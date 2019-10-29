Россия больше не противник НАТО: как сирийский кризис изменил мнение Альянса
"Я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также сирийских курдов за поддержку, которую они смогли нам предоставить".
Это – слова президента США Дональда Трампа на брифинге, где он сообщил о ликвидации "террориста №1" на севере Сирии. Гибель аль-Багдади – новость мирового масштаба. Однако для нас не менее важно упоминание РФ в речи Трампа. К тому же – на первом месте в перечне "партнеров".
Этот эпизод – еще одно подтверждение поворота в отношениях России и Запада.
Сразу успокоим: нет, о прощении России речь пока не идет.
К счастью, доверие между Кремлем и Западом слишком нарушено для такого уж быстрого разворота. И поэтому, например, в штаб-квартире НАТО правила допуска для российских дипломатов становятся только жестче.
Однако Россия оказалась очень способной в том, чтобы доказать свою незаменимость как мирового игрока. Теперь с ней вынуждены считаться все, включая Штаты. И если события продолжат развиваться таким образом, однажды россияне могут выставить счет.
В чем важность события?
Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации в городе Идлиб, направленной именно против него. Если верить Трампу, террорист подорвал сам себя во время бегства от американского спецназа, оказавшись в тупике.
И хотя отдельные объявленные детали его смерти (как то рассказ президента США о том, что террорист "постоянно плакал, кричал и хныкал") больше похожи на пропаганду в стиле Трампа, самому факту ликвидации "террориста №1" специалисты скорее склонны доверять.
Аль-Багдади был руководителем "Исламского государства", или ИГИЛ – террористической организации, причастной к сотням нападений и терактам по всему миру, включая кровавые преступления в Европе последних лет, такие как серия терактов в Париже в 2015, в Ницце в 2016, в Брюсселе в 2017 году.
Он возглавил эту организацию еще в 2010 году, когда она действовала в пределах Ирака, а в 2013-м объявил о ее расширении на территорию Сирии с планами создания "всемирного халифата". Именно под его руководством ИГИЛ совершала жестокие преступления на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
А потому "титул террориста №1" – это вовсе не преувеличение.
Сейчас профильные дипломаты и аналитики пытаются понять, что будет с ИГИЛ после ликвидации ее лидера. Кажется, никто из специалистов не тешит себя надеждой, что смерть аль-Багдади нанесла "Исламскому государству" удар, который оно не сможет пережить, но гибель лидера безусловно его ослабит.
Тем более что одновременно поступили данные о ликвидации еще одного из лидеров этой организации. Как и аль-Багдади, он скрывался в Сирии. Нет никаких сомнений, что в этой разгромленной и охваченной гражданской войной стране скрываются и другие топ-террористы.
А значит, тот, кто контролирует Сирию, становится особенно ценным партнером для США.
НАТО (почти) без единогласия
В конце прошлой недели в Брюсселе собрались руководители министерств обороны всех государств-членов Альянса.
Эта встреча была давно запланированной – подобные проводятся регулярно. Однако события последних недель определили ее повестку дня: вместо дискуссии о текущих делах министры вели немало разговоров о сирийских событиях – вооруженной интервенции Турции, сообщениях о вспышках насилия в регионе, выходе США с севера Сирии и, конечно, усилении позиций России.
Как известно, в Североатлантическом альянсе все решения принимаются консенсусом. Но по этим вопросам согласия между союзниками не было и близко. Поэтому фраза "есть разные мнения" звучала от генерального секретаря чаще всего. Посмотрите это видео – и вы это увидите.
Надо признать, аргументы Йенса Столтенберга оправдали себя: диалог помог.
После встреч и дебатов союзники несколько сблизились. Появились даже вопросы, по которым они высказывали общее мнение... Но это тот случай, когда единство НАТО вряд могло порадовать украинцев.
Ведь общее мнение касалось возможного сотрудничества с Россией.
Друг или враг?
Так кем теперь является Россия для НАТО?
Забегая вперед, можем сказать: ни первым и не вторым.
К счастью, другом Запада Россия не стала даже после того, как доказала свою незаменимость в рамках Сирии. У нас достаточно оснований это утверждать. Однако ни врагом, ни даже военным противником ее также уже нельзя называть.
С врагами не ведут военного сотрудничества. До недавнего времени считалось, что с Россией вести его также нежелательно, но теперь это изменилось.
Ящик Пандоры открыла член НАТО Турция, которая решила закупать в РФ военную продукцию, включая новейшие системы ПВО С-400. Поставка такого высокотехнологичного вооружения означает, что в Турции (да еще и на критических объектах оборонной инфраструктуры!) будут работать и российские военные специалисты.
Сначала это вызвало гнев Штатов. В Конгрессе даже призвали Трампа ввести санкции против Анкары. Вашингтон приостановил продажу туркам американских истребителей. Звучали заявления о недопустимости сотрудничества с государством-противником США.
Но давление не подействовало.
Турция не только не отказалась от планов, а сделала еще один шаг: на прошлой неделе Эрдоган и Путин договорились, по сути, о разделе зон влияния в Сирии. Оставалось неясным, как на это отреагируют другие союзники.
