З німецької землі депортували одного мігранта на літаку на 189 пасажирів

Під час депортації з німецької землі Північний Рейн-Вестфалія наприкінці вересня на спеціально зафрахтованому літаку Boeing 737 до Болгарії було доставлено лише одного чоловіка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

На борту літака, розрахованого на 189 пасажирів, перебували ліванський громадянин, екіпаж, кілька поліцейських та лікар у якості супровідників.

Літак, що експлуатується польською чартерною компанією Enter Air, вилетів із Дюссельдорфа о 12:44 29 вересня і приземлився в Софії трохи більше ніж через дві години. Депортований ліванський громадянин раніше не мав судимостей.

Згідно з повідомленням, він потрапив до Європейського Союзу через Болгарію, а згодом прибув до Німеччини. Згідно з Дублінським регламентом, Німеччина мала право відправити його назад до Болгарії. Чи доведеться йому звідти повертатися до Лівану – це рішення, яке мають ухвалити болгарські органи влади.

У 2025 році земля Північний Рейн-Вестфалія зафрахтувала літаки для одинадцяти таких внутрішньоєвропейських депортацій. Ці рейси перевозили максимум 20 осіб, іноді – лише шість, чотири або дві. Однак депортація лише однієї особи чартерним рейсом стала першим таким випадком.

Відповідальне міністерство у справах біженців землі Північний Рейн-Вестфалія пояснило, чому літак, незважаючи на свої розміри, злетів лише з одним мігрантом: "Місткість не використовується повною мірою, коли окремі заходи з депортації виявляються невдалими".

Міністерство назвало можливими причинами таких невдач "проблеми зі здоров’ям особи, яку необхідно вислати, неможливість встановити місцезнаходження особи, яку необхідно вислати, або добровільний виїзд особи, яку потрібно повернути, до того часу".

У повідомленні зазначається, що фактична вартість депортації цього чоловіка досі не визначена. Остаточний рахунок ще не виставлено. Щодо аналогічного рейсу з сімома особами, які підлягали депортації, торік міністерство повідомило, що витрати на чартер становили приблизно 63 000 євро.

Крім того, на той час цей рейс спричинив пропорційні витрати у розмірі 328,03 євро на перекладачів, 1 510,86 євро на медичну бригаду, 114,78 євро на ланч-пакети та 721,46 євро на аеропортові збори.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Раніше Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.