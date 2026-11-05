Бернем надеется, что выборы в США будут способствовать борьбе с ростом стоимости жизни

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что результаты промежуточных выборов в США позволят миру сосредоточиться на вопросе роста стоимости жизни.

Его слова передает BBC, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами во время саммита лидеров Содружества, британский премьер пообещал добиваться урегулирования войн на Ближнем Востоке и в Украине после выборов в США, на которых республиканцы Дональда Трампа понесли значительные потери.

Он отметил, что не сможет ослабить давление, связанное с ростом стоимости жизни, до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт США с Ираном.

Комментируя результаты выборов в Конгресс, Бернем отметил, что избиратели в США дали понять – они хотят видеть, "как мир объединяется и сосредотачивается на вещах, которые важны для людей".

"Президент Трамп принял результаты, и я считаю, что у мира теперь есть возможность объединиться вокруг проблемы, которая касается нас всех, а именно – стоимости жизни. Именно этот вопрос я поставил в центр внимания в течение первых трех месяцев на Даунинг-стрит, и мы уже приняли меры", – заявил глава британского правительства.

В то же время Бернем признал, что для решения этой проблемы необходимо положить конец войнам на Ближнем Востоке и в Украине.

"Именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас, и я надеюсь, что мир найдет время для этого. И, безусловно, во время моих бесед с лидерами я буду просить всех именно об этом", – заявил премьер.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что война в Иране частично стала причиной масштабных поражений республиканцев на промежуточных выборах.

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