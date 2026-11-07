Зеленский предупредил, что план Трампа по безопасности Европы может быть опасным

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил администрацию Дональда Трампа, что предложенный им новый план по безопасности Европы может быть "опасным", поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью телеканалу CNN, цитаты из которого распространил в соцсетях президент.

Зеленский отметил, что россияне "не хотят думать о том, как прекратить эту войну", а "хотят начать с новой инфраструктуры безопасности в Европе", и "это опасно".

"Я был очень четким со всеми партнерами: сначала мы должны обсудить, как закончить войну России против Украины. Во-вторых, какой будет инфраструктура безопасности для Украины. Какие гарантии безопасности получит Украина. И уже потом, в зависимости от этих ответов, стороны смогут обсуждать инфраструктуру безопасности между Европой – или Евросоюзом – и Россией", – подчеркнул он.



По словам Зеленского, для Евросоюза опасность обсуждения новой инфраструктуры безопасности гораздо выше.

"Мы не входим в Евросоюз. Мы также не являемся членом НАТО. Я не пытаюсь говорить от их имени. Мы все живём в Европе. Мы не хотим "Ялты 2.0". Не хотим, чтобы Россия нас разделила", – сказал он.

"И, конечно, суверенитет и территориальная целостность являются ключевым вопросом для любой независимой страны. Если ты хочешь быть свободной и демократической страной, тебе нужно, как минимум, чтобы твои соседи уважали твой суверенитет и территориальную целостность", – подчеркнул он.

Как сообщалось, непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.

Поздно вечером в четверг Трамп заявил о "большом, замечательном соглашении" после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, добавив, что "оно может охватить всю Европу".