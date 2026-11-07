Міністр оборони Польщі вирушить до США говорити про постійну військову базу

Віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться найближчого вівторка, 10 листопада, у Пентагоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Переговори політиків стосуватимуться, зокрема, постійної присутності американських військових у Польщі.

Перед цим польський віцепрем’єр заявив, що "якщо все піде добре", то на початку наступного тижня він відвідає Сполучені Штати.

Зустріч має відбутися о 10:30 за місцевим часом (16:30 за польським часом – ред.).

"Ми будемо в Пентагоні, будемо говорити про бази, про присутність американських військових, про польсько-американський союз", – повідомив Косіняк-Камиш.

Минулого тижня глава Міністерства оборони заявляв, що немає проблем із узгодженням дати його візиту до США, але з обережності не називає можливих термінів.

Він зазначив, що така обережність зумовлена вересневим досвідом, коли в останній момент його зустріч із главою Пентагону було скасовано через візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США.

Віцепрем’єр Польщі зустрінеться з Гегсетом через тиждень після проміжних виборів до Конгресу, на яких Республіканська партія зазнала поразки, втративши на користь Демократичної партії більшість в обох палатах.

Американська сторона вже вирішила, що сервісний центр ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot буде створено в Польщі. Рішення було оголошено в середині жовтня. Поки що залишаються невідомими такі питання, як місце розташування центру, вартість його будівництва та можлива дата початку роботи.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Тепер Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо американської військової бази. Президент Кароль Навроцький повідомив, що запланований об’єкт матиме назву "Форт Трамп".