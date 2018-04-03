Обещания и реальность: Польша готовит пересмотр миграционной политики

Елена Бабакова, для Европейской правды _ Вторник, 03 апреля 2018, 13:31

Фото: polskieradio.pl

Польская экономика в прошлом году выросла на 4,6% и по прогнозам не собирается сбавлять темпы. А значит, ей нужно все больше и больше новых рабочих рук.

Политика стимулирования рождаемости и активизации безработных не в состоянии в ближайшие годы удовлетворить этот спрос, а потому Варшава должна приглашать мигрантов. Если четыре года назад у иностранцев было около 140 тыс. различного типа видов на жительство, то в марте 2018-го эта цифра превышала 300 тыс.

А количество разрешений, выданных украинским мигрантам, выросло втрое и сегодня достигает 150 тыс.

Еще больше граждан Украины находится на территории Польши на основании виз или безвизового режима. Польские чиновники часто подчеркивают, каким вызовом для них является миграция из соседней страны, озвучиваются цифры даже в 2 млн украинских мигрантов.

Однако уже больше года в Польше нет концепции миграционной политики, то есть документа, который бы отвечал на вопросы, каких мигрантов страна хочет принимать, в каком количестве, кого стимулировать остаться, как будет проходить процесс интеграции.

Предварительную концепцию, над которой несколько лет работали правительственные и общественные эксперты, в декабре 2016-го выбросил на помойку министр внутренних дел Мариуш Блащак. Тогда политик заявил, что иммиграционный кризис ЕС и усиленный поток мигрантов из Украины требуют создать новую стратегию, которая бы позволяла лучше позаботиться о безопасности польских граждан.

Год назад специальная группа для разработки новой миграционной политики была создана при Министерстве инвестиций и развития. 29 марта министр Ежи Квециньский представил ее наработки, которые правительство Польши одобрило в виде Социально-экономических приоритетов миграционной политики. Детальная концепция появится в июне, однако уже сейчас можно сказать: идеи польских чиновников не соответствуют реалиям рынка труда и изменениям, внесенным в законодательство.

Одной рукой приглашая мигрантов из той же Украины, другой польские власти усложняют для них процедуру легализации и отталкивают от переезда на постоянное жительство.





Где найти 4 млн работников?

Нерешенный вопрос привлечения новых работников может стать серьезной проблемой для польской экономики. По прогнозам, к 2030 году у польских работодателей будут проблемы с закрытием каждой пятой вакансии. Это означает, что польскому рынку потребуется 4 млн дополнительных работников.

Решить эту проблему в польском правительстве надеются, между прочим, за счет возвращения соотечественников, уехавших из страны после ее вступления в ЕС. Новая концепция предлагает поощрять их возвращаться в Польшу и переносить сюда свой бизнес.

Однако это скорее мечты – средняя зарплата в Германии, Голландии или Швеции, а именно там существует наибольшая диаспора, до сих пор в 2-3 раза превышает среднюю польскую. Brexit несколько сказался на комфорте польских работников в Великобритании, однако если правительство Терезы Мэй не решит затягивать гайки, на массовые возвраты рассчитывать не стоит, ведь британская система социальной помощи намного щедрее.

В такой ситуации Польша вынуждена ориентироваться на привлечение мигрантов, которые не просто приедут работать, а переедут и родят здесь детей.

В первую очередь речь идет об украинцах.

Сложно сказать, сколько украинских граждан сегодня находится в Польше, поскольку украинская миграция до сих пор имеет сезонный и маятниковый характер. Представленная в начале статьи информация о 150 тыс. разрешений на временное и постоянное проживание более или менее дает представление о ядре миграции, то есть о тех, кто переехал в Польшу и нашел легальную работу на более долгий срок.

Польские чиновники, в зависимости от ведомства, озвучивают цифры от 1 до 2 млн. Они явно завышены, поскольку базируются на информации о количестве выданных в 2017 году деклараций о намерении трудоустроить иностранцев, не учитывая, что один человек мог получить несколько таких документов, а кто-то мог получить и вообще не приехать. Тем более, как показывает последний опрос, проведенный группой "Рейтинг", большинство украинцев, которые в последние годы работали в Польше, не оставались в стране больше трех месяцев.

А самое главное, как показывает опрос от польской рекрутинговой компании Personnel Service, только 11% работающих в Польше украинцев думают о переезде навсегда. Изменить ситуацию призвана новая миграционная политика.





Нужно больше украинцев?

Новые приоритеты миграционной политики Польши подтверждают: разговоры о необходимости защищать безопасность страны были адресованы отечественным избирателям, тогда как главным принципом приема иммигрантов будет оставаться удовлетворение потребностей рынка труда.

Итак, миграционная политика Польши будет концентрироваться на привлечении работников из-за границы для тех отраслей, которые испытывают особую нехватку кадров, и предотвращении дальнейшей эмиграции из Польши. В представленном документе указано, что будут разработаны дополнительные инструменты, которые позволят диагностировать потребности рынка труда и формулировать спрос на соответствующее количество трудовых мигрантов с определенной квалификацией.

Государственная поддержка обещана работодателям, которые ищут работников за рубежом, и работникам, которым нужна информация о работе в Польше.

Есть также упоминание о том, что иностранцев с определенными специальностями будут стимулировать оставаться в Польше на постоянное жительство. Анонсирована и поддержка для тех, кто хотел бы создать в Польше компанию или перенести ее сюда из-за рубежа. Об облегчении для неквалифицированных сезонных мигрантов в приоритетах не упоминается, хотя в правительстве недавно довольно абстрактно анонсировали облегчение процедуры трудоустройства.

Отдельно упоминаются высшие учебные заведения – они должны привлекать еще больше иностранных студентов, но лучше – на те специальности, в которых заинтересован польский бизнес. Предусмотрены стипендии для иностранцев, однако в первую очередь для лиц польского происхождения.

Что касается интеграции новоприбывших, то предлагается сделать упор на обучении польскому языку и создании системы так называемых one stop shop – консультационных пунктов, где иностранцы могли бы получить советы и услуги по всем вопросам, от оформления разрешения на работу до устройства детей в школу. Как отметил Квециньский на пресс-конференции, стране это все почти ничего не будет стоить, наоборот – приезжие помогут залатать дыру в Фонде социального страхования.

С одной стороны, звучит неплохо – иностранцы действительно едут в Польшу в первую очередь за работой, скорее низко- и среднеквалифицированной, им не хватает знания языка и раздражают длинные очереди в десятки инстанций. Так что предложение должно привлечь тех же украинцев.

Но есть несколько "но". Во-первых, все эти идеи в очень похожей форме уже были прописаны в предыдущей концепции в 2012 году, но пока их имплементация или вообще не началась, или показала неадекватность принятых подходов реальной ситуации.

Во-вторых, в тексте вообще не упоминается украинский безвиз, а он кардинально повлиял на динамику миграции и возможность контактов между работниками и работодателями.

Вырисовывается картина: Польша хочет привлечь побольше мигрантов, которые будут платить налоги и взносы социального страхования, здесь даже не против, чтобы некоторые из них остались подольше, однако легче сделать это не станет, а интеграция приезжих в лучшем случае будет сведена к помощи в легальном трудоустройстве и обучении языку.





Планы и реальность

"Объявленные приоритеты хорошо выглядят на бумаге, однако противоречат последним изменениям польского законодательства и практике легализации трудоустройства и пребывания иностранцев", – отмечает Ксения Наранович, председатель неправительственной организации Fundacja Rozwoju Oprócz Granic.

Эксперт напоминает: в прошлом году в Польше был изменен закон "О содействии трудоустройству", который регулирует, в частности, доступ иностранцев к рынку труда. Изменения должны упорядочить ситуацию с выдачей так называемых "освядчень" – деклараций о намерении трудоустроить иностранцев, которые позволяют гражданам шести стран из-за пределов Евросоюза, включая Украину, легально работать без оформления разрешения на работу сроком до шести месяцев. Только в 2017 году таких деклараций было выдано 1,8 млн, более 90% – для украинцев.

Однако изменения де-факто усложнили легальный доступ к рынку труда.

"Раньше такой документ делался от руки, теперь работодатель должен заполнить довольно длинную форму в интернете, заплатить 30 злотых (около 7 евро) и почти месяц ждать готовых бумаг. Если учитывать, что не каждый работник, на которого оформляется освядчення, обязательно приезжает в Польшу и работает именно на этого работодателя, то рядовой мелкий предприниматель должен зарегистрировать с десяток освядчень, чтобы точно кто-то приехал, а следовательно, заплатить 300 злотых (70 евро). Если такое время ожидания и оплата еще более-менее подходят владельцам строительных компаний, то для аграрного сектора это неформат", – говорит Наранович.

И добавляет:

если к лету ситуация не изменится, полякам придется распрощаться с дешевыми овощами и фруктами – их просто некому будет собирать.

"В Польше сегодня наиболее либеральное среди стран ЕС законодательство о трудоустройстве иностранцев. Это результат консенсуса между государством, бизнесом и работниками. Однако проблемой остаются очереди", – подтверждает директор рекрутингового агентства EastWestLink Анджей Коркус.

Еще хуже, чем с "освядченнями", обстоит ситуация с оформлением разрешений на работу – на основании этого документа иностранец может работать в Польше до трех лет. В Варшаве стандартная очередь за ними занимает три-четыре месяца, в Гданьске – шесть.

"Работник приезжает, они с работодателем понимают, что в ближайшие полгода бумаг не будет. Не отправлять же его назад – он начинает работать нелегально. И если такая ситуация длится месяц-другой, то для работодателя теряется смысл легально оформлять сотрудника", – подчеркивает Ксения Наранович.

К тому же, для пополнения Фонда социального страхования, польские власти в последние месяцы прилагают усилия, чтобы максимально перевести иностранцев с гражданско-правовых контрактов на полноценные трудовые договоры, с которых отчисляются и налоги, и медицинская страховка, и взносы в фонд.

Однако перспектива роста затрат на оплату труда и усложненная легализация выталкивают и польских работодателей, и их украинских работников в серую зону.

Формально принять такое положение вещей власти, конечно, не могут. Однако решительно с ним бороться также не способны – на дешевом труде украинцев держатся несколько отраслей польской экономики.

К очередям за разрешениями на работу прибавляются еще и очереди за видом на жительство. Рассмотрение одного дела чиновниками может длиться более полугода. При этом закон обязывает иностранца каждый раз со сменой работодателя менять и полный комплект документов.

Это приводит к тому, что жизнь даже тех мигрантов, которые хочет работать легально, платить налоги и взносы, превращается в сплошные очереди и неопределенность.

Фразы о появлении привилегированной категории мигрантов, которых будут стимулировать к переезду на постоянное место жительства, или упрощении для частных предпринимателей годами появляются в документах, в 2017-м изменения были внесены в закон "Об иностранцах". Однако они не влекут за собой никакой конкретики: программисты в Польше ждут документов так же долго, как и уборщики, условия выдачи разрешений на постоянное проживание были усложнены, а получение вида на жительство владельцам мелкого бизнеса приносит гораздо больше хлопот, чем наемным работникам.

При этом, в отличие от стран Западной Европы, в Польше иммигранты из-за пределов ЕС не могут рассчитывать на социальную помощь, доплаты на жилье или льготы. Тем, чей вид на жительство выдан с пометкой "доступ к рынку труда", можно получить помощь на детей, но только в случае, если их двое или больше и если они приехали с родителями.

Подобная ситуация не очень беспокоит сезонных мигрантов, для них главное – заработать как можно больше денег за короткий срок. Но в случае привлечения потенциальных новых жителей страны это может стать проблемой.





Если не украинцы, то кто?

Впрочем, в Польше признают: одними украинцами ситуацию не спасти. А значит, польские бизнесмены обречены привлекать кадры из более дальних стран.

Уже сегодня в Польше растет количество мигрантов из Индии и Индонезии – почти по 4 тыс. выданных в прошлом году разрешений на работу, или Бангладеш – 2,5 тыс. "Только наша фирма в прошлом году рекрутировала несколько сотен работников из Индии. Несколько десятков уже приехали, они работают в мебельной, автомобильной и судостроительной промышленности", – делится опытом Анджей Коркус.

В случае положительного опыта мигранты из Азии будут оставаться на рынке труда дольше – сезонная миграция им не выгодна.

Разнообразие мигрантского сообщества Польши делает еще более насущной потребность в интеграции, и одних языковых курсов и легального трудоустройства для этого мало. Интеграция является двусторонним процессом, в ходе которого не только "гости" учатся традициям "хозяев", но и "хозяева" привыкают к более разнообразному окружению. А этот момент в новых приоритетах миграционной политики Польши вообще не прописан.

Одновременно в стране растет количество преступлений, совершенных на почве ненависти: только в первой половине 2017 года прокуратура вела 947 таких дел, а еще больше случаев или не рассматриваются следователями, или о них вообще не сообщают.

Общественные организации, которые ранее вели интеграционные проекты, сегодня имеют ограниченное финансирование. Теоретически, центральная власть и органы местного самоуправления могли бы делегировать им часть обязанностей, однако пока дискуссии об этом на официальном уровне нет – миграционная политика позиционируется как нечто, что должно быть дешевым, а приносить одни только дивиденды.

Надежда остается на польский бизнес – работодатели, особенно крупные, страдают из-за очередей и бюрократии не меньше, чем их зарубежные работники.

А показатели экономического роста остаются ключевым аргументом, которым правительство ПиС оправдывается перед инвесторами, когда западные столицы все чаще критикуют Варшаву за несоблюдение демократических стандартов.

Автор: Елена Бабакова,

журналист (Варшава),

для "Европейской правды"