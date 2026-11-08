Стало відомо, коли новий парламент Сербії збереться на перше засідання

Перше засідання нового парламенту Сербії після того, як "Студентський список" переміг на парламентських виборах, відбудеться 17 листопада.

Про це повідомила в неділю, 8 листопада, спікерка парламенту Ана Брнабіч, що завершує свою каденцію, передає AP, пише "Європейська правда".

Брнабіч призначила дату першого засідання парламенту на вівторок, 17 листопада, після того, як минулого тижня виборні органи Сербії оголосили остаточні результати голосування, що відбулося 25 жовтня.

Згідно з цими результатами, "Студентський список" здобув 140 місць у 250-місному парламенті, а Сербська прогресивна партія – 103.

Спочатку парламент обере нового спікера та інші парламентські органи. Потім протягом 90 днів має бути сформовано новий уряд.

Зазначимо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зустрілася в понеділок, 2 листопада, у Брюсселі з чотирма представниками сербського "Студентського списку".

У цьому контексті варто зауважити, що Європейська комісія 4 листопада представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Щодо Сербії там наголосили, що країна протягом тривалого часу не відкривала нових переговорних кластерів. ЄС висловлював занепокоєння станом верховенства права, боротьбою з корупцією та відносинами з Косовом. Після дострокових парламентських виборів 25 жовтня 2026 року Євросоюз закликав до формування нової влади та розв'язання ключових проблем, необхідних для просування до членства.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.