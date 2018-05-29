Прощай, правительство популистов: как враг ЕС довел Италию до перезагрузки власти

Итальянская политика в очередной раз доказала простую истину: для нее характерна высокая степень непредсказуемых последствий. Именно так сейчас рождается новое "техническое" правительство Италии.

В воскресенье поздно вечером, в 22:00 по Киеву, официальный кандидат в премьеры Джузеппе Конте отказался формировать правительство. Кадровые амбиции коалиционных партий оказались несовместимыми ни между собой, ни с мнением президента, который в Италии имеет право вето в отношении отдельных кандидатур.

А уже на следующий день президент Серджо Маттарелла объявил, что предлагает назначить "технического" премьера, Карло Коттарелли. После встречи с главой государства новый кандидат начал переговоры о составе правительства.

А Италия тем временем готовится к новым выборам – осенью или в следующем году.

"Мистер Ножницы"

У Карло Коттарелли есть опыт "технического управления" Италией. Во время очередного правительственного кризиса в Италии, в 2013-2014 годах, он работал в правительстве Энрико Летты и занимался ревизией государственных расходов. В этот период он получил "титул" "Mr Spending Review".

"Меня называли "мистер Ножницы", поскольку приходилось бороться за сокращение расходов", – говорил сам Коттарелли.

Его тогдашний план предусматривал экономию для Италии более 30 млрд евро. Правда, большинство мер тогда так и не были реализованы. С тех пор Коттарелли остался в правительстве и работал с Международным валютным фондом.

В конце концов, именно он, переговорщик с Брюсселем и США, стал "идеальным техническим кандидатом".

Сегодня Карло Коттарелли обещает представить кандидатуры своих министров президенту. Итальянские СМИ уже пестрят именами вероятных министров экономики и финансов. Среди них: генеральный директор Банка Италии Сальваторе Росси, бывший ректор Миланского университета Боккони Гуидо Табеллини и доцент Лондонской школы экономики Лукреция Рейклин. Кандидат на должность министра внутренних дел – Джанпьеро Массоло, бывший генеральный секретарь МИД и действующий президент компании Fincantieri.

Однако говорить о ком-либо из них с уверенностью – слишком рано, особенно в Италии.

Но самое главное – что правительство сразу формируется как временное.

Его задача – заполнить "паузу" перед новыми выборами, вероятность которых воспринимается как почти стопроцентная.

В своей первой речи Коттарелли заявил, что будет пытаться сформировать нейтральное правительство, которое приведет Италию к новым выборам.

И к тому же, это правительство должно успокоить рынок, обеспокоенный возможным кризисом в третьей по величине экономике еврозоны. Именно новый премьер, по замыслу, должен представлять Италию на саммите ЕС в конце июня этого года вместо ожидаемого правительства ультраправых и популистов.

Политик с нулевым доверием

Пусть вас не удивляет, что кандидатура "технического премьера" появилась молниеносно, уже на следующий день после отказа Конте от кандидатства.

Президент уже дважды, когда коалиционные переговоры заходили в тупик, предлагал Коттарелли подумать над формированием правительства (в конце марта этого года, а затем в апреле).

Интересно, что в начале года Коттарелли получал комплименты в свой адрес от лидеров "Лиги" и даже самого Сильвио Берлускони. А глава "Движения 5 звезд" даже писал о возможности сотрудничества с экономистом и доверии к его плану сокращения бюджетных расходов. "Наш правительственный план начнется с сотрудничества с Коттарелли", – заявлял в феврале Луиджи Ди Майо.

Но когда дошло до дела, все моментально изменилось. Коттарелли с понедельника слышит одни лишь оскорбления и гневные возгласы.

Вот, например, вчерашнее заявление того же Ди Майо: "Нам подали Коттарелли из Международного валютного фонда", забив наши головы "сокращением расходов на школу и здравоохранение".

Чувствуете разницу? А прошло всего три месяца.

Поэтому использование инструментов логики в Италии больше не работает.

