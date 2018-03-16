Три круга санкций: насколько серьезным будет британское наказание РФ

Анна Шелест, для Европейской правды _ Пятница, 16 марта 2018, 17:04

Великобритания определилась, каким будет наказание РФ – и это решение оставило еще очень много вопросов.

Кто-то считает реакцию официального Лондона на отравление бывшего российского разведчика слишком слабой, а кто-то называет выступление премьер-министра в парламенте в среду фактическим началом новой холодной войны.

По мнению Яна Бонда, директора по внешней политике Центра европейских реформ (Лондон), британский ответ может быть не таким жестким, как кажется на первый взгляд, но это уже прогресс по сравнению с реакцией на убийство Александра Литвиненко в 2006 году.

Ключевая разница – теперь пострадали и посторонние британские граждане. К тому же изменился и международный контекст, ведь в 2006 году не было еще Крыма и Донбасса.

И третье отличие – это наглость, с которой Россия ведет себя после покушения. Как уже заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон,

создается впечатление, что россияне одновременно отмежевываются от покушения и гордятся им.

В конце концов, даже во времена холодной войны существовало правило, что после обмена шпионами их больше не преследуют – ни юридически, ни физически.

Это позволяло выстраивать доверие между спецслужбами и гарантировать возможные будущие договоренности, ведь никто не знал, у кого из сторон в следующий раз возникнет такая необходимость.

Последние события показывают, что РФ стала еще более непредсказуемым противником, чем был СССР.





Наказания объявленные и тайные

Фактически, следующие шаги Великобритании можно разделить на три категории. Первая – непосредственные санкции внутри Королевства. Этот перечень состоит из открытой и закрытой частей.

Высылка российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы – традиционный и ожидаемый шаг. Интересно их количество. В марте 2018-го высылают 23 человека, тогда как после убийства Литвиненко выслали только четверых. Последний раз такое количество дипломатов высылали в далеком 1985-м.

Также ожидаемым был и следующий шаг – бойкот со стороны официальных лиц чемпионата мира по футболу, который будет проводиться в России.

Отказ от встреч на высоком уровне и отзыв уже направленного приглашения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову стоит расценивать уже как персонифицированное сообщение. Несмотря на серьезные негативные изменения в поведении главы российской дипломатии в последние годы, его все еще уважали европейские коллеги и часто пытались говорить именно с ним, чтобы избежать общения с другими российскими чиновниками.

Отказ от запланированной встречи – сигнал о том, что даже Лавров теперь за чертой, по крайней мере временно.

Кроме того, было решено усилить проверку частных самолетов и грузов, а также объявлено о возможности уже в ближайшее время утвердить британскую версию "Акта Магнитского".

Ясно, что подобный инцидент станет серьезным поводом и для пересмотра антитеррористической и контрразведывательной деятельности британских служб. Но такие изменения могут только анонсировать, однако не сообщать детали.

В частности, Тереза ​​Мэй объявила о подготовке предложений относительно новых законодательных полномочий, которые будут включать в себя право задерживать подозреваемых во враждебной деятельности на границе Соединенного Королевства – пока такое право существует только в отношении подозреваемых в терроризме.

Также в закрытую часть могут попасть и решения об отслеживании и проверке российских олигархов, проживающих на территории Туманного Альбиона.

Помимо экономических ограничений, кто-то из них теоретически может остаться и без британского подданства, поскольку министр внутренних дел имеет право лишить подданства любого натурализованного иностранца в случае получения гражданства путем мошенничества, или если это необходимо для общественного блага – последнее можно трактовать как угодно.

Из-за того, что не было открыто объявлено о санкциях против отдельных олигархов и чиновников, Мэй уже получила массу критики как от представителей собственной партии, так и от лейбористов.

В то же время было объявлено о замораживании российских государственных активов, если есть доказательства, что они могут быть использованы для угрозы жизни или собственности резидентов Великобритании.

