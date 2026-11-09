Трамп: я не можу сказати, хто відключив українцям Starshield

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може назвати відповідального за уповільнення системи Starshield для України, але це нібито був не він.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS, передає "Європейська правда".

Ведучий нагадав Трампові нещодавній випадок, коли швидкість мережі Starlink значно знизилася, що ускладнило її використання українцями, і запитав, хто насправді керує цією системою в зоні бойових дій.

"Ну, це був не я. Це був не я. Не знаю. Я б сказав, що, ймовірно, маю великий вплив на все", – відповів Трамп.

Водночас він додав, що зрештою система знову запрацювала, як годиться.

"Ну, я знаю одне: я не можу сказати вам, хто це відключив. Можу сказати, що зрештою він знову увімкнув систему, тож вони її мають", – зазначив Трамп.

Після наполягання ведучого назвати того, хто знизив швидкість мережі Трамп продовжував повторювати, що не знає.

"Ні, я не знаю. Тобто... система дуже хороша, і, можливо, її швидкість було зменшено. Тобто, я навіть не знаю. Я не був... мені не довели, що її швидкість було зменшено. Навколо тієї війни ходить багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову збільшили", – заявив він.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Зеленський підтвердив 24 жовтня відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".