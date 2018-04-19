Тирасполь как антипример: чем опасны для Украины переговоры по Приднестровью

Нападение на офис венгерской диаспоры в Украине, направленное на дальнейшую дестабилизацию и без того сложных отношений между Киевом и Будапештом, было совершено сотрудником приднестровского КГБ.

Этот случай стал ярким примером того, как самопровозглашенная республика Приднестровье стала инструментом российской политики. А что в такой ситуации делает Украина?

Прежде всего, с 2015 года был введен запрет на транзит российских войск через территорию Украины – шаг, направленный на прекращение поставок оружия и людей для незаконных российских сил в сепаратистском регионе.

Кроме того, Киев и Кишинев согласовали масштабную программу совместных контрольно-пропускных пунктов вдоль приднестровского периметра молдовско-украинской границы. Первый из них – в Кучургане – был открыт в 2017 году.

Совместный пограничный контроль – это важный шаг для мониторинга миграционных потоков в регионе и содействия деятельности предпринимателей из сепаратистского региона. Теперь Молдова гораздо лучше знает, кто въезжает на ее территорию и покидает ее, что чрезвычайно важно в контексте государственной безопасности.

Но достаточно ли этих шагов? Чтобы ответить на вопрос, какого курса следует придерживаться Киеву, нужно понять, какие факторы влияют на Приднестровье.





Новые лица в Кишиневе и Тирасполе

Смена администрации в Приднестровском регионе в 2017 году привела к власти так называемого президента Вадима Красносельского, представителя бизнес-группы "Шериф", который также контролирует местный парламент.

Это сделало местный режим более открытым для переговоров, но не для уступок, ведь Красносельский, хотя и позиционирует себя как практичного и бизнес-ориентированного человека, все же не рискует пересекать красные линии, проведенные Россией.

Внутренние условия в Молдове также изменились. Демократическая партия во главе с Владом Плахотнюком, который отвечал за принятие ключевых решений в течение последних четырех лет, руководила всем государством. Имея сложные отношения с Россией, Плахотнюк взялся за приднестровскую проблему, надеясь, что это послужит мостом в решении конфликта с Москвой.

Для этого Влад Плахотнюк присоединился к подписанию пяти протоколов между администрациями Кишинева и Тирасполя, согласованных с Виктором Гушаном, главой "Шерифа" и фактическим лидером региона. Пять протоколов, подписанных в 2017 году, включают:

- утверждение молдавским Министерством образования дипломов, выданных университетами Приднестровского региона;

- устранение препятствий в сфере телекоммуникаций, то есть прямая связь между стационарными, мобильными и интернет-сетями;

- устранение препятствий для функционирования румыноязычных (с латинским алфавитом) школ в Приднестровье;

- разрешение для фермеров на использование земли вдоль трассы Тирасполь-Каменка в Дубоссарском районе (Приднестровье);

- открытие моста Гура Бакулуй через Днестр.

Несмотря на подписание протоколов, меры по их практической реализации еще почти не приняты, а результаты только ожидаются.

Дополнительно, хотя это не зафиксировано в каком-либо формальном соглашении, Молдова продолжает покупать электроэнергию с приднестровской Кучурганской электростанции (Молдавской ГРЭС), которая является вторым по объему налогоплательщиком в бюджет Приднестровья и инструментом легализации российского финансирования через поставки природного газа.





ОБСЕ на стороне россиян

В 2003 году Россия и Молдова тайно согласовали пакетное соглашение под названием "План Козака". Этот план предусматривал, среди прочего, образование на территории Молдовы асимметричной федерации, что привело бы к "приднестровизации" Молдовы и легализации российского военного присутствия.

Тогда этот план не сработал, но он до сих пор не исчез с повестки дня; теперь он разделен на части, которые будут имплементироваться пошагово под такими красивыми названиями, как "маленькие шаги" или "меры по укреплению доверия".

Но самая большая проблема заключается в попытках легализации элементов приднестровской "государственности", что будет иметь политические последствия в долгосрочной перспективе.

Ситуация осложняется тем, что по неизвестным причинам в течение последних трех лет ОБСЕ настойчиво продвигает решения, подрывающие как независимость, так и суверенитет Молдовы.

Такие действия являются прямым нарушением мандата ОБСЕ в Молдове, который состоит в "содействии достижению длительного и всестороннего политического урегулирования конфликта в Приднестровье, а также консолидации независимости и суверенитета Молдовы".

С начала российской агрессии в Украине в Приднестровье было проведено более ста военных учений. Новая особенность этих учений заключается в том, что российские оккупационные силы в Приднестровье также участвовали в учениях вместе с приднестровскими вооруженными силами и российским миротворческим контингентом, пытаясь запугать Молдову имитациями пересечения Днестра с помощью военных мостов.

В этом контексте очевидный вопрос заключается в том, как российские миротворцы, которые должны сдерживать любую военную деятельность в зоне безопасности, могут противостоять российским оккупантам, если они проводят совместные военные учения?

Впрочем, в ответ на такие провокационные действия ОБСЕ даже не осудила эскалацию в регионе. Для сравнения,

один дипломат признался, что если бы миссия ОБСЕ в Украине вела себя так же, как в Молдове, ее мандат был бы прекращен "уже завтра".

ОБСЕ "поражает" не только на локальном уровне. Италия, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, назначила своим представителем в Приднестровье бывшего министра иностранных дел Италии Франко Фраттини, который уже показал себя как один из самых ангажированных посредников в истории ОБСЕ. В частности, Фраттини неоднократно поддерживал Россию в своих выступлениях, подчеркивая "нереалистичность" ожиданий, что РФ выведет свои войска из Молдовы.

Назначение такого опытного дипломата и друга России неслучайно. Оно имеет целью продемонстрировать "прогресс" в урегулировании приднестровского конфликта с точки зрения России. Этот "прогресс" должен показать конструктивную позицию Москвы в решении проблем в Молдове. Конечно, не упоминая о том, что именно Россия спровоцировала конфликт и сегодня спонсирует его.





Приоритеты для Украины

Приднестровское урегулирование непосредственно влияет и на Украину. Ведь предложенные идеи по урегулированию этого конфликта направлены не только на удержание Молдовы в сфере влияния России, но и на формирование дискуссии по урегулированию конфликта в Украине.

Если Россия (вместе с ОБСЕ) сможет "продать" нарратив о том, что прогресс в урегулировании приднестровского конфликта реалистичен через прямые переговоры с сепаратистским регионом, это также будет иметь последствия для украинского досье. Дискуссия сосредоточится вокруг идеи, что "Украина блокирует прогресс в решении конфликта на Донбассе, поскольку, как показывает пример соседней Молдовы, при желании можно достичь прогресса".

Именно поэтому Украине следует поддержать процесс решения приднестровского конфликта, но исключительно в модели, схожей с процессом решения проблемы ОРДЛО.

В то же время Украина должна поддержать усилия Кишинева по установлению полного контроля по периметру украинско-молдовской границы и настаивать на выводе российского вооружения и войск с территории Молдовы, которые находятся там нелегально.

Автор: Леонид Литра,

старший аналитик Центра "Нова Європа"