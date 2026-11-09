12 мигрантов нашли мертвыми на лодке у южного побережья Крита

В понедельник на борту лодки у южного побережья Крита были обнаружены мертвыми 12 мигрантов без документов, тогда как ещё 105 человек были спасены в ходе трёх отдельных операций на юге острова.

Об этом сообщила греческая береговая охрана, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Тела были обнаружены примерно в 15 морских милях к юго-востоку от Кали-Лименес после того, как контейнеровоз под флагом Марокко заметил лодку с мигрантами и сообщил об этом властям.

Судно береговой охраны подобрало 18 спасённых и тела 12 погибших. Их доставили в порт Агия Галини, где, как ожидалось, спасённых и погибших должны были высадить на берег.

Еще две спасательные операции прошли примерно в 30 и 31 морской миле к югу от Кали-Лименеса.

Во время первой была обнаружена лодка, на борту которой находилось около 47 мигрантов, а во время второй – еще одна лодка с примерно 40 людьми на борту. В поиске обеих лодок помогали пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, эксплуатируемые пограничным агентством Европейского Союза Frontex.

Суда Frontex подобрали всех 87 человек и доставили их в порт Кали-Лименес.

По сообщениям, погодные условия в этом районе были благоприятными.

Обстоятельства гибели 12 мигрантов сразу не были выяснены. Эти инциденты произошли на фоне увеличения количества переправ из Северной Африки на Крит, который стал ключевым маршрутом для мигрантов, стремящихся добраться до Европы.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

В октябре Национальный суд Испании обязал правительство Педро Санчеса рассекретить отчеты, подготовленные Национальным разведывательным центром (CNI) о массовом въезде мигрантов в автономный город Сеута 30 и 31 июля.