Члены Британского парламента уже заявили о начале межкомитетских переговоров с целью дать старт расследованию "потока российских грязных денег", которые отмывались криминальными группами и коррумпированными миллиардерами из России.

По данным антикоррупционных активистов, около 4,4 млрд фунтов коррупционного происхождения были использованы в Великобритании для покупки собственности, 1/5 часть из них –это российские деньги.





Санкции международного уровня

Вторая категория – это действия в рамках ООН. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, представитель Великобритании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия.

Именно на этом обвинении будет строиться дальнейшая позиция Лондона в институтах ООН.

Согласно Конвенции, вступившей в силу в 1997 году, страны обязались отказаться от разработки, передачи и использования химического оружия. Она является одной из базовых в вопросе нераспространении оружия массового уничтожения, которые имеют наивысший приоритет внутри ООН.

Скорее всего, дело не ограничится Совбезом.

Великобритания уже обратилась в Организацию по запрету химического оружия с просьбой подтвердить идентификацию использованного вещества.

Согласно Конвенции, у Москвы также будет 10 дней на ответ после формального запроса Лондона о прояснении ситуации. А российской стороне по меньшей мере придется объяснять наличие необъявленной программы по разработке химического оружия, что уже является нарушением международного права.

И наконец – Великобритания будет добиваться расширения санкций за счет ЕС и США.

Председатель комитета по иностранным делам Британского парламента Том Тугенхант уже высказался, что "настало время обратиться к союзникам Великобритании, обратиться к ЕС, с которым мы так хорошо работали над санкциями, обратиться к НАТО, и особенно к США, и спросить, что они сделают, чтобы помочь нам в то время, когда мы в этом нуждаемся".

Интересно то приоритетное место, которое в этом заявлении было уделено ЕС, принимая во внимание сложные переговоры по Brexit, которые проходят в эти дни. Принимая во внимание саммит ЕС на следующей неделе, этот вопрос точно появится в его повестке дня.

Глава литовского МИД Линас Линкявичус после встречи со своим британским коллегой в Лондоне выразил мнение, что Владимир Путин тестирует Британию в то время, когда считает ее слабой и изолированной из-за Brexit, надеясь, что ЕС может и не поддержать Лондон. Но пока ситуация подтверждает обратное.

Многие из европейских лидеров отмечали, что после Сирии и Украины уже мало кто доверяет объяснениям и отговоркам РФ, но верит в возможность открытых агрессивных действий.

Помимо индивидуальных заявлений, в частности президента Франции и представителей США, уже было опубликовано совместное заявление лидеров США, Германии, Франции и Великобритании, в котором они отметили, что действиям РФ нет возможного объяснения.

Что это был первый случай использования нервно-паралитического вещества в агрессивных действиях в Европе со времен Второй мировой войны.

Более того, что этот акт является атакой на суверенитет Великобритании.

Важно отметить, что первая реакция США и Франции была несколько сдержанной, высказывались даже просьбы не делать резких заявлений с обвинением непосредственно России. Но уже первых телефонных звонков из Лондона оказалось достаточно, чтобы тон Парижа и Вашингтона изменился на полную поддержку действий Великобритании.

Партнеры признают, что британцы никогда не были паникерами. А если помножить это еще и на их уровень дипломатичности, то откровенные обвинения в адрес Москвы должны быть подтверждены достаточными фактами. Комиссия по войне в Ираке, которая расследовала оправданность начала войны, многих в Лондоне научила хорошо проверять факты.

Лидеры Канады, Австралии и многих европейских стран уже выразили свою полную поддержку Великобритании и готовность помочь с расследованием.

Чего не будет делать Великобритания, так это настаивать на использовании статьи 5 Североатлантического договора. В свое время, после терактов 11 сентября, США обратились к партнерам по Альянсу с требованием применить положение о коллективной обороне, но тогда это вызвало существенные споры, поскольку не было понятно в случае атаки со стороны организации, а не государства, кто именно является агрессором и против кого направлять действия.

