В Финляндии не исключают полного запрета на въезд для россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что полный запрет на въезд россиян был бы "последовательным решением".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В пятницу президент Финляндии и правительственный комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности обсудили вопрос о въезде граждан России в Финляндию.

Министр иностранных дел Элина Валтонен написала в соцсети X, что МИД в кратчайшие сроки подготовит предложение об изменении предыдущего решения правительства относительно въезда россиян.

"Россия должна прекратить свою агрессивную войну в Украине", – подытожила она.

Премьер-министр Петтери Орпо сообщил MTV и Iltalehti, что МИД Финляндии готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян.

"С 2022 года, когда началась война, мы ограничиваем въезд россиян. В частности, не выдаем туристические визы. Сейчас мы хотим получить возможность отказывать во въезде, в частности, профессиональным спортсменам", – сказал Орпо.

По словам премьера, новые меры будут подготовлены в сжатые сроки. Орпо считает, что полный запрет на въезд россиян в Финляндию был бы "последовательным решением".

На следующей неделе в Хельсинки состоятся два матча НХЛ, в которых должны принять участие и российские игроки. На турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy, который пройдет в Хельсинки 20–21 ноября, также ожидаются участники из России. Кроме того, российских спортсменов ждут на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке 27–29 ноября.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Россия возвращается на чемпионаты мира по хоккею. Поводом стало решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), который постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна разрешить возвращение России на международные турниры. В ответ Федерация хоккея Финляндии в понедельник вечером заявила, что Финляндия не будет играть против России, пока продолжается война в Украине.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.