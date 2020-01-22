Все о новых правилах безвиза с ЕС: документы, "справки" и основания для отказа

В начале нового года в новостях многих украинских СМИ прошла волна сообщений о якобы только что принятом решении Евросоюза, которое "заменит безвиз для Украины".

Это происходит не впервые. В прошлом году тема безвиза становилась предметом информационных атак, и не только в Украине – даже в США ряд влиятельных СМИ извинялись за распространение фейка. На самом деле никаких решений по этому поводу ЕС не принимал ни в этом году, ни в конце прошлого.

Но тем не менее, отдельные правила безвиза вскоре действительно изменятся. Эти изменения не связаны с Украиной, их запланировали еще до того, как нам предоставили безвизовый режим (см. публикации ЕвроПравды от 2016 года: 1, 2) – но наших граждан они затронут напрямую.

Полноценно новые правила могут заработать с 1 января 2021 года, хотя окончательного решения о дате еще нет: ЕС технически не готов к запуску системы и не исключает, что он будет отложен.

А вот новые правила безвиза уже определены окончательно.

Сейчас Евросоюз готовит запуск двух систем. Первая, под названием EES, заменит пресловутые "штампики в паспорте". Вторая, ETIAS, необходима для авторизации безвизовых паспортов: в ней будут обязаны регистрироваться путешественники.

Эта статья – о том, как будет работать "обновленный безвиз", какие документы нужно будет предоставлять при регистрации, кто будет получать отказы и как новая система повлияет на пересечение границы.

Редакция "Европейской правды" будет готова ответить и на другие ваши вопросы.

Главное о ETIAS

Сначала – кратко об идее новой системы. Сейчас ЕС готовится к запуску Европейской информационной системы авторизации путешествий (по-английски эта аббревиатура звучит как ETIAS).

Важно: вопреки названию, в ETIAS будут регистрироваться не конкретные поездки или "путешествия". На самом деле речь идет о регистрации проездных документов, то есть паспортов.

После запуска ETIAS (ориентировочно – с 2021 года) украинцам, едущим в страны Шенгенской зоны, необходимо будет регистрировать паспорт в электронной системе. Разрешение выдается на каждый паспорт отдельно (ездите в ЕС по двум паспортам – надо регистрироваться дважды; истек срок действия паспорта – придется регистрировать новый).

Разрешение на безвизовые поездки по документу, получившему "одобрение" системы, будет действовать три года.

Отдельно стоит отметить: об отмене безвиза речь не идет. Система ETIAS не является "аналогом визы", у нее другая цель (вы увидите это из вопросов, на которые придется отвечать путешественникам, о них ниже). Более того, эта система вводится не только для Украины. По идентичным правилам она будет действовать для граждан США, Канады, Великобритании (ведь та скоро выйдет из состава ЕС) и всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

Теперь – подробнее о том, как это будет работать.

Почему это – не виза

Помните времена, когда для поездок в ЕС надо было ходить в посольство или консульство за шенгенской визой?

Чтобы получить визовую "наклейку" в свой паспорт, нужно было предоставить документы о том, когда, к кому, на какое время вы едете. Предоставить справки из банка и с работы, бронирование гостиниц, билеты, обосновать необходимость визита и тому подобное.

При новой системе ни один из этих документов вам не понадобится. По сути, предоставляются только анкетные данные.

Не нужно даже доказывать цель поездки!

Перечень данных, которые нужно будет подавать в ETIAS, уже известен – он прописан в законе о введении этой системы. Вот их полный список:

Данные о паспорте: номер, дата выдачи и тому подобное.

Имя: свое полное имя и фамилию, а также предыдущие (например, девичья фамилия), национальность и предыдущие национальности, псевдонимы, если есть (к примеру, для писателей или артистов), дата и место рождения, имена родителей. Для несовершеннолетних детей – данные о родителях или опекунах.

Контакты: мейл, телефон, место или город проживания (да, достаточно города – прописку иметь не обязательно, а отчитываться о ней вообще не нужно). Те, кто едет к жене, мужу или родителям, имеющим гражданство Евросоюза, могут добавить их данные.