Масштаб британского инцидента гораздо меньший, и хотя и было применено химическое оружие, Лондон рассматривает эту ситуацию скорее как террористический акт, чем как прямую агрессию против государства.





Реакция РФ

Британские эксперты говорят, что дальнейшие действия во многом будут зависеть от реакции России. Резкие и недипломатичные заявления российского МИДа уже прозвучали, в том числе было объявлено об ответной высылке британских дипломатов из Москвы.

К этому Лондон точно готов, поскольку включается принцип взаимности. Но есть ли у Москвы другие ответы?

Пока нет ощущения, что позиция официальной России четко сформирована.

Даже нет впечатления, что они пытаются защищаться.

Вместо этого, помимо уже привычной агрессии в заявлениях МИД, мировые СМИ получили еще и российскую версию о том, что может это вообще Лондон сам отравил бывшего разведчика, поскольку они слишком быстро, как для секретного вещества, обнаружили, чем именно он был отравлен, а в последние годы многие российские специалисты по химическому оружию нашли убежище за рубежом.

В то же время российские представители выразили требование о получении образцов ядовитого вещества для проверки его происхождения, но тон и манера, в которой это было сделано, не говорили о желании сотрудничества в раскрытии преступления. Соответственно, им было отказано.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон очень резко отреагировал на российские заявления, коротко сказав, что россиянам лучше убраться и заткнуться. Поскольку министр обороны – новое лицо в британской политике, никто из опрошенных нами британских экспертов не смог сказать, является ли такая эмоциональная реакция для него привычной или же экстраординарной.

Но ответная реакция представителей МИД и МО России была уже на грани личных оскорблений.

Скорее всего, Россия не будет объявлять о серьезных действиях до президентских выборов в это воскресенье. Даже если результат выборов практически на 100% ясен, всегда можно получить последний душ негативных заявлений о слабости ответов или, наоборот, неадекватности действий против Великобритании.





Что дальше?

Британский регулятор в сфере телерадиовещания не исключил блокирования телеканала Russia Today, работающего в Великобритании. Этот вопрос, как и вообще проблема российской пропаганды, поднимался много раз со времени референдума за выход из ЕС.

Станет ли химический инцидент последней точкой, покажет время. Украинский министр иностранных дел уже сравнил российские отговорки с заявлениями после атаки на малайзийский самолет МН-17.

Под вопросом остается и поддержка санкций со стороны отдельных стран. Следующие дни станут показательными.

Пока французский президент Эммануэль Макрон еще не отменил свой майский визит в Москву, несмотря на резкие совместные с другими лидерами заявления.

Италия, еще один член "Большой семерки", тоже пока занимает крайне сдержанную позицию, отказываясь верить, что "в 2018 году вы так легко можете травить людей на улицах", как сказал Маттео Сальвини, прогнозируемый следующий премьер-министр страны.

Принимая во внимание только анонсированные новые санкции США в связи с российским вмешательством в выборы, вряд ли Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных из-за атаки в Солсбери, но американцы точно присоединятся к любым заявлениям и действиям в рамках международных организаций.

Остается на повестке дня и вопрос "Северного потока – 2".

Какой будет британская позиция после инцидента, Терезу Мэй уже спросили во время слушаний в парламенте, но четкого ответа она так и не дала.

С учетом уже существующих санкций ЕС в отношении России, а именно ограничений на экспорт товаров двойного назначения и на торговлю вооружениями между Россией и странами ЕС, а также длинный список индивидуальных санкций и замораживание активов из-за событий на Востоке Украины, Лондон в понедельник в Брюсселе может просить только о расширении списка индивидуальных санкций.

Большинство механизмов и рычагов влияния на Москву все же остается внутри самой Великобритании.

Автор: Анна Шелест,

кандидат политических наук, главный редактор UA: Ukraine Analytica,

член правления Совета внешней политики "Украинская призма"