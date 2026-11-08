Трамп хочет расследовать "угрозы" со стороны демократов, нацелившихся на его администрацию

Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции расследовать действия представителей Демократической партии, которые угрожали начать собственные расследования против его администрации.

Об этом он написал в своей сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что поручил Министерству юстиции расследовать "угрозы" демократов в адрес республиканцев после поражения его партии на промежуточных выборах, добавив, что виновных "следует посадить в тюрьму".

В публикациях на Truth Social президент США обвинил демократов в угрозах заключения для доноров-республиканцев и импичмента в отношении генерального прокурора Тодда Бланша и других должностных лиц администрации. Он заявил, что демократы преследуют людей "только потому, что они являются республиканцами или их сторонниками".

"Это шантаж на самом высоком уровне, и они должны понести за это ответственность. Кроме того, они угрожают нашим донорам – некоторым из самых уважаемых людей в мире – тюремным заключением и другими видами наказания только потому, что они являются республиканцами или сторонниками Республиканской партии. Это – использование политики в качестве оружия и "правовая война" на другом уровне", – написал глава Белого дома.

Заявление Трампа прозвучало после того, как в Демократической партии заявили, что готовятся использовать свои полномочия по надзору в Конгрессе, включая выдачу повестки и проведение слушаний, для расследования неправомерных действий должностных лиц администрации.

Ранее сообщалось, что комитет Сената по международным отношениям направил письма частным компаниям и администрации с требованием сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований в ходе следующей сессии Конгресса, которую будут контролировать демократы. В частности, речь идет о расследовании ограничений работы системы Starshield в Украине и поставках российского дизельного топлива в США.

Американский президент Дональд Трамп заявил 2 ноября, что примет меры для защиты миллиардера Илона Маска, если демократы начнут расследование против него после промежуточных выборов.

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