Отметить наличие образования и работы. При этом не нужно даже отчитываться, где именно работаете – достаточно выбрать один из пунктов меню!

Первая страна ЕС, в которую вы планируете ехать. При этом достаточно указать только государство: адрес указывать не обязательно, никаких справок о забронированном и оплаченном отеле не нужно в принципе.

В дополнение к этому надо будет ответить на следующие вопросы:

были ли вы осуждены за терроризм в последние 20 лет или другие уголовные преступления в последние 10 лет? (Если да, то где и когда?)

находились вы в последние 10 лет в зоне войн и конфликтов? (Перечень таких зон определит Еврокомиссия: если "да" – предоставляется возможность объяснить детали)

высылали ли вас с территории ЕС за нарушение миграционных правил в последние 10 лет?

А главное – то, что ни один из этих вопросов не требует справок, выписок или других документов, кроме собственно паспорта, из которого вам нужно будет переписать его номер и срок действия. И все!

Поэтому оформить заявку на ETIAS будет возможно даже с телефона – Еврокомиссия обещает запустить специальное мобильное приложение для iOS и Android.

Теоретически это можно будет сделать даже в аэропорту, если выяснится, что вы забыли авторизоваться наперед. Но, конечно, лучше не откладывать на последний момент. Ведь отказы в регистрации тоже будут.

Об их причинах – далее в статье.

Кому будут отказывать в праве на безвиз?

Вы, возможно, обратили внимание на вопрос о "зонах конфликтов". Их перечень еще должна утвердить Еврокомиссия – но не волнуйтесь, участие в защите Украины от российской агрессии не будет основанием для автоматического запрета въезда в ЕС. Такая возможность не рассматривается.

Более того, даже если путешественник в свое время ездил в одну из мировых горячих точек (Ирак, Сирию или Ливию), это само по себе еще не закрывает безвизовый въезд в ЕС (к примеру, какой смысл отказывать дипломату или журналисту, который работал в этих странах?). Однако такие анкеты система с большой вероятностью отправит на "дополнительную проверку", которая может длиться несколько минут, а может затянуться на несколько дней.

Несколько лет назад Еврокомиссия делала оценку того, как быстро она будет выдавать авторизацию.

Подавляющее большинство заявителей (ожидается, что более 95% случаев) будут одобрять в считанные секунды или минуты после подачи заявки. Еще 3-4% одобрят после дополнительной автоматической проверки. Например, система может направить запросы в дополнительные базы данных, и это также продлится недолго.

Остается 1-2% заявок, по которым сработал "сигнал тревоги". Их центральный офис ETIAS отправит на "ручную проверку" в страну, базы данных которой показали проблемы. Закон о ETIAS определяет максимальный срок рассмотрения – 96 часов, он может быть продлен лишь в случае, если вас попросят предоставить дополнительные документы, которые нужно будет предоставить по e-mail. В исключительных, единичных случаях – могут даже пригласить в консульство или назначить телефонный или видеоразговор.

Именно тут возможны отказы во въезде. И они гарантированно будут.

Не секрет, что и сейчас на границе "разворачивают" небольшой процент безвизовых путешественников, числящихся в базах ЕС как нарушители законодательства.

Прежде всего речь идет о тех, кто жил в ЕС нелегалом или нарушил правило безвиза о 90 днях, получил запрет въезда на несколько лет, но решил "попробовать еще" и поехал в Евросоюз с новым паспортом.

Таких нарушителей, к сожалению, хватает. Другой пример – те, кто в прошлом были осуждены в ЕС за серьезные уголовные преступления или разыскиваются Интерполом и т.п.

Также особое внимание ожидает того, кто подал неправдивые данные. К примеру, вы указали в анкете, что никогда не были в Ираке, но база данных авиарейсов показала, что человек с вашим паспортом в прошлом году садился на самолет в Багдад. Без дополнительных объяснений здесь не обойтись, и если выяснится, что заявитель пытался скрыть правду – он гарантированно получит запрет.

