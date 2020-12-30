Побед больше: каким стал 2020 год для внешней политики Украины

2020 год, несомненно, останется в истории и в памяти как первый год пандемии коронавируса. Эта тема привлекала внимание и правительств, и дипломатов по всему миру, меняя жизни миллионов людей... но в мире происходили и другие события.

Некоторые из них стали без преувеличения историческими, знаковыми. В том числе для Украины. К тому же (хотя это может кого-то удивить) 2020 год в международной сфере принес Украине гораздо больше побед, чем поражений, и даже в тех вопросах, где мы стояли на грани "зрады", ситуацию удалось изменить. Порой даже на противоположную.

Итак, сознательно отложив в сторону пандемию и связанные с ней события, "Европейская правда" подводит итоги внешнеполитического года для нашей страны.

5 главных побед 2020 года

НАТО и статус EOP

12 июня Североатлантический совет предоставил нашему государству статус партнера с расширенными возможностями НАТО (Enhanced opportunity partner, EOP), который открывает для Украины возможности более тесного военного сотрудничества с Альянсом. И хотя он не является аналогом членства, то есть не распространяет на Украину "натовский зонтик безопасности", но приближает нас к уровню готовности к вступлению в Альянс.

Но особое значение имеет то, как и когда Альянс дал этому зеленый свет.

В экспертных кругах было известно, что переговоры по EOP медленно движутся к успеху. Киев убеждал европейских скептиков, в частности Германию, в своей готовности использовать новый статус. Были надежды, что мы получим его в конце года, если только это решение не заблокирует непредсказуемая Венгрия.

Между тем весной наш конфликт с Будапештом пошел на спад, главы МИД Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели несколько переговоров и готовили встречу лидеров.

Словом, открылось окно возможностей – и мы удачно им воспользовались.

Альянс согласился ускорить предоставление статуса EOP, и Венгрия не стала его ветировать.

Не стоит и говорить, что сейчас это окно снова закрылось. "Венгерское противостояния" снова стало горячим – но решение уже принято, его не отменить.

И не исключено, что решение о нашем вступлении в НАТО когда-нибудь будет принято благодаря появлению подобного "окна", как это происходило с другими государствами Восточной Европы. Но для этого недостаточно просто ждать.

И поэтому очень важно, что Украина, получив EOP, не остановилась. Мы уже подали в Брюссель предложения по использованию нового статуса. Важность этих шагов признает даже оппозиция.

Британский успех

Безусловно успешным для Украины в 2020 году стало британское направление.

Соединенное Королевство давно является партнером и другом нашего государства. Лондон был одной из немногих столиц, последовательно выступавших за вступление нашего государства в ЕС. Кроме того, британские власти и общество после нескольких политических убийств, совершенных российскими агентами на их территории, а тем более после применения нервно-паралитического оружия в Солсбери, очень реалистично относятся к путинскому режиму.

А в этом году Украина стала официально провозглашенным стратегическим партнером Великобритании. Это зафиксировано в крупном торговом и политическом соглашение, которое наши государства заключили в октябре.

Eyevine/East News

А его подписание стало несомненной победой Киева. К тому же соглашение позволило нам сохранить свободную торговлю с королевством после его выхода из ЕС.

Но не менее важной стала договоренность с Британией об обновлении украинского флота. ЕвроПравда подробно рассказывала о строительстве британских ракетных катеров и вообще о "москитном" флоте. Эта договоренность стала важной победой 2020 года.

Маркив на свободе!

Бывают новости настолько хорошие и настолько победные, что о них знают без преувеличения все.

Именно такое сообщение пришло из Италии 3 ноября: апелляционный суд Милана снял все обвинения с Виталия Маркива и освободил его в зале суда.

Дело Маркива, фальсифицированное с самого начала, стало позорной страницей итальянского правосудия, ведь суд первой инстанции под давлением общества, "разогретого" российской пропагандой, вынес обвинительный приговор, несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств по делу. Нацгвардеец провел за решеткой более трех лет. Но благодаря усилиям нашей общины в Италии, дипломатов, государства в целом правда победила.

Ukrinform/Photoshot/East News

Гаага

Противодействие Украины государству-агрессору, которое сознательно и последовательно разрушает мировую правовую систему и сеет вражду в разных частях планеты, будет неполным, если не наказать персонально тех, кто принимал ключевые решения. Тех, из-за кого погибли десятки тысяч украинцев, а 1,5 миллиона (по официальным данным) были вынуждены покинуть дома.

Включая Владимира Путина.

Даже если приговор будет посмертным, как это произошло с Гитлером – такое осуждение очень важно.

11 декабря мир сделал шаг к этому решению: офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) сообщил об окончании предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине". Уже сейчас Гаага может начать процесс по событиям, связанным с российской агрессией. "Европейская правда" подробно рассказала, что это значит.

Донбасс, Нормандия и Минск

Этот пункт – самый сложный. Он – единственный из пятерки, где нет четкой победы, но его все равно следует отнести к списку достижений.

Причем на протяжении года со стороны Украины (прежде всего офиса президента) был ряд ошибок. Мы чуть не проглотили наживку россиян, продвигавших решение, которое дало бы субъектность российским марионеткам на Донбассе. Но тогда – в том числе благодаря давлению общественности – процесс удалось остановить. И, надо признать, с тех пор Банковая научилась на своих ошибках и начала действовать осторожнее.

