведя и быка, красной краской были нанесены два антисемитских лозунга.

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Прохожие обнаружили граффити во вторник утром и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители сначала замазали надписи мелом-спреем; планируется их профессиональное удаление. Дело расследует Служба государственной безопасности, которая отвечает за преступления на политической почве.

В прошлом году центры регистрации Федеральной ассоциации RIAS зафиксировали в Германии более 8 700 антисемитских инцидентов. Это примерно столько же, сколько и в 2024 году, но втрое больше, чем в году, предшествовавшем террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующему масштабному израильскому наступлению в секторе Газы.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.