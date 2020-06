"Почему бы нам не выйти из Альянса?": главное о Путине, НАТО и Трампе из книги Болтона о президенте США

Во вторник, 23 июня, книжные магазины США официально начнут продажу мемуаров Джона Болтона о его работе в команде президента Дональда Трампа. Почти полтора года – с апреля 2018 по сентябрь 2019 – он занимал должность национального советника по вопросам безопасности, то есть был одним из ключевых чиновников, определявших международную политику Белого дома и политику в сфере безопасности.

Его отставка не была полюбовной – у Болтона были ключевые разногласия с президентом США о том, как Штаты должны действовать в мире.

Но до сих пор мало кто мог представить себе масштаб противоречий.

Мемуары бывшего советника по безопасности стали скандальными задолго до выхода в свет.

И это не удивительно. Книга под названием "Комната, где это произошло" (The Room Where It Happened), раскрывающая подробности переговоров Трампа в Овальном кабинете и вне его, рассказывает о, мягко говоря, нестандартном подходе президента США к внешней политике. Белый дом отчаянно и тщетно пытался остановить публикацию, убеждал убрать из книги отдельные секретные фрагменты.

А на прошлой неделе, когда первые экземпляры попали к журналистам и американские газеты запестрели скандальными подробностями, Трамп заявил, что книга составлена ​​из "лживых фактов", а госсекретарь Майк Помпео добавил, что она уже "нанесла ущерб Америке".

И если утверждение о лживости книги многие восприняли как попытку "сохранить лицо", то слова о вреде неоспоримы. Американской дипломатии нанесен очередной мощный удар. Болтон цитирует переговоры Трампа со многими мировыми лидерами, которые никогда не должны были стать публичными. В том числе – касающиеся Украины.

"Европейская правда" прочла эту книгу до начала ее продажи. Трампу действительно есть на что обижаться. Мы осознаем, что слова Болтона невозможно подтвердить на 100%, но его репутация (а также поддержка им Украины) дают основания по крайней мере учитывать его заявления.

В первой статье – о Хельсинкском саммите лидеров Штатов и России, а также о том, как Трамп планировал объявить о выходе США из состава НАТО.

Мечта о Путине

Стоит сразу отметить: мемуары не стали "мочиловом" Трампа. Бывший советник по вопросам безопасности признает: нестандартный подход президента США нередко бывал успешным. Ломая шаблоны и стереотипы, Трамп достигал неожиданного успеха.

Но в то же время были и опасные шаги, которые в книге описаны в деталях.

Стоит напомнить, что Болтон – эталонный "ястреб" американской политики, который считает нынешнюю Россию безусловным противником США. Несмотря на это, он говорит, что у него нет четких доказательств "пророссийскости" Трампа – однако некоторые побочные индикаторы имеются.

"(Дональд Трамп) никогда не высказывал свою оценку в отношении Путина, по меньшей мере в моем присутствии. Да и сам я об этом не спрашивал – возможно, потому, что опасался услышать ответ. Поэтому его личное отношение к российскому лидеру осталось загадкой", – рассказал Болтон. Впрочем, он признал, что Трампа не удалось убедить в вопросе новых санкций, даже когда были аргументы в пользу этого.

Трамп хотел встречи с Путиным и был готов идти на уступки, чтобы она состоялась.

В конце концов Вашингтон и Москва договорились о встрече в Хельсинки.

Не обошлось без курьезов. Трамп якобы хотел изменить место в пользу Вены, которую предлагали россияне, по очень неожиданной причине. "Он спросил меня, является ли Финляндия союзником России. В то же утро он спрашивал Джона Келли (глава аппарата Белого дома), не входит ли Финляндия в состав РФ", – утверждает книга Болтона.

Для подготовки встречи в Кремль летала американская делегация во главе с Болтоном, поэтому о переговорах с Путиным автор книги рассказал от первого лица. Темы переговоров были непростыми (Сирия, выход США из соглашения о ядерном вооружении (ДРСМД) и т.д.), но даже на этом фоне разговор об Украине был особенно сложным.

