Два аеростати порушили повітряний простір Молдови

7 листопада Міністерство оборони Молдови повідомило про два випадки порушення повітряного простору країни об’єктами типу аеростата.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За даними міністерства, перший випадок зафіксували 7 листопада о 09:15. Аеростат пролетів над територією Молдови в районі села Мошани Дрокіївського району. О 09:22 він покинув повітряний простір країни поблизу села Єлизаветівка того ж району.

Другий випадок зареєстрували о 10:35. Ще одна повітряна куля незаконно перетнула державний кордон з боку української Вінниці в напрямку села Трифауци Сорокського району. Вже о 10:36 об’єкт покинув повітряний простір Молдови поблизу села Русланівка того ж району.

У міністерстві оборони повідомили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни.

Як повідомлялося, увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.

Повідомлялося, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.