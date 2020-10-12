Спецоперация в СИЗО: зачем Лукашенко начал переговоры с арестованной оппозицией

10 октября произошло одно из самых удивительных событий двух месяцев политического кризиса в Беларуси.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко неожиданно провел "круглый стол" с представителями оппозиции. Вот только встреча прошла в довольно неожиданном как для политических диалогов месте - следственном изоляторе белорусского КГБ.

Впрочем, ничего неожиданного нет - все главные лидеры белорусской оппозиции, которые остались в стране, сейчас находятся за решеткой, ведь их обвиняют в различных преступлениях, в частности, части из них формально инкриминируют сугубо экономические правонарушения.

"Сбылась мечта миллионов - Лукашенко оказался в СИЗО", - шутят белорусы.

Однако, если отойти от шуток, то такой шаг вызывает много вопросов.

О встрече сообщил провластный телеграм-канал "Пул первого". Он привел минимум деталей этих консультаций. Лишь отметил, что переговоры якобы продолжались 4,5 часа, и показал короткий смонтированный видеоролик, на котором Лукашенко говорит: "Конституцию на улице не напишешь".

Речь идет об идее конституционной реформы, которую уже анонсировал Лукашенко и которую активно поддерживают в РФ.

До сих пор Лукашенко заявлял, что будет вести диалог относительно конституционных изменений с "трудовыми коллективами" (то есть - с провластными активистами, "назначенными" на роль простого народа), отвергая даже возможность консультаций с оппозицией. Поэтому такой шаг существенно обесценивает официальную позицию, которая до сих пор убеждала, что оппозиция и ее Коордсовет - это, мол, просто кучка обычных уголовников.

Не ослабляет ли тем самым Лукашенко свои позиции внутри страны, показав, что вынужден считаться с оппозицией? Зачем ему это понадобилось?

А главное - какие последствия это может иметь?

Новый вызов для Лукашенко

Незаконная инаугурация Александра Лукашенко, проведенная 23 сентября в тайном режиме (о ней страна узнала постфактум), по задумке его команды, должна была поставить формальную точку в противостоянии вокруг президентских выборов.

С позиции официального Минска, больше дискутировать не о чем - выборы состоялись, их признал Центризбирком, президент приведен к присяге. Ну а то, что большинство стран мира не признали этот результат, а протесты внутри страны не заканчиваются - это, конечно, крайне неприятный момент, но явно не решающий.

Для Александра Лукашенко гораздо важнее было сохранение контроля над государственным аппаратом. С этой задачей он справился на отлично.

За два месяца протестов громкие увольнения из-за протестов произошли только в Министерстве иностранных дел. А вот силовики - милиция и армия - сохранили лояльность самопровозглашенному президенту.

Но пока Лукашенко продолжает делать вид, что готовится к новым выборам.

Речь идет о ранее анонсированных конституционных изменениях, которые должны в первую очередь передать часть президентских полномочий правительству и парламенту, а также, возможно, местному самоуправлению - и привести к новым всеобщим выборам, как президентским, так и парламентским.

"Лукашенко предпочел бы провести транзит власти, подобный казахскому сценарию (когда Нурсултан Назарбаев формально покинул президентский пост, однако остался самым влиятельным человеком в стране, сохранив контроль над силовиками), однако не факт, что это устроит Кремль", - считает эксперт независимой инициативы "Минский диалог" Дзянис Мельянцов.

Действительно, Россия не заинтересована в таком сценарии, ведь не считает Лукашенко надежным партнером.

В случае завершения политического кризиса зависимость Лукашенко от РФ снова упадет, что позволит ему вернуться к традиционной политике: "много обещать, но почти ничего не выполнять".

Поэтому план РФ состоит скорее в создании в Беларуси в результате конституционных изменений нескольких центров влияния, балансируя между которыми, Кремлю будет легче продвигать свои интеграционные проекты. Такой план ЕвроПравда анализировала в статье "Окно возможностей" для Путина: в чем состоит стратегия РФ в отношении Беларуси.

Чтобы противостоять пожеланиям Кремля и продавить свой вариант конституционных изменений, Лукашенко очень нужна помощь Запада. Похоже, это стало для Минска одним из аргументов сделать шаг навстречу Западу, инициировав диалог с оппозицией.

Однако не со всей, а со специально отобранной.

Два вида оппозиции

За два месяца противостояния режиму Лукашенко у белорусских протестующих так и не возникло четкого политического лидерства. Координацию протестов, как и в первые дни противостояния, осуществляет телеграм-канал NEXTA.