"Путин занял очень жесткую позицию по Украине. Перейдя на более конфронтационный тон, он заявил, что военные поставка из США в Украину были незаконными и не помогают решению проблемы. Он отказался даже говорить о Крыме.

А одним из самых интересных моментов встречи стало его заявление о том, что Обама четко сказал ему в 2014 году, мол, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, то украинский спор можно будет уладить, однако затем Обама изменил позицию, и все зашло в тупик. Понимая, что встреча подходит к концу, я только ответил, что наши разногласия по Украине настолько велики, что нет времени обсуждать их детально. Стоит просто зафиксировать, что мы не согласны".

Впрочем, оставалось под вопросом, повторит ли это Трамп на встрече с Путиным тет-а-тет.

НАТО без Штатов

Перед началом саммита с Путиным команду Трампа ждало еще одно событие, которое едва не обернулось катастрофой. Речь идет о саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.

Трамп критиковал Альянс еще когда боролся за пост президента. А в речи на открытии штаб-квартиры НАТО в 2017 году он "удивил всех советников, когда намеренно не упомянул статью 5 (о коллективной обороне), лично вычеркнув все ссылки на нее со своей речи", напомнил Болтон.

Главной претензией президента США стало то, что Европа тратит на оборону значительно меньшую долю ВВП, чем это делают Штаты. Темпы роста оборонных расходов европейских членов Трампа совсем не удовлетворяли, поэтому еще во время подготовки к саммиту-2018 он сообщил генсеку Йенсу Столтенбергу: встреча в Брюсселе будет непростой.

По словам Болтона, на предыдущих телефонных переговорах с генсеком хозяин Белого дома дополнительно завышал расходы США и утверждал, что Штаты "платят 80-90% средств НАТО" (что было неправдой, и помощники президента так и не поняли, откуда тот взял эту цифру), а впоследствии стал даже говорить, что США финансируют все 100% расходов Альянса, а следовательно, штатам такой Альянс вообще не нужен.

Трамп накручивал себя, и речь уже шла о выходе США из НАТО.

Команда президента понимала, что с этим надо что-то делать. Они разработали стратегию, призванную убедить Трампа в том, что отказываться от НАТО нельзя. "На удивление, Трамп согласился с аргументами, почти не споря. Но через несколько дней он снова спросил меня о том, почему бы нам не выйти из Альянса полностью", – рассказывают мемуары. Особое раздражение президента вызвали расходы Германии (1,2% от ВВП при норме в 2%).

Все это оставалось закрытой информацией, но узкий круг советников Трампа уже не сомневался, что саммит точно не обойдется без темы выхода из Альянса.

"Жесть" началась уже на первой встрече в Брюсселе – на переговорах Трампа со Столтенбергом. На ней президент США в присутствии журналистов пошел в атаку на правительство Ангелы Меркель.

"Очень жаль, что Германия заключает огромное нефтегазовое соглашение с Россией. Мы эти страны защищаем, а будут трубопроводы! Германия полностью контролируется Россией! Россия захватила Германию", – распалялся Трамп, вспомнив о проекте Nord Stream-2.

Уже позже, когда журналисты вышли из комнаты, Трамп оставил Берлин в покое и перешел к критике самого Альянса. К тому же ответы его, похоже, и не интересовали.

"Он спросил, зачем НАТО штаб-квартира стоимостью $500 млн, а не военный бункер. Новое здание Альянса он назвал скорее военной целью, чем штаб-квартирой, потому что хватит одного танка, чтобы ее разрушить...

Он продолжил: НАТО важен для Европы, но не для Америки, так почему Америка платить? Столтенберг время от времени пытался начать отвечать, но ему не удавалось говорить достаточно долго", – рассказал бывший помощник Трампа.

В завершение президент США заговорил об Украине.

"Трамп спросил, много ли денег Россия тратит на Крым, и сказал, что он бы не позволил им это сделать так, как Обама. И вообще, зачем США рисковать оказаться в войне (из-за российской агрессии. – ЕП), добавил Трамп. Столтенберг ответил, что с Украиной ситуация иная, ведь она не является членом НАТО (и статья о коллективной защите не работает. – ЕП). На это Трамп ответил, что Украина очень коррумпирована. На этом встреча подошла к концу", – передал Болтон содержание этих крайне странных переговоров, после которых американской делегации казалось, что это – худший из возможных визитов.

