Из немецкой земли депортировали одного мигранта на самолете, рассчитанном на 189 пассажиров

В ходе депортации из немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия в конце сентября на специально зафрахтованном самолете Boeing 737 в Болгарию был доставлен лишь один мужчина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

На борту самолета, рассчитанного на 189 пассажиров, находились ливанский гражданин, экипаж, несколько полицейских и врач в качестве сопровождающих.

Самолет, эксплуатируемый польской чартерной компанией Enter Air, вылетел из Дюссельдорфа в 12:44 29 сентября и приземлился в Софии чуть более чем через два часа. Депортированный ливанский гражданин ранее не имел судимостей.

Согласно сообщению, он попал в Европейский Союз через Болгарию, а затем прибыл в Германию. В соответствии с Дублинским регламентом Германия имела право отправить его обратно в Болгарию. Придётся ли ему оттуда возвращаться в Ливан – это решение должны принять болгарские власти.

В 2025 году земля Северный Рейн-Вестфалия зафрахтовала самолеты для одиннадцати таких внутриевропейских депортаций. Эти рейсы перевозили максимум 20 человек, иногда – всего шесть, четыре или двух. Однако депортация всего одного человека чартерным рейсом стала первым подобным случаем.

Ответственное министерство по делам беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия объяснило, почему самолет, несмотря на свои размеры, взлетел лишь с одним мигрантом: "Вместимость не используется в полной мере, когда отдельные меры по депортации оказываются неудачными".

Министерство назвало возможными причинами таких неудач "проблемы со здоровьем лица, подлежащего высылке, невозможность установить местонахождение лица, подлежащего высылке, или добровольный выезд лица, подлежащего возврату, к тому моменту".

В сообщении отмечается, что фактическая стоимость депортации этого мужчины до сих пор не определена. Окончательный счет ещё не выставлен. Что касается аналогичного рейса с семью лицами, подлежавшими депортации, в прошлом году министерство сообщило, что расходы на чартер составили примерно 63 000 евро.

Кроме того, на тот момент этот рейс повлек за собой сопутствующие расходы в размере 328,03 евро на переводчиков, 1 510,86 евро на медицинскую бригаду, 114,78 евро на ланч-пакеты и 721,46 евро на аэропортовые сборы.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Ранее Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.