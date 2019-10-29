Россия больше не противник НАТО: как сирийский кризис изменил мнение Альянса

"Я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также сирийских курдов за поддержку, которую они смогли нам предоставить".

Это – слова президента США Дональда Трампа на брифинге, где он сообщил о ликвидации "террориста №1" на севере Сирии. Гибель аль-Багдади – новость мирового масштаба. Однако для нас не менее важно упоминание РФ в речи Трампа. К тому же – на первом месте в перечне "партнеров".

Этот эпизод – еще одно подтверждение поворота в отношениях России и Запада.

Сразу успокоим: нет, о прощении России речь пока не идет.

К счастью, доверие между Кремлем и Западом слишком нарушено для такого уж быстрого разворота. И поэтому, например, в штаб-квартире НАТО правила допуска для российских дипломатов становятся только жестче.

Однако Россия оказалась очень способной в ​​том, чтобы доказать свою незаменимость как мирового игрока. Теперь с ней вынуждены считаться все, включая Штаты. И если события продолжат развиваться таким образом, однажды россияне могут выставить счет.

В чем важность события?

Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации в городе Идлиб, направленной именно против него. Если верить Трампу, террорист подорвал сам себя во время бегства от американского спецназа, оказавшись в тупике.

И хотя отдельные объявленные детали его смерти (как то рассказ президента США о том, что террорист "постоянно плакал, кричал и хныкал") больше похожи на пропаганду в стиле Трампа, самому факту ликвидации "террориста №1" специалисты скорее склонны доверять.

Аль-Багдади был руководителем "Исламского государства", или ИГИЛ – террористической организации, причастной к сотням нападений и терактам по всему миру, включая кровавые преступления в Европе последних лет, такие как серия терактов в Париже в 2015, в Ницце в 2016, в Брюсселе в 2017 году.

Он возглавил эту организацию еще в 2010 году, когда она действовала в пределах Ирака, а в 2013-м объявил о ее расширении на территорию Сирии с планами создания "всемирного халифата". Именно под его руководством ИГИЛ совершала жестокие преступления на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

А потому "титул террориста №1" – это вовсе не преувеличение.

Сейчас профильные дипломаты и аналитики пытаются понять, что будет с ИГИЛ после ликвидации ее лидера. Кажется, никто из специалистов не тешит себя надеждой, что смерть аль-Багдади нанесла "Исламскому государству" удар, который оно не сможет пережить, но гибель лидера безусловно его ослабит.

Тем более что одновременно поступили данные о ликвидации еще одного из лидеров этой организации. Как и аль-Багдади, он скрывался в Сирии. Нет никаких сомнений, что в этой разгромленной и охваченной гражданской войной стране скрываются и другие топ-террористы.

А значит, тот, кто контролирует Сирию, становится особенно ценным партнером для США.

НАТО (почти) без единогласия

В конце прошлой недели в Брюсселе собрались руководители министерств обороны всех государств-членов Альянса.

Эта встреча была давно запланированной – подобные проводятся регулярно. Однако события последних недель определили ее повестку дня: вместо дискуссии о текущих делах министры вели немало разговоров о сирийских событиях – вооруженной интервенции Турции, сообщениях о вспышках насилия в регионе, выходе США с севера Сирии и, конечно, усилении позиций России.

Как известно, в Североатлантическом альянсе все решения принимаются консенсусом. Но по этим вопросам согласия между союзниками не было и близко. Поэтому фраза "есть разные мнения" звучала от генерального секретаря чаще всего. Посмотрите это видео – и вы это увидите.

Надо признать, аргументы Йенса Столтенберга оправдали себя: диалог помог.

После встреч и дебатов союзники несколько сблизились. Появились даже вопросы, по которым они высказывали общее мнение... Но это тот случай, когда единство НАТО вряд могло порадовать украинцев.

Ведь общее мнение касалось возможного сотрудничества с Россией.

Друг или враг?

Так кем теперь является Россия для НАТО?

Забегая вперед, можем сказать: ни первым и не вторым.

К счастью, другом Запада Россия не стала даже после того, как доказала свою незаменимость в рамках Сирии. У нас достаточно оснований это утверждать. Однако ни врагом, ни даже военным противником ее также уже нельзя называть.

С врагами не ведут военного сотрудничества. До недавнего времени считалось, что с Россией вести его также нежелательно, но теперь это изменилось.

Ящик Пандоры открыла член НАТО Турция, которая решила закупать в РФ военную продукцию, включая новейшие системы ПВО С-400. Поставка такого высокотехнологичного вооружения означает, что в Турции (да еще и на критических объектах оборонной инфраструктуры!) будут работать и российские военные специалисты.

Сначала это вызвало гнев Штатов. В Конгрессе даже призвали Трампа ввести санкции против Анкары. Вашингтон приостановил продажу туркам американских истребителей. Звучали заявления о недопустимости сотрудничества с государством-противником США.

Но давление не подействовало.

Турция не только не отказалась от планов, а сделала еще один шаг: на прошлой неделе Эрдоган и Путин договорились, по сути, о разделе зон влияния в Сирии. Оставалось неясным, как на это отреагируют другие союзники.

