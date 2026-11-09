Трамп: я не могу сказать, кто отключил украинцам Starshield

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может назвать ответственного за замедление работы системы Starshield для Украины, но это якобы был не он.

Об этом он сказал в интервью CBS, передает "Европейская правда".

Ведущий напомнил Трампу о недавнем случае, когда скорость сети Starlink значительно снизилась, что затруднило её использование украинцами, и спросил, кто на самом деле управляет этой системой в зоне боевых действий.

"Ну, это был не я. Это был не я. Не знаю. Я бы сказал, что, вероятно, имею большое влияние на всё", – ответил Трамп.

В то же время он добавил, что в конце концов система снова заработала, как положено.

"Ну, я знаю одно: я не могу сказать вам, кто это отключил. Могу сказать, что в конце концов он снова включил систему, так что она у них есть", – отметил Трамп.

После настойчивых просьб ведущего назвать того, кто снизил скорость сети, Трамп продолжал повторять, что не знает.

"Нет, я не знаю. То есть... система очень хорошая, и, возможно, её скорость была снижена. То есть, я даже не знаю. Я не был... мне не доказали, что её скорость была снижена. Вокруг этой войны ходит много лжи. Но я знаю одно: когда я об этом услышал, скорость снова увеличили", – заявил он.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Зеленский подтвердил 24 октября возобновление работы Starlink и Starshield "на той скорости, которая была до введения всех ограничений".