Трамп в режиме экономии? Что показал скандал вокруг "Мотор Сич"

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Киев, распоряжение американского президента о "пересмотре" помощи Украине в сфере безопасности, сюжет, связанный с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сич" китайским инвесторам - все эти темы взбудоражили умы, неизбежно переплелись в восприятии общественности.

Появился соблазн увидеть в этом начало нового этапа в отношениях между США и Украиной, сигнал возможного пересмотра курса Вашингтона по отношению к Киеву.

Тем более, что в последнее время раздавались заявления ряда западных лидеров, в том числе и президента США, позволяющие говорить о стремлении к смягчению позиции Запада по отношению к России. Некоторая связь между перечисленными сюжетами есть, но ее значение преувеличивается.

Украина в особом положении?

Начнем с вопроса о "пересмотре" помощи в сфере безопасности со стороны США в адрес Украины.

Важно то, что слово "пересмотр" в этом контексте вряд ли уместно. Речь идет скорее об анализе эффективности предоставления такой помощи. Подобного рода процессы происходят регулярно. Чаще всего они вовсе не означают, что дальнейшее предоставление такой помощи находится под угрозой.

Более того, помощь Украине в этой сфере находится в особом, привилегированном, положении. Она опирается на мощную двухпартийную поддержку Конгресса США, который принял по этому вопросу целый ряд соответствующих законодательных актов.

К пересмотру этой помощи не призывали и в различных подразделениях исполнительной ветви власти США. Об этом не поступало никакого сигнала. Можно констатировать, что по этому вопросу есть консенсус.

Таким образом, помощь в сфере безопасности со стороны США не находится под угрозой.

Другое дело, что о масштабе этой помощи, ее фактическом наполнении, ее практической реализации говорить можно и нужно.

Позиция украинского руководства тут должна быть более проактивной. Нужно играть на опережение, формировать свое видение приоритетов по поводу того, что бы мы хотели получить от США и ставить такой запрос перед нашими американскими партнерами.

Пока что этого не хватает, и американская сторона формировала контент помощи исключительно исходя из своих соображений и видения ситуации.

Важным упущением во многих сообщениях наших средств массовой информации по этому вопросу было то, что при этом не сообщалось, что этот так называемый "пересмотр" затрагивает далеко не только "украинское направление". Анализ эффективности выделения и оказания помощи носит довольно масштабный характер.

Понятно, что нас беспокоит именно "украинское направление", но все же важно видеть общий контекст. Как часто бывает, этот контекст прежде всего внутриполитический.

Президент Дональд Трамп скептически относится к помощи другим странам. Он видит во многих прежде всего "нахлебников", которые используют Америку в своих интересах.

В этом он расходится с традиционным подходом американского истеблишмента, предыдущих администраций, Конгресса. Эта черта его мировоззрения проявилась, как мы знаем, в том числе и в его отношении к НАТО. Так что Украину тут никто особо не выделяет, речь идет о помощи другим странам и организациям в целом.

В таком подходе Трамп не одинок. Многие американцы согласны с президентом в том, что на помощь другим тратится слишком много, в то время как на решение ряда проблем внутри страны не хватает средств.

Заявления Трампа несомненно резонируют и с изоляционистским настроением значительной части американцев, суть которого в том, что Америка не должна и не может быть вовлечена во все конфликты мира и играть ключевую роль в их разрешении. Отсюда и его лозунг "Америка прежде всего" (America first), который опирается на поддержку и понимание значительной части американцев.

Игра в экономию

США сейчас сталкиваются с некоторыми финансовыми проблемами. В частности, речь идет о продолжающемся росте дефицита федерального бюджета - сообщения об этом появились как раз недавно.

Эти сообщения особенно больно бьют по Дональду Трампу, который обещал сократить дефицит, взять растущие траты под контроль. Более того - есть сигналы и о предстоящей рецессии экономики, возможно в рамках потенциальной рецессии мировой экономики.