Кандидат нон грата

Итальянский кризис вышел на новый уровень из-за кандидата на должность министра экономики. Точнее, из-за того, что его ветировал президент.

"Лига" продвигала на эту должность своего партийца, 82-летнего Паоло Савону. Маттарелла заблокировал формирование правительства с его участием, и сделал это не зря.

Савона – известный профессор экономики, бывший министр правительства Чиампи (25 лет назад) и бывший президент или член правления нескольких крупнейших итальянских банков и компаний. Однако сейчас он жестко критикует Евросоюз и единую валюту, а также ставит под сомнение сохранение Италии в зоне евро. И это – в дни, когда происходят аукционы по продаже казначейских векселей (именно на этой неделе), подрывая и без того хрупкую позицию Италии на рынке облигаций.

Напомним, что Италия имеет просто гигантскую сумму суверенной задолженности – 2 триллиона и почти 270 миллиардов евро, или более 130% ВВП (сравним с украинским 1-2 миллиардами, о которых нам постоянно напоминает МВФ).

Рим уже даже обратился в Европейский центробанк с просьбой списать внешний долг на сумму 580 млрд евро.

Еще большей проблемой является "стиль" кандидата. К примеру, он публично сравнивает Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером.

С таким министром Италии было бы непросто договариваться с европейскими партнерами об уступках с их стороны.

И это еще – далеко не все причины, которые подтолкнули президента Итальянской Республики скептически воспринимать кандидатуру Савоны. А поскольку именно президент назначает министров по предложению премьера, Матарелла сказал "нет".

Джузеппе Конте в ответ вообще отказался формировать правительство, а "Лига" и "Движение 5 звезд" обрушились на главу государства с оскорблениями и критикой, обвинив его в "агентурном сговоре" с иностранными банками и Германией.

А дальше?..

Как бы ни решился вопрос с новым техническим правительством, но Италия уже готовится к досрочным парламентским выборам. Не исключено, что они состоятся уже летом или осенью этого года. Ведь Коттарелли вполне может сформировать новое правительство, и президент с удовольствием назначит его на должность – однако он вряд ли получит большинство голосов в парламенте во время голосования за вотум доверия.

А значит, техническому правительству не останется другого выбора, кроме как готовить Италию к следующим выборам.

Лидеры "5 звезд" и "Лиги" уже выступили за то, чтобы новое голосование состоялось "как можно скорее". А чтобы мобилизовать электорат, ряд партий уже запланировали массовые демонстрации. 1 июня Демократическая партия (которая потеряла власть по итогам прошлых выборов) мобилизует итальянцев для "защиты демократических институтов и Конституции". 2 июня, в день Итальянской республики, свои митинги готовят лидеры несложившейся коалиции – Сальвини и Ди Майо.

Между тем итальянские биржи отреагировали на обострение политического кризиса, поставив очередной антирекорд. На это отреагировали даже азиатские рынки: евро опустился ниже 127 иен впервые за последние 11 месяцев. Единая валюта обесценивается и по отношению к доллару: курс приближается к 1.16.

Одним из немногих, кто выиграл от текущего кризиса, стал Маттео Ренци. Бывший премьер вместе с Демпартией поддерживает президента и успешно критикует Ди Майо и Сальвини, обвиняя их в том, что они "удерживают Италию в заложниках". "Они хорошо проводят предвыборную кампанию, но боятся управлять", – говорит Ренци.

И, наконец, не стоит забывать еще об одном "персональном" отличие предстоящих выборов от предыдущих.

У этого отличия есть имя: Сильвио Берлускони.

Две недели назад суд отменил запрет для Берлускони участвовать в выборах и занимать должности в исполнительной власти. Изменит ли это ход кампании? Похоже, ответ мы узнаем очень скоро.

А избирательная кампания в Италии вполне может пройти под палящим августовским солнцем отпусков, сделав результат голосования еще более непредсказуемым.

Автор: Виктория Вдовиченко,

кандидат исторических наук,

для "Европейской правды"