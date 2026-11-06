У Фінляндії не виключають повної заборони в'їзду для росіян

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що повна заборона на в'їзд росіян була б "послідовним рішенням".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У п’ятницю президент Фінляндії та урядовий комітет із питань зовнішньої політики та політики безпеки обговорили питання в’їзду громадян Росії до Фінляндії.

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен написала у соцмережі X, що МЗС у стислі терміни підготує пропозицію щодо зміни попереднього рішення уряду стосовно в’їзду росіян.

"Росія має припинити свою загарбницьку війну в Україні", – підсумувала вона.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо повідомив MTV та Iltalehti, що МЗС Фінляндії готує додаткові заходи щодо обмеження в’їзду росіян.

"З 2022 року, коли почалася війна, ми обмежуємо в’їзд росіян. Зокрема, не видаємо туристичні візи. Зараз ми хочемо отримати можливість відмовляти у в’їзді, зокрема, професійним спортсменам", – сказав Орпо.

За словами прем’єра, нові заходи підготують у стислі терміни. Орпо вважає, що повна заборона на в’їзд росіян до Фінляндії була б "послідовним рішенням".

Наступного тижня в Гельсінкі відбудуться два матчі НХЛ, у яких мають брати участь і російські гравці. На турнірі з фігурного катання Finlandia Trophy, який відбудеться в Гельсінкі 20–21 листопада, також очікуються учасники з Росії. Крім того, російських спортсменів чекають на етапі Кубка світу з лижних гонок у Рука 27–29 листопада.

Минулого тижня з’явилися повідомлення про те, що Росія повертається на чемпіонати світу з хокею. Приводом стало рішення Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS), який постановив, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) повинна дозволити повернення Росії на міжнародні турніри. У відповідь Федерація хокею Фінляндії в понеділок ввечері заявила, що Фінляндія не гратиме проти Росії, доки триває війна в Україні.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.

А президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.