Но Трамп опять всех удивил.

Его переговоры с лидерами Германии и Франции прошли на удивление мирно. Возможно, потому, что те не подогревали злость президента США, а обращали все в шутку.

"На переговорах с Меркель она сказала мягко: "Мы пока не полностью контролируемы Россией..." На встрече с Макроном Трамп обвинил французского президента в сливе содержания переговоров, а тот, отрицая это, широко улыбался, – пересказал ход встреч Джон Болтон. – Нам стало казаться, что все налаживается. Но это было совсем не так".

Оказалось, что Трамп оставил главное на второй день саммита.

Шаг на выход, два назад

"Он позвонил мне в 7:45 утра и сказал: "Ну что, ты готов играть в высшей лиге? Это то, что я буду делать сегодня", – вспоминает Болтон.

Трамп начал надиктовывать тезисы своего будущего выступления на заседании Альянса. Текст был однозначным.

"Мы очень уважаем НАТО, но с нами здесь ведут себя нечестно. Поэтому до 1 января (2019 года) все государства должны обязаться достичь 2% (оборонных расходов от ВВП), и тогда мы все забудем. Или мы выходим (из состава Альянса). И мы выйдем из Альянса, если будет договоренность о трубопроводе (о достройке Nord Stream-2)".

До начала первой встречи с президентом его команда сразу принялась за работу – они должны были придумать, что сделать, как убедить Трампа, чтобы предотвратить катастрофу. Возникла альтернативная идея – уменьшить вклад США в бюджет НАТО с 22% до 15%, но она сначала не сработала. Трамп повторил, что "хочет сделать что-то историческое". Он, по словам Болтона, был нацелен выйти из Альянса.

"Но когда мы прибыли (на заседание), Трамп позвал меня и спросил, стоит ли это делать. Я предупредил, чтобы он не шел на этот шаг, и объяснил, что ему следует "бить" по отдельным членам НАТО, которые не тратят адекватные суммы, но все же не идти на угрозы выйти из Альянса или урезать финансирование. "Поднимайтесь до наивысшего накала – но не переходите за эту линию", – посоветовал я", – говорится в мемуарах Болтона.

Трамп кивнул, но от импровизации он все равно не отказался и предъявил европейским государствам новое требование – сказал, что они должны достичь 4% ВВП на оборону вместо 2%, а уровня в 2% надо достичь к 1 января. А еще он повторил претензию, которую уже высказывал Столтенбергу – что вместо штаб-квартиры НАТО нужно было строить бункер.

Но главное, что в итоге Трамп не стал выдвигать ультиматум.

Опасность стремительного выхода США из НАТО миновала.

"И когда меня кто-то спрашивает, почему я оставался на этом посту так долго, то это – одна из причин", – пояснил Болтон.

По иронии судьбы, саммит, который мог обернуться катастрофой и для НАТО, и для США, и для самого Трампа (так как он даже не представлял, с чем столкнулся бы по возвращении домой!), оказался победным для президента США. Он накалил ожидания партнеров до максимума, и поэтому мог требовать от них быстрого роста расходов, а к тому же – закрепил свой имидж "первого лица" в Альянсе.

По словам Болтона, дискуссия, которая разгорелась на закрытом заседании, это только подтвердила. И Трампу откровенно нравилось, что другие воспринимают его как лидера №1.

Другие страны, по сути, начали торговаться. Чешский премьер сказал, что экономический рост его страны настолько быстрый, что они "не успевают наращивать оборонный бюджет, чтобы достичь показателя в 2%". Это задело Трампа за живое – он в ответ принялся доказывать, что в США та же проблема, только еще сильнее, потому что экономика растет, как никогда.

"Это надо было видеть", – подытожил Болтон.

Встреча с Путиным

Но главными для Украины, конечно же, были другие переговоры в европейском турне Трампа – а именно его встреча с Путиным.

