5 выводов из итальянских выборов: чего ждать Украине и ЕС

Итак, Италия наконец получила своего нового премьера, малоизвестного Джузеппе Конте, и вскоре формирование правительства должно подойти к концу.

Общие ожидания от нового правительства – крайне тревожные, и в Киеве, и в Брюсселе. Впрочем, далеко не факт, что такие пессимистические прогнозы реализуются в полной мере.

Ниже – некоторые выводы и наблюдения относительно хода и результатов коалиционных переговоров.

Коалиционные партнеры уже меняют первоначальные позиции

Так, "Движение 5 звезд" все-таки вошло в коалицию, несмотря на то, что с самого начала позиционировало себя как антиистеблишмент, а следовательно, коалиций не признавало. Однако поведение "Движения" на самом деле вполне ожидаемо: какая партия не хотела бы сформировать правительство, получив поддержку трети электората и лучший результат на выборах?

Удивляет скорее то, что из переговоров не вышла "Лига" – ее лидер Маттео Сальвини во время коалиционных переговоров опередил коллегу по коалиции Луиджи ди Майо по рейтингу, став самым популярным итальянским политиком. По данным некоторых опросов, его поддерживают 44% итальянцев.

Когда коалиционные переговоры начинались, "Лига", по идее, должна была стать "младшим" ​​партнером (поскольку часть голосов блока правоцентристов принесла партия Берлускони "Вперед, Италия", которая в коалицию не вошла), однако де-факто "Лига" и "Движение 5 звезд" вели переговоры на равных. Также оба лидера претендовали на пост премьера, однако затем оба отказались от этого требования в пользу технократической фигуры и министерских портфелей для себя.

Говорит ли это о способности к компромиссу и умении расставить приоритеты? Если так, то это хорошая новость.

Фигура премьера: фасадный интеллектуал

Кандидатура премьера Джузеппе Конте является компромиссом не только потому, что о нем никто не слышал – личность преподавателя университета и влиятельного юриста выглядит вполне достойно в кругу интеллектуалов вроде Макрона и юристов типа Мааса.

То, что он несколько преувеличил собственные образовательные регалии, выглядит мелочью по сравнению с лидерами коалиции.

У Конте хотя бы ученая степень есть. Чего не скажешь о самих коалициантах Сальвини и ди Майо, которые даже не закончили высшее образование.

В конце концов, для популистов, как и для их электората, образованность – не главное. А для фасада дипломированный юрист – то, что надо.

Санкции ЕС: ключевая позиция или разменная монета?

Сейчас в Риме, Брюсселе и Киеве идут дискуссии о том, может ли одна страна заблокировать санкции в отношении России или для этого все же требуется квалифицированное большинство.

Так или иначе, можно с уверенностью утверждать, что итальянцы потреплют немало нервов в Брюсселе и Киеве накануне заседания Европейского совета в конце июня. Напомню, что Италия уже не раз выражала несогласие с продлением санкций, пытаясь, в частности, добиться либерализации бюджетных норм ЕС.

Сейчас до конца не ясно, будет ли Италия использовать вопрос санкций как разменную монету (например, для того, чтобы добиться списания всего лишь 250 млрд евро долга) и/или для получения дивидендов в диалоге с Россией (мол, "мы старались, но не вышло"), и действительно ли это для "Лиги" является принципиальным вопросом.

Судя по тому, что ни Сальвини, ни ди Майо на должности главы МИД не претендуют – скорее, первое.

Начало нового кошмара для Брюсселя

Можно с уверенностью сказать: Брюссель, Берлин и Париж получили новую головную боль, в придачу к Венгрии и Польше. Немецкий МИД уже выразил обеспокоенность итальянским правительством – а оно еще даже не начало работать!

Поэтому у "Большой тройки" ЕС есть все шансы превратиться в "Трое в лодке", которую Италия со своими популистскими планами по уменьшению налогов, увеличению доходов и критикой евро может расшатать не на шутку.

И дело не только в евроскептическом правительстве – дело прежде всего в евроскептическом обществе.

И не скажешь даже, что Италия кругом сама виновата, по крайней мере в ситуации с миграционным кризисом – справедливо или нет, но итальянцы чувствовали себя покинутыми один на один с проблемой.

В конце концов, преобразование одной из самых оптимистичных стран ЕС в одну из самых евроскептических (из 28 государств-членов итальянцы меньше всего убеждены в том, что выиграли от членства в ЕС, согласно недавнему опросу по заказу Европейского парламента) происходит не за один день.

Украина: проактивность прежде всего

Украина и раньше не входила в число топ-приоритетов Италии, а теперь тем более окажется на предпоследнем месте. Так что не стоит надеяться ни на кого, кроме себя.

Да, в коалиции нет "естественных партнеров" Украины, но в ближайшие годы, даже при условии досрочных выборов (в Италии же было 70 правительств за 75 лет), они и не появятся на ключевых должностях.

Поэтому надо работать с теми, кто есть: пригласить с визитами представителей нового правительства, депутатов итальянского парламента, ответственных за восточное направление внешней политики. В конце концов, есть островки проверенных связей – президент Маттарелла, посольство Украины, глава межпарламентской группы дружбы с украинской стороны Игорь Алексеев – они пока могут быть "мостиком" для налаживания связей с новыми лидерами.

Стоит также развивать диалог с фокусом на председательстве Италии в ОБСЕ в 2018 году – здесь также Украине есть о чем поговорить с новыми итальянскими лидерами.

То, что Украина может и должна сделать сейчас – перезагружать отношения с Италией и искать новые способы говорить и быть услышанным.

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