Украина без СНГ: что изменит решение Киева о "выходе" из Содружества

Тарас Качка, для Европейской правды _ Понедельник, 16 апреля 2018, 15:50

На пятом году войны с РФ Украина наконец поставила вопрос о выходе из ключевого интеграционного объединения на постсоветском пространстве – Содружества независимых государств.

По крайней мере, о такой инициативе заявил президент Петр Порошенко. "Я предложу правительству подготовить предложение о прекращении членства в уставных органах СНГ", – сказал Порошенко, отметив, что Украина не является полноценным членом СНГ, поэтому не может выйти из этого органа.

Впрочем, такое заявление ставит очень много вопросов. Как будет происходить "развод", из каких соглашений Украина предпочла бы не выходить? А главное – как планируется регулировать отношения со странами-членами СНГ после выхода из организации?

Попробуем рассмотреть эти вопросы.





Зачем? И почему сейчас?

Очевидно, главной причиной решения о выходе из СНГ является нарушение всех основных принципов сотрудничества. Более того, Россия на идеологическом уровне, в посланиях своего президента и статьях его идеологов, занимает позицию враждебности к другим государствам и изоляционизма.

Кроме того, причиной для выхода из СНГ является тектонический раскол внутри этого образования. РФ активно продвигает создание ЕврАзЭС. Этот проект, хоть и медленно, но настойчиво подрывает изнутри само СНГ. А главное – создает препятствия для развития сотрудничества Украины с другими государствами-членами СНГ, например с Беларусью или Казахстаном.

Конечно, здесь есть и контраргумент в виде того, что СНГ может быть платформой для организации противодействия российскому экспансионизму.

Развитие событий после 2014 года – агрессия со стороны РФ и активная интеграция с ЕС, в том числе вступление в силу Соглашения об ассоциации, создали новые подходы к регионализации. Хотя это нигде и не закреплено юридически, Украина все чаще рассматривается в контексте Центральной и Восточной Европы, вместе с Литвой и Польшей. Это, конечно, больше символическое, но очень важное изменение восприятия Украины. Чем реже нас будут относить к постсоветскому пространству, тем лучше.

Почему сейчас? На этот вопрос нет четкого ответа.

Вряд ли есть какое-то событие, которое стало триггером для принятия такого решения. Предложения по выходу из СНГ звучали с 2014 года (и даже раньше).

Но по ряду различных факторов именно теперь эта задача становится приоритетом. И это хорошо, потому что выход из СНГ будет проектом сложным. Возможно, не таким комплексным, как Brexit, но точно схожим.

Прежде всего потому, что СНГ – это не только организация, но и огромное количество разных соглашений. И многие структуры и документы СНГ, хотя и незаметны, но очень важны для украинских граждан и компаний.





Выйти оттуда, куда не входили

СНГ существует в силу двух документов: Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и Устава Содружества Независимых Государств.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было подписано от имени Украины 8 декабря 1991 года и уже 10 декабря было ратифицировано Верховной радой (были же времена).

Только после этого (а собственно, после Алматинского протокола 21 декабря) началась работа над Уставом СНГ, который был принят 22 января 1993 года. Устав Украина уже не ратифицировала. Но это не мешает Украине участвовать в работе СНГ в качестве государства-основателя.

И собственно, здесь возникает проблема.

Выход из СНГ урегулирован статьей 9 Устава СНГ, который мы не ратифицировали.

Не то чтобы для нас вообще не было выхода. Статья 9 Устава является продолжением статьи 10 Соглашения о создании СНГ. В ее статье 10 предусмотрено, что каждая из высоких договорных сторон оставляет за собой право прекратить действие настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников Соглашения за год.

То есть мы можем выйти из Соглашения о создании СНГ, перестав быть государством-основателем.

Проблема здесь больше политического характера. Первый выход из СНГ – Грузии – базировался на статье 9 устава. Тогда в течение года экспертная группа в рамках исполнительного комитета Содружества определила, в каких соглашениях Грузия может участвовать после выхода и другие детали ее выхода из организации.