Теоретически, эту роль мог взять Координационный совет - орган, созданный совместно с кандидатом в президенты, вероятной победительницей выборов Светланой Тихановской.

Однако, учитывая угрозу уголовного преследования, Коордсовет не претендовал на роль центра протестной деятельности, а позиционировал себя как единственный голос оппозиции, готовый вести диалог с властью. Хотя сам Лукашенко в этом недавно был совсем не заинтересован.

Такая осторожность, впрочем, не спасла Координационный совет от преследований.

Сейчас всех членов этого органа или заставили уехать за границу, или арестовали.

При этом бросался в глаза избирательный подход - часть оппозиционеров Лукашенко вывозил на границу, чтобы выдворить из страны, а часть - хотел оставить в стране, но в тюрьме.

События выходных показали, что Александр Лукашенко продолжает работать над расколом оппозиции.

Белорусские СМИ проанализировали список участников субботнего "тюремного круглого стола" с Лукашенко.

В него вошли: допущенный к выборам кандидат в президенты Виктор Бабарыка (до 2020 года работал председателем правления "Белгазпромбанка"), его сын Эдуард (возглавлял штаб отца), а также близкий к ним бывший и.о. председателя правления "Белгазпромбанка" Кирилл Бадей.

Также к разговору допустили юристку Лилию Власову, входившую в президиум Координационного совета, арестованного в сентябре директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, политтехнолога Виталия Шклярова, который попал за решетку еще до выборов, и т.п.

А вот самых резких критиков Лукашенко на встрече не увидели.

В частности, среди присутствующих не было ни Сергея Тихановского (мужа Светланы Тихановской, которого арестовали летом, чтобы не допустить к выборам), ни одной из лидеров протеста Марии Колесниковой, ни представителей традиционной "правонациональной" оппозиции, например Павла Северинца.

Все это позволяет предположить, что на "мирную встречу" с Лукашенко допустили только тех оппозиционеров, по поводу которых у власти была надежда на их готовность к согласованным действиям.

Единственное фото с "тюремного круглого стола"

Если такой план "выгорит", Лукашенко получит удобного партнера по согласованию конституционных изменений, разделив оппозиционный лагерь. Ведь часть митингующих может согласиться на какой-никакой диалог, если в нем будут участвовать некоторые оппозиционные лидеры, если из-под стражи освободят рядовых задержанных и так далее.

Не исключено, что этот ход встретит определенную поддержку также и в ЕС. Тем более, учитывая то, что сейчас у Запада нет стратегии, как действовать для решения белорусского кризиса.

К переговорам готовы?

Дальнейшее развитие событий подтвердило эти выводы.

В воскресенье вечером двое участников встречи с Лукашенко вышли на свободу - это уже упомянутый руководитель IT-компании Дмитрий Рабцевич, а также бывший координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

К слову, несколько дней назад один белорусский государственный телеканал ОНТ уже брал у Воскресенского интервью в СИЗО, и тот очень положительно отзывался об идее Лукашенко начать конституционный диалог и предлагал всей оппозиции сесть за стол переговоров. "Нам власть протянула руку, так давайте ее пожмем. Может, тогда мы снимем противоречия", - объяснял он.

После освобождения из-под стражи он вновь заявил о готовности вести переговоры с властью. В интервью госканалу "Беларусь 1" Воскресенский сказал, что хотя диалог с Лукашенко был "жарким и на повышенных тонах", в конце концов, они все же сошлись на конструктиве.

Но главное - Воскресенский заявил, что ему поручили начать работу над изменениями в Конституцию, а также над освобождением по крайней мере части задержанных.

Пока в этой ситуации много вопросов.

Почему из СИЗО освободили только двоих? Значит ли это, что остальные участники диалога в СИЗО не согласились на предложение Лукашенко?

И самое главное: как воспримут такой поворот рядовые участники протестов?

Ведь на улице "диалога и примирения" пока не видно. Наоборот, в воскресенье 11 октября белорусские силовики снова применили светошумовые гранаты и водометы против участников акции протеста.

Как бы там ни было, в эти выходные Лукашенко сделал первый шаг по подготовке к конституционным изменениям.

Самопровозглашенный президент Беларуси еще надеется обмануть и Запад, и Россию, и собственных граждан.

Многие годы ему это удавалось. И главная интрига в том, изменилось ли белорусское общество настолько, чтобы не позволить сделать это снова.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"