Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы

7 ноября Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны объектами типа аэростата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По данным министерства, первый случай зафиксировали 7 ноября в 09:15. Аэростат пролетел над территорией Молдовы в районе села Мошаны Дрокиевского района. В 09:22 он покинул воздушное пространство страны вблизи села Елизаветовка того же района.

Второй случай зарегистрировали в 10:35. Еще один воздушный шар незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы в направлении села Трифауцы Сорокского района. Уже в 10:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Руслановка того же района.

В министерстве обороны сообщили, что Центр воздушных операций продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.

Как сообщалось, вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.

Сообщалось, что Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.