Это все – довольно редкие случаи, но именно на них нацелена новая система.

Поэтому желательно подаваться на авторизацию не в очереди в аэропорту, а хотя бы немного заранее. Потому что, в конце концов, всегда есть минимальный шанс, что у вас появился полный тезка с точно такой, как у вас, датой рождения, который нарушил правила ЕС – и из-за него (или нее) вашу анкету могут пустить на дополнительную проверку.

А что со штампами?

В начале статьи упоминается, что авторизация ETIAS – не единственное изменение в правилах поездок в ЕС, которое должно заработать в ближайшее время. До этого – ориентировочно в середине 2020 года – Евросоюз планирует запустить в работу еще одну систему под названием Entry-Exit System, или EES.

Многие видели, как на границе (особенно этим грешат поляки) пограничник долго и настойчиво считает штампы в паспорте, выясняя, не превысил ли человек 90-дневный лимит пребывания в ЕС.

Дело в том, что другого пути посчитать сроки пребывания в ЕС у пограничников просто нет! В это сложно поверить, но сейчас государства Шенгена не дают друг другу свободный доступ к базам пограничников. И если вы, например, пересекли границу ЕС в Париже, а вылетаете через Варшаву – польский пограничник не видит в компьютере дату вашего въезда.

EES призвана решить эту проблему. После ее запуска европейские штампы в паспорте останутся в прошлом – на границе не будут ставить никаких отметок. Это – хорошая новость.

Во-первых, эти "штампики" сами по себе – проблема для тех, кто часто ездит в ЕС, потому что из-за них страницы паспорта быстро заканчиваются и документ приходится менять гораздо чаще, чем раз в 10 лет. Во-вторых, отказ ЕС от штампов позволит Украине начать переговоры о том, чтобы безвиз распространялся не только на "загранпаспорта", но также на пластиковые id-карты, заменители внутреннего паспорта.

Точная дата запуска EES пока не определена, а без нее не может заработать и ETIAS, потому что эти системы связаны. Именно поэтому нет окончательной уверенности, что новые правила безвиза заработают с 1 января 2021 года. Есть вероятность, что Брюссель не успеет, и запуск системы авторизации поездок будет отложен.

Цена вопроса

И напоследок о том, сколько европейское нововведение будет стоить для украинцев.

Разработка новой системы оказалась недешевой. Программирование, серверы, связь баз данных, обновление инфраструктуры на границах шенгенских стран-членов ЕС, создание нового европейского агентства, занимающегося исключительно ETIAS и EES – все это стоило европейским налогоплательщикам чуть более 200 млн евро; дальнейшая поддержка системы и зарплаты для задействованных людей также потребует денег. Поэтому регистрация паспортов в системе будет не бесплатной.

К счастью, безвизовым въездом в ЕС пользуются не только украинцы, но и граждане более 60 государств – от Перу до Японии, от Албании до Молдовы. Ежегодно границу ЕС пересекают около 30 млн безвизовых путешественников. Поэтому регистрация в ETIAS будет недорогой – она ​​будет стоить 7 евро и действовать три года, или до конца срока действия паспорта.

Согласитесь, 60 гривен в год – это не та сумма, которую можно назвать обременительной для людей, едущих в ЕС.

Но и эти деньги будут платить не все.

Во-первых, регистрация не нужна тем, у кого есть виза в паспорте (допустим, рабочая) или вид на жительство в одной из стран ЕС.

Во-вторых, от оплаты сбора за ETIAS освобождены дети и подростки в возрасте до 18, а также пожилые люди старше 70 лет. Для них авторизация будет бесплатной.

Причем речь идет о возрасте на дату заявки, а не поездки. Отсюда – "лайфхак": в 2021 году, за пару дней до 18-летия, стоит зарегистрировать ребенка в системе, даже если конкретной поездки в ваших планах еще нет. Вы получите мгновенное разрешение (ведь ребенок наверняка еще ничего не нарушал в ЕС) и сэкономите 7 евро на следующее путешествие :)

И наслаждайтесь безвизом: сейчас ему ничего не грозит!

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"