Встреча НАТО в Брюсселе поставила точку.
Альянс, похоже, сошелся во мнении, что в Сирии сотрудничество с Россией вполне приемлемо. И хотя официального решения Альянса по этому поводу не было, заявления руководителей блока не оставляли в этом сомнений.
Первыми, еще до начала министерской встречи, об этом объявили американцы. Представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Штаты не видят проблемы в сотрудничестве Турции с россиянами в Сирии.
Генсек Альянса сначала избегал комментариев на эту тему, заявляя, что пока "слишком рано" давать какие-либо оценки. Однако после дискуссии с другими союзниками и он решился намекнуть, что не против военной договоренности турок с РФ.
И это – точно не личное мнение Йенса Столтенберга, ведь он не имеет права делать такие заявления от своего имени.
Что произошло в Сирии?
Такое развитие событий может не нравиться ни Киеву, ни Варшаве, ни балтийским столицам. Но аргументированно возразить против сотрудничества с россиянами не может никто из них.
Мы не зря начали статью с рассказа о пресс-конференции Трампа. Это – яркая иллюстрация того, как Россия создала ситуацию на Ближнем Востоке, в которой она стала просто незаменимым, безальтернативным партнером для западных стран.
Примечательно, что для того, чтобы получить личную благодарность от Трампа за "помощь" в ликвидации "террориста №1", россиянам даже не потребовалось самим участвовать в этой спецоперации. Достаточно было "открыть небо" для американского десанта.
Дональд Трамп, кстати, заверил, что россияне не знали, зачем спецподразделения США летят в Идлиб.
"Россия прекрасно к нам отнеслась, нам надо было пролететь над зонами, контролируемыми россиянами, и Россия была замечательной... Они не знали, зачем (США просят разрешения на пролет. – ЕП). Мы им просто сказали: "Думаем, вы будете очень рады". Ведь вы знаете, они ненавидят ИГИЛ так же, как и мы. Мы просто сказали им, что мы заходим (в воздушное пространство), и они ответили: "Спасибо, что сказали нам", – в своей привычной экспрессивной манере пояснил президент США.
Такие положительные публичные заявления о россиянах Трамп не мог себе позволить очень давно. Но сирийская история делает сотрудничество с РФ вполне приемлемым: даже от противников Трампа не было критики в адрес Белого дома по этому поводу.
В Кремле, кстати, ответили взаимностью и публично похвалили Трампа за ликвидацию лидера ИГИЛ.
Такого "потепление" в заявлениях Москвы и Вашингтона не было уже очень давно.
"Примирения с Москвой" нет
Почему же, несмотря на это, мы утверждаем, что о восстановлении дружбы Запада с РФ речь не идет?
Потому что это потепление, по крайней мере пока, остается очень локальным, сконцентрированным на Сирию. Никаких изменений в других сферах не произошло. Даже на турецком направлении. К примеру, США даже не рассматривают возможность возобновить контракт на поставку туркам истребителей F-35, которая была остановлена в ответ на российско-турецкую договоренность по ПВО.
Возможно ли говорить об изменении политики НАТО на том лишь основании, что члены Альянса теперь считают возможным военное сотрудничество с РФ? Нет, нельзя. Это может показаться удивительным, но до сих пор ни в одном решении Альянса не было упоминаний о невозможности такого сотрудничества со стороны государств-членов (хотя совместные военные проекты на уровне Россия-НАТО действительно были прекращены в 2014 году в ответ на российскую агрессию против Украины).
Более того, Альянс никогда не называл Россию своим "противником".
Сотрудничество с противником действительно было бы странным, но и этого статуса у РФ нет.
В выступлениях генсека Альянса можно найти только термин "потенциальный противник", а также упоминания о том, что "Россия пытается представить нас в качестве противника" (в контексте того, что это, мол, не так). Похоже, Альянс с давних пор сохранял возможность того, что в некоторых вопросах международной безопасности без точечного сотрудничества с россиянами будет не обойтись.
Но взаимного доверия между Москвой на НАТО даже от этого локального потепления, похоже, не прибавилось.
В Брюсселе до сих пор нет ни посла РФ, ни военного представителя при НАТО. Уровень дипотношений специально снижен, и о заполнении этих вакансий речь не идет.
Секретариат Альянса в свою очередь показательно демонстрирует недоверие к российским дипломатам. К примеру, представители украинской или грузинской миссии при НАТО пользуются свободным доступом на территорию штаб-квартиры Альянса, а и.о. посла Украины (посольская должность у нас пока вакантна), как говорят, имеет также право заезжать туда на автомобиле без дополнительной проверки безопасности. А для россиян, даже для точно такого же и.о. посла, въезд закрыт, а заходить туда он, говорят, имеет право только "в сопровождении" представителя Альянса.
Скажете, это мелочи? Но в дипломатии именно они имеют значение.
И то, что они остаются неизменными, дает Украине дополнительные основания доверять заверениям представителей Альянса в том, что в их отношении к российско-украинской войне не произошло и не планируется никаких, даже малейших изменений.
Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды",
Брюссель-Киев