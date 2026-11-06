У Франції готуються розгорнути 70 тисяч правоохоронців під час протестів 7 листопада

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив, що уряд мобілізує 70 000 правоохоронців для підтримання порядку під час загальнонаціональних протестів, запланованих на суботу, 7 листопада.

Його заяву цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Глава МВС заявив, що французький уряд дотримуватиметься такого ж переліку безпекових заходів, як і під час протестів у четвер. Урядовий план з підтримання порядку передбачає залучення 70 тисяч поліцейських та численні попередні перевірки, зокрема на дорогах та на вокзалах.

"Ситуація дещо відрізняється від вчорашньої, оскільки ми отримали менше заяв від представницьких профспілкових організацій. Є певна кількість зареєстрованих маршів, але здебільшого це заклики до зібрань. Не завжди є організований організатор, що створює більший ризик", – зазначив Нуньєс.

Нагадаємо, національний союз студентів Франції закликав до нових масових демонстрацій цього тижня через відсутність реакції уряду на їхні вимоги.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня у Франції спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Виконавча влада Франції раніше визнала недоліки у прогнозуванні масштабів акцій 17 жовтня, а Нуньєс опинився під шквалом критики за невдалі спроби правоохоронців зупинити порушників.