Реформы онлайн: как Эстония сделала скачок к цифровому лидерству

Когда в условиях пандемии коронавируса мир оказался на карантине и "нырнул в онлайн" - он встретил там Эстонию. Для этой страны - родины таких популярных сервисов, как Skype, Transferwise и Taxify (ныне известного как Bolt), - "онлайн" давно стал образом жизни.

99% услуг, включая голосование на выборах, налогообложение и управление бизнесом, доступны онлайн, а вдобавок в стране действует программа "цифрового гражданства" - e-residence как возможность зарегистрировать бизнес в Евросоюзе.

"Европейская правда" продолжает цикл публикаций о том, как в европейских странах происходило обновление власти с обещаниями глубокого преобразования государства. Мы уже рассказывали о Макроне и реформах во Франции, о стремительных изменениях в Греции, словацком экономическом чуде, а также о том, как Италия достигла успехов в борьбе с политической коррупцией, а Хорватия вступила в ЕС после изнурительной войны с соседом.

Наш следующий герой - Эстония. Балтийское государство, имеющее менее полутора миллиона граждан, превратилось в одного из мировых лидеров в сфере диджитализации и IT-технологий.

Первые шаги в цифру

В 1939 году, перед советской оккупацией, ВВП Эстонии был примерно таким же, как ВВП соседней Финляндии. Зато в 1991 году, на момент восстановления независимости, ВВП Эстонии в тридцать раз уступал финскому. Из-за нехватки газа для отопления правительство даже планировало эвакуацию столицы - Таллинна.

Чтобы преодолеть кризис, эстонцам необходимо было прибегнуть к стремительным изменениям и "изобрести собственную Nokia".

Отцом эстонских экономических реформ стал Март Лаар, который был премьер-министром в 1992-1994 годах (а потом еще раз в 1999-2002 годах). Он провел радикальную реформу государственного сектора - уволил фактически всех госслужащих, набрав новый состав госсектора исключительно на конкурсной основе.

В период премьерства Лаара владельцам вернули частную собственность, конфискованную при советской оккупации, началась приватизация крупных предприятий. Совместными усилиями Лаара и главы Банка Эстонии Сиима Калласа была проведена валютная реформа.

Рыночные реформы были признаны международными партнерами как успешные, и в период только с 1994 по 1998 год уровень прямых иностранных инвестиций вырос вдвое.

Наряду с "классическими" рыночными реформами Эстония еще в 1990-е приступила к созданию своего "электронного правительства".

Это стало вызовом для государства, где лишь меньшинство населения имело доступ к компьютерам, а треть никогда не пользовалась интернетом.

Для этого требовалась упорная работа по обеспечению "цифровой грамотности" и построению доверия к электронным инструментов управления.

Но электронные услуги быстро приобрели популярность, потому что компьютеры не берут взяток, а значит, диджитализация способствовала искоренению коррупции. Более того, каждый гражданин мог убедиться, кто получал доступ к его персональным данным, и, если доказано злоупотребление, мог привлечь к ответственности таких государственных служащих.

Первыми использовать электронные инструменты начали в банковском секторе в 1997 году, тогда как модели "цифровой идентичности" начали применяться в начале 2000-х.

"Отцы" цифровых реформ

Свою роль катализатора цифровых реформ еще в 1996-м сыграла инициатива в то время посла Эстонии в США (а впоследствии, в 2006-2016 - президента страны) Тоомаса Хендрика Ильвеса, получившая название "Прыжок тигра".

Согласно этой программе, все школы Эстонии должны были быть обеспечены компьютерами и интернетом, а информационные технологии - стать одним из обязательных инструментов образовательного процесса.

Путь от идеи к ее воплощению оказался довольно коротким. Уже в 1997 году инициатива стала государственной программой с бюджетным финансированием.

Впрочем, настоящее "эстонское чудо" - превращение страны в мирового лидера по внедрению IT-технологий - произошло несколько позже, в начале нынешнего века.

Благодаря проекту Look@World (продолжение программы "Прыжок тигра") были объединены усилия как правительства, так и частных структур, за чей счет бесплатный доступ к wifi и интернету практически во всех населенных пунктах страны стал привычным делом.

А более 10% населения Эстонии прошли бесплатные курсы по базовой компьютерной грамотности.

Все это создало основу для принятия эстонским парламентом закона об электронном удостоверении личности и позволило гражданам Эстонии использовать электронные подписи, а также обеспечило возможность подавать в цифровой форме свои налоговые декларации, просматривать онлайн собственные медицинские карты в учреждениях здравоохранения и даже участвовать в выборах.

Драйвером этих изменений среди политических сил стала Партия реформ (RE). Созданная в 1995 году, она с 1999-го входила в большинстве правительственных коалиций, а в 2002-м, в результате переформатирования правительственной коалиции, возглавила правительство.