Будет ли подход к Украине таким же – вопрос открытый. Формально он должен быть такой же, но в силу политических обстоятельств мы можем услышать другую позицию от государств-участников СНГ.

Есть еще одна полушутливая тема. Часть вторая статьи 14 Соглашения о создании СНГ предусматривает прекращение деятельности органов бывшего СССР на территориях государств-членов Содружества.

В случае, если мы прекратим действие Соглашения о создании СНГ, нужно будет сделать оговорку, что отмена нормы, которая отменяет или приостанавливает действие других норм, не означает автоматического восстановления отмененных норм. Это заклинание должно уберечь нас от атаки зомби.

Из менее шуточных тем: прекращение Соглашения о создании СНГ также касается статьи 5 Соглашения, об уважении территориальной целостности и нерушимости границ. Это очень щекотливая тема в контексте разговоров о Большом договоре между Украиной и Россией.





Пересмотреть все

Как и в случае Грузии, единственное, что нас может интересовать – это сохранение участия в отдельных договорах СНГ. Как бы кто ни смеялся над советскостью СНГ, его договорная база хорошо развита и достаточно важна для двусторонних отношений с государствами-участниками.

Поэтому нам нужно провести работу не только над тем, чтобы определить, в каких соглашениях СНГ мы остаемся. Нам нужно проговорить с каждым государством-членом СНГ (по крайней мере, с Молдовой, Беларусью и Казахстаном), каким образом урегулировать отношения в случае, когда Украина не сможет продолжать свое присутствие в каких-либо соглашениях СНГ.

В двусторонних отношениях это может быть подтверждение действия договоров СНГ, где это возможно; подтверждение действия других многосторонних договоров (например, договоров Совета Европы или ООН) или возобновление действия или заключения новых двусторонних договоров.

Ведь выход из СНГ – это не просто выход из организации и ряда международных договоров, это де-факто полноценный пересмотр двусторонних отношений с государствами, входящими в СНГ. Это на самом деле важное дело. Но система договорных переплетений на постсоветском пространстве так сложна, что говорить о какой-то простой и четкой схеме в этой работе очень сложно.

Но не стоит думать, что СНГ – это лишь простое соглашение о свободной торговле.

В рамках СНГ действует полноценная международная организация, которая регулирует железнодорожные перевозки. Выход из нее не может не повлиять на бизнес "Укразлизныци", которая, очевидно, получает доступ к рынкам государств-участников СНГ в силу механизмов Исполнительного комитета Совета железнодорожного транспорта СНГ.

Не менее важны положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. Конвенция является достаточно действенным инструментом защиты интересов лиц во всех категориях судебных дел. И здесь снова запутанная история того, что к новому поколению этой Конвенции мы не присоединились, но это отдельная тема.

Наконец, вернемся к торговле.

Соглашение о зоне свободной торговли важно для существенной доли экспорта Украины. В частности, наша торговля с Беларусью полностью зависит от этого документа.

Но и это еще не все!

Как ни странно, наша торговля с Молдовой тоже регулируется соглашением о свободной торговле СНГ. Но в Кишиневе уверены, что в случае разрыва договора СНГ наша торговля не пострадает, потому что есть двустороннее соглашение. Его должны были аннулировать, но оно до сих пор числится в базе законодательства как действующее. Та же ситуация – с Казахстаном.

В архивах можно найти почти полный комплект двусторонних соглашений о свободной торговле между Украиной и государствами-участниками СНГ. Часть их можно восстановить, и это требует тщательной работы. Чтобы снять все сомнения, стороны должны заключить хоть какой-то протокол, что с такого-то момента мы применяем двустороннее соглашение взамен соглашения в рамках СНГ. Но это точно легче, чем просто договариваться о новом соглашении.

Так или иначе, дорога к выходу из СНГ начинается с нотификации на основании статьи 10 Соглашения о создании СНГ. С даты этой нотификации начнется отсчет 12-месячного срока до прекращения действия этого Соглашения, в течение которого мы должны найти ответы на все запутанные правовые вопросы.

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-2011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации