400 тысяч для наказания Кремля: Украина преодолевает российское лобби в Совете Европы

Совет Европы постепенно превращается в арену противостояния России с Европой. Теперь политики всерьез обсуждают перспективу сохранения членства России в СЕ (хотя еще недавно не хотели об этом и слышать).

Конечно, консенсуса по этому поводу нет и близко. Одним из главных адвокатов не только сохранения россиян в организации, но и снятия с них политических санкций является генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Против его авторитета и влияния бороться непросто.

Но в конце этой недели официальный Киев сделал (точнее, еще сделает) два элегантных, но в то же время очень эффективных шага.

Первый такой шаг: Украина начала выбивать из-под ног россиян главный аргумент – финансовый. Мы добровольно увеличили свой вклад в бюджет СЕ. Мы станем первыми и пока единственными, кто на это решился, но есть основания рассчитывать, что то же самое сделают и другие государства.

Второй шаг: Совет Европы по инициативе Киева начал подготовку нормативной базы для исключения России из организации. Москва вполне может избежать такого развития событий – достаточно лишь прекратить шантажировать Совет Европы. Но если ничего не изменится, Страсбург должен быть готов сделать решающий шаг.

Добровольный антироссийский

16 мая Кабинет министров поддержал предложение МИД и выделил солидную сумму – $400 млн – для добровольного вклада Украины в бюджет Совета Европы. Это примерно 8,5% от нашего планового взноса – ежегодно мы платим в бюджет СЕ чуть более 4 млн евро.

Этот процент выбран не случайно.

Как известно, Совет Европы сейчас находится в глубоком системном кризисе. В прошлом году Турция, которая платила в Страсбург больше, чем была обязана, сообщила, что возвращается к минимальным платежам. Это стало ответом Анкары на постоянную критику со стороны ПАСЕ. А Россия вообще остановила платежи в бюджет Совета Европы, требуя снять санкции с российской делегации в ассамблее.

И если турецкое решение СЕ могла "переварить" без особых проблем, то обойтись без российских денег Страсбургу действительно сложно.

Для генсека Ягланда, который лоббирует "прощение" россиян, финансовые затруднения стали главным аргументом.

В России даже не скрывают, что рассчитывают на успех этого шантажа.

"Проблемы, связанные с отсутствием российской доли в бюджете, действительно начнутся если не в этом, то в следующем году", – предупредил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Так что решение Украины призвано сломать этот сценарий.

Ведь достаточно ключевым странам-членам СЕ увеличить свой вклад на 10% – и у россиян и их лоббистов исчезает один из главных аргументов! Недаром еще в прошлом году, когда на заседании Комитета министров встал вопрос о компенсации бюджетной дыры, генсек Ягланд выступил против этой идеи. Поэтому Украина решила запустить этот процесс самостоятельно, без согласия главы СЕ.

Хотя в документах Кабмина, конечно же, нет упоминания о генсека – там речь идет только о вине россиян. "Одним из центральных элементов деструктивных действий РФ стало заявление о прекращении финансовых взносов... РФ таким образом пытается заставить Совет Европы отойти от жестких оценок действий Кремля в Украине", – говорится в письме правительству за подписью министра иностранных дел Павла Климкина.

В пятницу на встрече глав МИД стран-членов Совета Европы Климкин должен сообщить коллегам об увеличении украинского взноса. И теперь ключевой вопрос, согласятся ли другие государства последовать примеру Украины.

Как наказать Россию

Но даже если все государства-члены Совета Европы согласятся платить больше, это может быть только временным решением.

Пока Россия – член СЕ, она должна платить взносы. И точка. А если Москва продолжит шантаж организации, на повестке дня неизбежно поднимется вопрос о прекращении членства РФ в организации. Точнее, он уже стоит – в России не скрывают, что всерьез рассматривают этот вариант.

Стоит отметить: да, согласия нет и близко. Выход России из Совета Европы неприемлем для целого ряда государств-членов, включая Германию и ныне председательствующую в СЕ Данию.

Даже Украине не выгодно исключение РФ из Совета Европы!

И это не шутка, ведь наказывать Москву стоит так, чтобы заодно не навредить самим себе.

Дело в том, что сейчас на рассмотрении Европейского суда по правам человека (а это – одна из составляющих СЕ!) находятся пять исков Украины против России из-за ее агрессии против нашей страны. А еще ЕСПЧ рассматривает сотни исков граждан Украины, пострадавших от аннексии Крыма и действий России на Донбассе.

Поэтому для Киева было бы желательно не просто сохранить членство РФ в Совете Европы, но также – заставить ее выполнить решение суда после того, как они будут вынесены. Но игнорировать то, что Россия превратилась в злостного неплательщика, тоже неприемлемо.

В пятницу на заседании Комитета министров СЕ в датском городе Эльсинор будет принято решение о текущем состоянии дел в организации. Его проект уже внесен в базу документов КМ СЕ. Как видно, датское председательство хотело ограничиться кратким упоминанием о финансовых сложностях, но несколько столиц, в том числе Киев, настояли на том, чтобы в документ добавили конкретику: мол, выход из кризиса должен осуществляться в соответствии с давним решением, принятым КМСЕ на 95-м заседании в далеком 1994 году.

За эту бюрократическую формулировку в последние недели шла настоящая война, говорят источники "Европейской правды".

Ведь по этой ссылкой скрываются новые санкции против нарушителя – России.

Достаточно процитировать те тезисы, на которые ссылается новый проект решения КМСЕ.

Во-первых, это статья 9 Устава Совета Европы. В ней говорится, что "Комитет министров может приостановить представительство страны-члена в Комитете и в ПАСЕ, если эта страна не выполняет своих финансовых обязательств..." Здесь описаны жесткие санкции, но нет конкретики по поводу того, когда их применять.

Эта конкретика есть в давнем решении, принятом тогда, когда Россия еще даже не была членом СЕ.

Статья 9 Устава применяется к любому государству, не выполняющему все или значительную часть своих финансовых обязательств в течение двух лет. Решение 95-й сессии КМСЕ от 1994 года

Россия прекратила платежи в бюджет СЕ летом 2017 года. А значит, летом 2019-го Москва или возобновит платежи, или столкнется с новыми санкциями в Совете Европы. Намного более суровыми, чем нынешние санкции в ПАСЕ.

Конечно, это решение еще нужно принять, потому в пятницу до конца дня мы ожидаем новостей из датского Эльсинора.

То, что Россия своим шантажом "достала" очень многих, дает основания надеяться на успех. Но даже если в этот раз решение не будет принято – норма от 1994 года остается юридически действующей. Главное – что на нее теперь ссылаются, ее обсуждают всерьез.

А значит, в следующем году вопрос наказания России неизбежно появится в повестке дня.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"