Лидер RE Сиим Каллас, возглавив правительство в 2002-2003 годах, дал старт новой волне цифровых реформ, а также приложил немало усилий для адаптации Эстонии к европейским нормам и стандартам, что позволило стране присоединиться к ЕС уже в 2004 году.

Тандем правительства и президента

Впрочем, перевоплощение Эстонии в действительно цифровое государство больше всего ассоциируется с другим представителем RE - Андрусом Ансипом, который в следующем правительстве занимал должность министра экономики и занимался цифровыми преобразованиями.

Интересно, что на выборах RE не победила, однако традиционно вошла в правительственную коалицию. В 2005, как и в 2002, после очередного переформатирования коалиции, Ансип становится премьер-министром и сохраняет эту должность до 2014 года - это один из самых длительных премьерских сроков для государств ЕС.

Главными "столпами", на которых строила свою политику RE, стала политика экономического либерализма и прозрачности, вместе с формированием "цифрового государства".

Значительно помог новому премьеру тандем с президентом Ильвесом, который в конце 1990-х стоял у истоков концепции е-Эстонии, а как глава государства - продвигал ее в мире.

Уже в 2005 году правительство проводит эксперимент - местные выборы проходят онлайн. А уже через два года избиратели получили возможность голосовать через интернет и на парламентских выборах.

Настоящим вызовом для Эстонии стала "бронзовая ночь" 2007 года. В ответ на правительственные планы перенести из центра Таллинна памятник советскому воину Россия организовала протесты, переросшие в мародерство. А правительственные сайты подверглись сокрушительным кибератакам со стороны РФ.

Такая угроза побудила правительство к очередным новациям, в частности применению технологии блокчейн - распределенные базы данных, хранящиеся в разных местах, сложнее уничтожить одной кибератакой.

По аналогии с предыдущим громким диджитал-проектом "Прыжок тигра", этот получил название "Защита тигра".

Однако реформы на этом не закончились.

Существенным достижением стала также программа e-Health 2008. Созданный в ее рамках электронный профиль пациента позволяет избегать излишней бюрократии и иметь мгновенный доступ к данным пациента в критических ситуациях.

Впоследствии, в 2014, появился e-Portal - цифровой сервис для автомобилистов и владельцев авто.

Успехи в диджитализации привели и к экономическому ускорению. Три года подряд, с 2016 до 2019, рост экономики Эстонии составлял более 4%, при этом наибольший вклад в рост экономики принадлежал информационной отрасли.

В 2014 году Ансип "пошел на повышение", став вице-президентом Еврокомиссии и еврокомиссаром по вопросам диджитализации.

Сама же партия находилась у власти даже дольше, ведь в период 2014-2016 гг. правительство возглавлял еще один ее представитель Таави Рыйвас, который был на то время одним из самых молодых премьеров в ЕС.

При нем в 2015 году Эстония налаживает партнерство с Люксембургом - именно там в высокозащищенном центре данных хранятся "бэкапы" информационных баз, жизненно важных для эстонской цифровой инфраструктуры.

Преемственность в реформах

В 2016 году, когда из-за раскола в коалиции RE перешла в оппозицию, а президент Ильвес завершил второй срок и оставил должность, казалось бы, возник риск приостановления реформ.

Однако этого не произошло, а тренд на диджитализацию сохранился. Несмотря на смену власти, Центристская партия, лидер которой возглавил новое правительство, не свернула реформы.

Программа цифрового гражданства доказала свою эффективность - правительство планирует, что к 2025 году количество е-резидентов Эстонии составит 10 млн человек, что в восемь раз больше количества граждан. Да и число "обычных" граждан тоже растет. С 2017 года наблюдается рост численности населения.

Эстонцы возвращаются на родину, потому что верят в ее успех.

А Партия реформ продолжает предлагать дальнейшие шаги по либерализации экономики и диджитализации (в частности, продвигает идеи технологической цифровой революции на общеевропейском уровне и внедрение единого цифрового рынка ЕС).

Партия, которую возглавляет дочь Сиима Каллас - Кая Каллас, победила на выборах в Европейский парламент и национальных парламентских выборах 2019 года.

И хотя партия, несмотря на самую большую фракцию в парламенте, впервые за много лет не вошла в состав коалиции, она остается лидером по поддержке в государстве. Так что новый этап внедрения реформ - не за горами.

А главное, 30 лет независимости доказали, что Эстония способна адаптироваться к кризисам и видит в них не только вызовы, но и возможности.

А значит, с высокой долей вероятности, когда мир выйдет из карантина, Эстония будет еще сильнее, ведь она стала страной, задающей тренды для других.

Автор: Сергей Герасимчук,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

