СМИ: ЕС и Великобритания готовят объединение рынков торговли квотами на выбросы углерода

Европейский Союз и Великобритания приблизились к заключению соглашения об объединении систем торговли квотами на выбросы углерода (ETS).

Об этом стало известно Bloomberg от осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

Соглашение, о котором, как ожидается, должно быть объявлено на саммите в конце ноября, позволит торговать квотами на выбросы углерода между двумя системами торговли выбросами почти через шесть лет после того, как Великобритания запустила собственную программу ограничения и торговли квотами на выбросы после выхода из ЕС.

По словам осведомленных собеседников, участники переговоров уже согласовали детали, касающиеся ограничений выбросов, контроля за предложением и бесплатных квот.

Отмечается, что единственным нерешенным вопросом остается режим налогообложения финансовых деривативов.

По словам источников, соглашение не будет автоматически освобождать стороны от их соответствующих механизмов корректировки углеродных выбросов на границе, которые предусматривают взимание платы за выбросы с определенных импортируемых товаров, чтобы защитить местных производителей от конкурентов из регионов с менее строгими климатическими правилами. Вместе с тем оно откроет путь к получению освобождения, как только стороны выполнят определенные условия, предусмотренные их внутренним законодательством.

Законодательство ЕС устанавливает два требования для такого шага: полную интеграцию с системой торговли квотами на выбросы и эффективное ценообразование на углеродные выбросы без преференциальных скидок.

Осведомленные собеседники отметили, что ключевым условием соглашения станет согласование параметров британской системы торговли выбросами (UK ETS) с европейской EU ETS. Они указали, что ЕС планирует признать британские лимиты выбросов на 2028–2030 годы.

Начиная с 2031 года, ежегодный объем квот, которые будет выпускать Великобритания, будет ограничен уровнем 7,1% от количества разрешений, выдаваемых в рамках EU ETS.

Кроме того, Великобритания создаст собственный Резерв рыночной стабильности – механизм автоматического регулирования предложения квот, аналогичный тому, который ЕС использует для предотвращения избытка разрешений и чрезмерного падения цен. На момент вступления соглашения в силу резерв должен содержать не менее 29,5 млн квот.

К началу 2030 года стороны также должны определить необходимые корректировки, чтобы британский резерв составлял не менее 6,7% от объема резерва EU ETS в 2029 году.

Соглашение будет предусматривать дальнейшее согласование правил: Великобритания обязуется интегрировать соответствующие европейские нормы в свое законодательство.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз планируют заключить соглашение, согласно которому Великобритания будет соблюдать правила и стандарты ЕС в отношении продуктов питания и напитков в обмен на отмену пограничных проверок экспорта.

Также в Великобритании и ЕС планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.