Рост экономики способствовал политической поддержке президента Трампа. Если начнется спад, то это ударит и по рейтингу президента.

И все это происходит накануне предстоящих в будущем году президентских выборов. Поэтому он старается избежать такого сценария, посылает сигналы о том, что он ищет возможности для сокращения трат.

Одним из приоритетов для президента Трампа является строительство стены на границе с Мексикой. Будет ли это именно стена на всем протяжении границы, не говоря уже о том, сможет ли она содействовать решению проблемы притока нелегальных иммигрантов, неизвестно.

Известно одно - строительство стены стоит больших денег.

Демократы в Конгрессе не спешат помогать президенту в этом вопросе, а ведь именно Конгресс в США отвечает за бюджетные ассигнования.

Поэтому Дональд Трамп стремится изыскать ресурсы, необходимые для завершения этого проекта. Часть этих ресурсов была взята, например, из бюджета Пентагона.

Политически этот проект много значит для Трампа. Он и его наиболее лояльная электоральная база убеждены в том, что именно приток нелегальных иммигрантов в США из Мексики и стран Центральной Америки и составляет главную угрозу национальной безопасности США.

Таким образом, на данный момент президенту важно послать некий политический сигнал, суть которого заключается в том, что его администрация ответственно относится к бюджетным вопросам, выступает против растранжиривания средств, стремится к сокращению затрат на международную финансовую помощь.

На практике это вовсе не означает, что такая помощь будет решительно пересмотрена. Тем более нет оснований опасаться, что такая помощь будет сокращена или пересмотрена именно на "украинском направлении".

Начало новых времен

Что касается ситуации вокруг продажи акций "Мотор Сич", то ее следует рассматривать в контексте отношений между США и КНР на текущем этапе.

С момента прихода в Белый дом Дональд Трамп не раз колебался в своем подходе к Китаю, делал множество неожиданных поворотов, зигзагов, противоречивых заявлений. На данный момент курс на видение в Китае оппонента можно считать основным.

При этом нынешнюю администрацию США тревожат не нарушения прав человека в Китае, политика Пекина по отношению к Тайваню или Гонконгу, поигрывание мускулами в Южно-Китайском море или других регионах. КНР рассматривается прежде всего как экономический оппонент. Отсюда проистекает "торговая война" США и КНР, которая пока что лишь набирает обороты.

Все, что касается Китая, неожиданно приобрело особую чувствительность для Белого дома.

В этом смысле новости о приобретении Китаем пакета акций "Мотор Сич" просто появились в неудачный момент. Если бы это произошло в другое время, то такого особого внимания к данному сюжету не было бы. Возможно, что Белый дом и выразил бы свою озабоченность, но не более того.

При этом не знаем точно, какую значимость уделяют этому вопросу в Вашингтоне сейчас - и это создает фон для многочисленных домыслов.

Нам представляется возможным говорить о том, что разговор о "Мотор Сич" вряд ли доминировал в повестке дня визита Джона Болтона. Эта повестка неизбежно широка и разнообразна, особенно в контексте изменений происходящих в Украине сейчас и предстоящих встреч президентов Зеленского и Трампа.

В то же время следует признать - в отношениях Украины и США впервые появился китайский фактор.

Это фактор - относительно новый. Теперь Киеву прийдется учится выстраивать отношения с Вашингтоном и Пекином с оглядкой именно на наличие треугольника Украина-США-КНР.

Создавать систему отношений с различными игроками на международной арене непросто. Нам нужно учиться действовать деликатно, просчитывая свои шаги с тем, чтобы не навредить отношениям с ключевыми партнерами.

Таким образом, на наш взгляд, нет оснований говорить о наличии кризиса в отношениях с США, о начале нового этапа отношений. Нет повода паниковать. Не стоит пытаться увязывать между собой разные события, корни которых разнятся.

Вместо этого нужно спокойно проанализировать текущую ситуацию и сделать выводы на будущее.

Автор: Владимир Дубовик,

директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений

Одесского национального университета имени И. Мечникова