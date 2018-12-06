Слабое звено ЕС: смогут ли друзья Путина заблокировать продление санкций

13 декабря состоится заседание Европейского совета, во время которого будет обсуждаться вопрос продления секторальных санкций в отношении России.

Некоторые страны-члены ЕС уже отметили, что продление санкций не должно происходить в автоматическом режиме.

Представители разных стран-членов неоднократно жаловались на то, что санкции вредят их экономикам.

Впрочем, анализ открытых данных службы Eurostat и национальных служб статистики показывает, что:

- доля товаров, которые в 2014 году оказались под запретом экспорта в РФ, очень незначительна и составляет лишь 0,3% экспорта ЕС-28 в Россию;

- ЕС успешно диверсифицировал экспорт аграрной продукции. Так, увеличение экспорта агропродукции в третьи страны из ЕС-28 в 2014-2017 годы более чем втрое превысило объем его сокращение в Россию;

- топ-5 стран, на которые больше всего повлияло сокращение экспорта в РФ в 2014-2017 годах: Литва (5% сокращения), Эстония (4,3%), Финляндия (4%), Словакия (3,7%) и Латвия (2,5%), то есть те страны, которые не выступают против санкций.

Центр "Нова Європа" проанализировал также позиции тех стран, по которым в последние месяцы звучали самые сильные предостережения относительно возможного пересмотра санкционной политики против России – Италии, Венгрии и Австрии.

Осторожный прогноз: в декабре 2018 года санкции против РФ, вероятно, снова будет продлены на полгода.

Италия: проблема №1?

Италия традиционно была одним из самых активных критиков санкционного режима среди государств-членов ЕС, а особенно – при правительстве "желто-зеленых", то есть коалиции "Лиги" и "Движения 5 звезд".

Из-за этого некоторые украинские чиновники убеждены: Италия – проблема №1 для сохранения европейского единства.

Италия стала первой страной, которая сделала снятие санкций с России пунктом коалиционного соглашения. Ее вице-премьер, председатель партии "Лига" Маттео Сальвини не упускает возможности подчеркнуть вред и безрезультатность санкций, как и необходимость их отменить, и успел уже дважды съездить в Москву с визитом с тех пор, как занял должность в правительстве, то есть с конца мая 2018 года.

Впрочем, Сальвини не акцентирует на том, что доля запрещенного Россией импорта составляет всего до 1% итальянского экспорта сельхозпродукции, если сравнивать с цифрами 2013 года.

Это означает, что даже если бы Россия отменила контрсанкции, это не смогло бы существенно улучшить итальянскую экономику.

Именно поэтому снятие санкций с России никогда не становилось пунктом в переговорах Италии и Брюсселя по итальянскому бюджету. Наоборот, раньше, выбивая в Брюсселе уступки, Италия "жертвовала" вопросом санкций – как, например, произошло во время заседания Европейского совета в декабре 2015 года.

Есть вероятность, что в декабре 2018-го эта ситуация повторится. Ведь итальянцы ведут тонкую игру: они говорят о том, что нужно вести речь о снятии санкций, скорее чем прибегать к конкретным действиям.

Стоит также отметить, что красноречие итальянских популистов в вопросе снятия санкций даже вызвало определенное напряжение между Римом и Вашингтоном, вплоть до того, что, как сообщают итальянские СМИ, под вопросом оказался визит Сальвини в США.

С учетом всех обстоятельств все выглядит так, что итальянское правительство не будет использовать "карту вето" по крайней мере до выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года и покажут расстановку сил в ЕС между популистами и демократами.

Венгрия: кто начнет?

Венгерское правительство широко эксплуатировало тезис о значительных потерях экономики страны от санкций – несмотря на стремительный рост товарооборота в 2018 году.

Иногда венгерские чиновники объясняют сотрудничество с Россией тем, что, мол, компании Западной Европы давно поподписывали огромные контракты – так почему должен страдать только венгерский бизнес?

Стоит отметить, что контрсанкции, которые ввела Россия против агропромышленных товаров стран ЕС, касались довольно незначительной группы венгерских продуктов. В предсанкционном 2013 году Венгрия экспортировала таких товаров в Россию на сумму 78,1 млн евро.

Более того, санкции не помешали развитию активного политического диалога между Будапештом и Москвой. Венцом договоренностей можно считать российский кредит в 10 млрд евро на строительство новых энергоблоков на АЭС "Пакш".

Впрочем, не все кооперационные инициативы вызывают восторг в Венгрии. Так, в 2016 году Россия взялась за модернизацию вагонов одной из линий метрополитена в Будапеште. После модернизации поезда начали давать сбои. Среди рядовых венгров возник вопрос: "А если россияне нам так и реакторы АЭС в Пакш построят? Это же катастрофа!".

Следует учитывать, что в Венгрии довольно рискованно считаться пророссийским политиком.

Виктор Орбан, который еще в 2009 году начал политику "Открытия Востока", постоянно подчеркивает, что его политика соответствует прежде всего интересам Венгрии.

Венгерское общество достаточно критически настроено к политике Владимира Путина: почти половина венгров (48%) не согласны с его политикой, соглашается с его подходами только треть (33%).

Представители венгерских властей давно говорят о необходимости пересмотра санкций. Однако до сих пор Будапешт воздерживался от ветирования ограничительных мер ЕС.

Венгерские власти вряд ли сами будут инициировать пересмотр санкционной политики, однако вполне могут присоединиться к лагерю "санкционных убийц".

Главный вопрос: кто сделает первый шаг?

Австрия: вынужденная проевропейскость

Влияние антироссийских санкций ЕС и контрсанкций России на экономику Австрии стало предметом активных споров сразу после их введения.

Впрочем, если говорить о сокращении австрийского экспорта в Россию, то в досанкционном 2013 году он составлял 3,2% от общего экспорта Австрии, а в 2017 году – 1,5%. Соответственно, Россия не была и в десятке ключевых торговых партнеров Австрии.

Более того, доля товаров, подвергшихся режиму контрсанкций в 2013 году, составила лишь 0,3% от общего сельскохозяйственного экспорта Австрии в третьи страны. Больше волнений, вероятно, вызывают возможные санкции США против России, связанные с проектом Nord Stream 2.

Несмотря на высказывания некоторых австрийских политиков, преимущественно представителей Партии свободы, экономических экспертов и бизнесменов, Австрия солидарна с европейскими партнерами в вопросе продления санкций против России.

Такая последовательная позиция обусловлена следующими факторами.

С момента формирования коалиционного правительства Австрии во главе с Себастьяном Курцем была выбрана последовательная линия поведения в отношении санкций, которая заключается во всесторонней поддержке европейской политики – пока не будет успехов в реализации Минских договоренностей.

Австрийскому канцлеру удалось договориться с партнерами по коалиции и сохранить предполагаемый политический курс страны. Поэтому высказывания лидера Партии свободы и вице-канцлера Хансa-Кристиана Штрахе об отмене санкций (в предвыборных выступлениях он даже поддерживал российскую аннексию Крыма) не являются иллюстрацией официальной позиции Австрии, в то время как сам канцлер или президент Австрии ни разу не выступали с подобной позицией.

Не менее важный фактор – председательство Австрии в ЕС, во время которого правительство не собирается подрывать свой авторитет антиевропейскими действиями.

В дополнение – недавняя история со шпионским скандалом не прибавит правящим кругам Австрии вдохновения для шагов навстречу России.

Вместе с тем ситуация для пересмотра санкций после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе остается неблагоприятной.

Авторы: Сергей Солодкий, Татьяна Левонюк, Катерина Зарембо,

Центр "Нова Європа"