Ожидания президента США от этих переговоров были явно неадекватными, следует из объяснений Болтона. Хозяин Белого дома недооценивал опытного российского коллегу и вообще не четко понимал, о чем надо с ним говорить – хотя сам добивался встречи с ним.

"Еще перед выездом из Вашингтона Трамп сказал мне: "Итак, у меня будет НАТО, будет Великобритания (после саммита НАТО Трамп посетил Лондон с дружественным визитом. – ЕП), и будет Путин. Я, честно, думаю, что Путин будет легче всех"...

Именно в тот июльский день я понял, что на самом деле у Трампа не было какой-то большой геополитической стратегии, а также постоянной траектории. Он воспринимал мир как архипелаг из точек, как рынок недвижимости, а разработку или поиск стратегии оставлял нам. У этого подхода были как плюсы, так и минусы", – говорится в мемуарах.

Повлиять на Трампа пыталась не только его команда. Так, президент Финляндии Саули Ниинистьо, с которым Трамп встретился по приезду, дал три совета, как вести себя с Путиным на переговорах. Ниинистьо напомнил, что Путин – дзюдоист, и поэтому Трамп должен наносить ответный удар, если тот будет атаковать. Во-вторых, важно сохранять уважение к Путину, потому что когда тот будет чувствовать доверие, то может стать менее собранным. И в-третьих, Трамп должен вести себя как на ринге, не открываясь ни на секунду и не позволяя Путину легко завоевать ни одного дюйма своей территории (к слову, вряд ли президент Финляндии, который до сих пор занимает эту должность, будет в восторге от цитирования его слов о Путине в книге Болтона).

Насколько Трамп прислушался к советам – сказать сложно.

Встреча проходила с глазу на глаз, в присутствии одной лишь переводчицы.

Трамп запретил ей делать какие-либо записи во время переговоров.

Впрочем, после встречи она по памяти рассказала о содержании переговоров узкому кругу представителей американской администрации.

Книга Болтона стала первой, где эта информация прозвучала публично. И там есть хорошая новость для Украины. Никаких секретных договоренностей о нашей стране в Хельсинки не было. Более того, похоже, что у Трампа действительно просто не было четкого плана на эти переговоры.

По словам переводчицы, Путин говорил 90% времени (конечно, если учитывать также перевод), а Трампу осталось только 10%. Он просто слушал, что ему рассказывал российский лидер.

Обсуждали Сирию, Израиль, торговую войну США с Китаем, Иранское ядерное соглашение (оказалось, что Путину было в целом безразлично, выходят ли США из этой договоренности или нет).

"Но главное – это то, что ни по одному из пунктов не было никаких договоренностей (между Трампом и Путиным), а следовательно, не было и уступок, поэтому не было изменений по существу внешней политики. Поэтому я был в восторге, и наконец смог вздохнуть с облегчением. Да, встреча не принесла успеха, но это меня совсем не беспокоило, ведь весь этот американо-российский саммит выглядел эдаким упражнением по сдерживанию возможного ущерба", – рассказал Болтон о своих ощущениях.

И в тот момент никто в команде Трампа не мог даже представить, что всего через несколько минут тот банально "выстрелит себе в ногу". Это произошло на пресс-конференции, где Трампа ожидаемо спросили о вмешательстве РФ в американские выборы. Ответ президента США вызвал настоящую бурю – он заявил, что верит разведке США не больше, чем тому, что сказал ему только что Путин. "Путин сказал мне, что это не они – и я не вижу причин, почему бы это было не так. И я верю обеим сторонам. Да, у меня есть доверие к моей разведке, но Путин был очень убедительным".

Итак, два часа "слушания Путина" не прошли без последствий для президента США.

Трампу и команде Белого дома еще долго пришлось оправдываться перед американцами за эти слова в конце опасного, секретного по содержанию – но на самом деле абсолютно пустого саммита. И это в определенной степени является концентрированным описанием того, как осуществляется политика действующего лидера США.

В следующей части читайте о том, как Болтон был свидетелем давления Трампа на президента Зеленского и как удалось спасти поддержку США в сфере безопасности.

Автор текста: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"