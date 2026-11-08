Появилось видео перестрелки между напавшим в Кракове и полицией

В ходе операции по задержанию виновного в смертельной стрельбе в польском Кракове двое полицейских получили ранения.

Об этом свидетельствует видео задержания, которое распространили польские СМИ, пишет "Европейская правда".

События, запечатленные на видеозаписи, происходят после 15:00, когда полицейские прибыли на место стрельбы.

На видео видно, как преступник и полицейский стоят друг напротив друга и обмениваются выстрелами. Нападавший первым падает на землю. После этого офицер делает еще несколько выстрелов в мужчину, прежде чем потерять равновесие и также упасть на асфальт. Он получил ранения.

По официальным данным польской полиции, в результате операции пострадали двое полицейских. Это старшие постовые Якуб Кулик и Артур Моранский.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

На данный момент известно о шести погибших и 16 раненых. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.