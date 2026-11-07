Министр обороны Польши отправится в США для обсуждения вопроса о постоянной военной базе

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится в ближайший вторник, 10 ноября, в Пентагоне с министром обороны США Питом Хэгсетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Переговоры политиков коснутся, в частности, постоянного присутствия американских военных в Польше.

Ранее польский вице-премьер заявил, что "если все пойдет хорошо", то в начале следующей недели он посетит Соединенные Штаты.

Встреча должна состояться в 10:30 по местному времени (16:30 по польскому времени – ред.).

"Мы будем в Пентагоне, будем говорить о базах, о присутствии американских военных, о польско-американском союзе", – сообщил Косиняк-Камыш.

На прошлой неделе глава Министерства обороны заявлял, что нет проблем с согласованием даты его визита в США, но из осторожности не называет возможных сроков.

Он отметил, что такая осторожность обусловлена сентябрьским опытом, когда в последний момент его встреча с главой Пентагона была отменена из-за визита лидера Китая Си Цзиньпина в США.

Вице-премьер Польши встретится с Хегсетом через неделю после промежуточных выборов в Конгресс, на которых Республиканская партия потерпела поражение, уступив Демократической партии большинство в обеих палатах.

Американская сторона уже приняла решение о создании в Польше сервисного центра ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot. Решение было объявлено в середине октября. Пока остаются неизвестными такие вопросы, как место расположения центра, стоимость его строительства и возможная дата начала работы.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Теперь Польша ожидает от Трампа выполнения обещания относительно американской военной базы. Президент Кароль Навроцкий сообщил, что запланированный объект будет называться "Форт Трамп".