Стало известно, когда новый парламент Сербии соберется на первое заседание

Первое заседание нового парламента Сербии после победы "Студенческого списка" на парламентских выборах состоится 17 ноября.

Об этом сообщила в воскресенье, 8 ноября, спикер парламента Ана Брнабич, завершающая свой срок полномочий, передает AP, пишет "Европейская правда".

Брнабич назначила дату первого заседания парламента на вторник, 17 ноября, после того как на прошлой неделе избирательные органы Сербии объявили окончательные результаты голосования, состоявшегося 25 октября.

Согласно этим результатам, "Студенческий список" получил 140 мест в 250-местном парламенте, а Сербская прогрессивная партия – 103.

Сначала парламент изберет нового спикера и другие парламентские органы. Затем в течение 90 дней должно быть сформировано новое правительство.

Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос встретилась в понедельник, 2 ноября, в Брюсселе с четырьмя представителями сербского "Студенческого списка".

В этом контексте стоит отметить, что Европейская комиссия 4 ноября представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором дала оценку прогрессу десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Что касается Сербии, там подчеркнули, что страна в течение длительного времени не открывала новых переговорных кластеров. ЕС выражал обеспокоенность состоянием верховенства права, борьбой с коррупцией и отношениями с Косово. После досрочных парламентских выборов 25 октября 2026 года Евросоюз призвал к формированию новой власти и решению ключевых проблем, необходимых для продвижения к членству.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.