Встреча НАТО в Брюсселе поставила точку.

Альянс, похоже, сошелся во мнении, что в Сирии сотрудничество с Россией вполне приемлемо. И хотя официального решения Альянса по этому поводу не было, заявления руководителей блока не оставляли в этом сомнений.

Первыми, еще до начала министерской встречи, об этом объявили американцы. Представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Штаты не видят проблемы в сотрудничестве Турции с россиянами в Сирии.

Генсек Альянса сначала избегал комментариев на эту тему, заявляя, что пока "слишком рано" давать какие-либо оценки. Однако после дискуссии с другими союзниками и он решился намекнуть, что не против военной договоренности турок с РФ.

И это – точно не личное мнение Йенса Столтенберга, ведь он не имеет права делать такие заявления от своего имени.

Что произошло в Сирии?

Такое развитие событий может не нравиться ни Киеву, ни Варшаве, ни балтийским столицам. Но аргументированно возразить против сотрудничества с россиянами не может никто из них.

Мы не зря начали статью с рассказа о пресс-конференции Трампа. Это – яркая иллюстрация того, как Россия создала ситуацию на Ближнем Востоке, в которой она стала просто незаменимым, безальтернативным партнером для западных стран.

Примечательно, что для того, чтобы получить личную благодарность от Трампа за "помощь" в ликвидации "террориста №1", россиянам даже не потребовалось самим участвовать в этой спецоперации. Достаточно было "открыть небо" для американского десанта.

Дональд Трамп, кстати, заверил, что россияне не знали, зачем спецподразделения США летят в Идлиб.

"Россия прекрасно к нам отнеслась, нам надо было пролететь над зонами, контролируемыми россиянами, и Россия была замечательной... Они не знали, зачем (США просят разрешения на пролет. – ЕП). Мы им просто сказали: "Думаем, вы будете очень рады". Ведь вы знаете, они ненавидят ИГИЛ так же, как и мы. Мы просто сказали им, что мы заходим (в воздушное пространство), и они ответили: "Спасибо, что сказали нам", – в своей привычной экспрессивной манере пояснил президент США.

Такие положительные публичные заявления о россиянах Трамп не мог себе позволить очень давно. Но сирийская история делает сотрудничество с РФ вполне приемлемым: даже от противников Трампа не было критики в адрес Белого дома по этому поводу.

В Кремле, кстати, ответили взаимностью и публично похвалили Трампа за ликвидацию лидера ИГИЛ.

Такого "потепление" в заявлениях Москвы и Вашингтона не было уже очень давно.

"Примирения с Москвой" нет

Почему же, несмотря на это, мы утверждаем, что о восстановлении дружбы Запада с РФ речь не идет?

Потому что это потепление, по крайней мере пока, остается очень локальным, сконцентрированным на Сирию. Никаких изменений в других сферах не произошло. Даже на турецком направлении. К примеру, США даже не рассматривают возможность возобновить контракт на поставку туркам истребителей F-35, которая была остановлена в ответ на российско-турецкую договоренность по ПВО.

Возможно ли говорить об изменении политики НАТО на том лишь основании, что члены Альянса теперь считают возможным военное сотрудничество с РФ? Нет, нельзя. Это может показаться удивительным, но до сих пор ни в одном решении Альянса не было упоминаний о невозможности такого сотрудничества со стороны государств-членов (хотя совместные военные проекты на уровне Россия-НАТО действительно были прекращены в 2014 году в ответ на российскую агрессию против Украины).

Более того, Альянс никогда не называл Россию своим "противником".

Сотрудничество с противником действительно было бы странным, но и этого статуса у РФ нет.

В выступлениях генсека Альянса можно найти только термин "потенциальный противник", а также упоминания о том, что "Россия пытается представить нас в качестве противника" (в контексте того, что это, мол, не так). Похоже, Альянс с давних пор сохранял возможность того, что в некоторых вопросах международной безопасности без точечного сотрудничества с россиянами будет не обойтись.

Но взаимного доверия между Москвой на НАТО даже от этого локального потепления, похоже, не прибавилось.

В Брюсселе до сих пор нет ни посла РФ, ни военного представителя при НАТО. Уровень дипотношений специально снижен, и о заполнении этих вакансий речь не идет.

Секретариат Альянса в свою очередь показательно демонстрирует недоверие к российским дипломатам. К примеру, представители украинской или грузинской миссии при НАТО пользуются свободным доступом на территорию штаб-квартиры Альянса, а и.о. посла Украины (посольская должность у нас пока вакантна), как говорят, имеет также право заезжать туда на автомобиле без дополнительной проверки безопасности. А для россиян, даже для точно такого же и.о. посла, въезд закрыт, а заходить туда он, говорят, имеет право только "в сопровождении" представителя Альянса.

Скажете, это мелочи? Но в дипломатии именно они имеют значение.

И то, что они остаются неизменными, дает Украине дополнительные основания доверять заверениям представителей Альянса в том, что в их отношении к российско-украинской войне не произошло и не планируется никаких, даже малейших изменений.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Брюссель-Киев