Год назад приходилось слышать многочисленные апокалиптические прогнозы относительно развития событий на Донбассе, но они, к счастью, не оправдались. Принцип "безопасность прежде всего" остался базовым на переговорах; Украина не поддалась давлению Кремля относительно изменений в Конституцию; Германия остается на нашей стороне и т.д.

Но победа не только в том, что мы не сдали своих позиций.

В этом году Украина перехватила лидерство в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), то есть в Минском формате.

Впервые за долгое время именно Киев формирует повестку дня на переговорах, заставляя россиян нервничать. Так, например, произошло из-за решения Украины поменять свою делегацию в ТКГ и из-за включения в нее представителей Донбасса, ставших противовесом марионеткам РФ из оккупационных администраций. К слову, "смену лидера" в ТКГ уже публично признают западные дипломаты.

А то, что Россия, не имея стратегии победы в новых условиях, скатывается в истерики и ультиматумы, которые остаются невыполненными, добавляет оптимизма. Так что этот трек (даже если не брать во внимание снижение интенсивности обстрелов на Донбассе) можно смело причислить к международным победам, которых достигла Украина в 2020 году.

Abaca/East News

5 мировых сдвигов, повлиявших на Украину

В предыдущем блоке речь идет о победах, которых достигла Украина – сама или вместе с партнерами. Но 2020 год оказался богатым также на события, которые произошли без нашего прямого участия, но, тем не менее, дают новые перспективы нашей стране. Или же те мировые сдвиги, которые лишь косвенно касаются нашего государства – но при которых Киев поступил правильно.

Протесты в Беларуси

Массовые ненасильственные протесты, начавшиеся в соседней стране после фальсифицированных президентских выборов, вызвали симпатию всего мира, но так и не привели к свержению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которого называют также последним диктатором в Европе (Россию, напомним, мы не считаем европейским государством).

Впрочем, говорить об окончательной победе Лукашенко рано. Напротив, есть основания полагать, что его свержение является вопросом недалекого будущего.

И не только в связи с обещанной конституционной реформой. Гораздо важнее – становление белорусской политической нации. Масштабные и длительные протесты на улицах белорусских городов, которые не удалось погасить жесткими репрессиями, явно противоречат интересам как самого Лукашенко, так и его союзников в Кремле.

Но мы хотим отдельно отметить действия Украины.

Западные страны не впервые жестко реагируют на действия белорусской диктатуры; США и отдельные государства ЕС еще в 2010 году объявляли о непризнании победы Лукашенко на так называемых "выборах". А вот Киев каждый раз пытался дистанцироваться от западной критики, отдавая предпочтение сохранению контактов с "батькой".

На этот раз Украина поступила иначе.

East News

Да, была непродолжительная пауза с оценкой событий в Минске (которая вызвала критику в адрес МИД и ОПУ, в том числе со стороны "Европейской правды"). Но вскоре Киев объявил о нелегитимности власти Лукашенко и присоединился к большинству введенных Евросоюзом санкций и ко всем открытым заявлениям в отношении Беларуси. В этом вопросе мы наконец вместе с цивилизованным миром – и это заслуживает поддержки.

Но в то же время Украина не присоединилась к тем, кто преувеличивает вес Светланы Тихановской. К примеру, Зеленский, в отличие от остальных европейских лидеров, с ней не встречался. И это – правильно, учитывая неоднозначные заявления номинального лидера белорусской оппозиции по Крыму, опровержение которых должно быть условием хороших отношений любого политика с Украиной.

Новая война в Карабахе

Не меньшее влияние на нас оказывает новая война между Азербайджаном и Арменией, которая привела к поражению Еревана и восстановлению контроля Баку над большинством территории страны. Впрочем, конфликт еще далек от завершения. Не определен даже статус самого Нагорного Карабаха, куда теперь вошли российские "миротворцы".

Украина в этом конфликте действовала именно так, как советовали эксперты, включая ЕвроПравду. Киев не ставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана, однако остался в стороне от самого вооруженного конфликта и не допустил некорректных сравнений ситуаций в Карабахе и ОРДЛО на официальном уровне.

Весь мир против России

И хотя в карабахском конфликте Россия оказалась среди победителей, в целом 2020-й стал для нее годом поражений.

Это доказывает, в частности, ситуация с антироссийскими санкциями ЕС. Сейчас не слышно даже намеков на их отмену, которые постоянно звучали, например, в 2019 году. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который полтора года назад объявил о новой российской политике и о курсе на большее взаимодействие с Москвой, вынужден воздерживаться от осуществления намерений.

Mateusz Jagielski / East News

В этом году Путин зацементировал свой имидж нерукоподаваемого политика.

И не только из-за действий в Украине.

Огромное влияние на Запад имело отравление Алексея Навального, в результате которого в Германии даже заговорили о возможности остановки "Северного потока-2". И даже новые американские санкции против этого проекта уже не вызывали такого сопротивления, как прежде (подробнее о них – в статье "Две ловушки для Nord Stream 2").

Последствия Brexit

Подводя итоги, нельзя не упомянуть об успешном завершении переговоров между Великобританией и ЕС. Соглашение о "разводе" утверждено. Хаотичного Brexit удалось избежать, и это хорошая новость для всего континента.

А для Украины это также означает, что мы очень скоро подпишем с ЕС соглашение об "открытом небе", которое годами было заблокировано из-за спора между Британией и Испанией. Его подписания мы ожидаем уже в феврале.

Выборы в США

И, конечно же, самым важным стало избрание нового президента США. Мы много об этом писали (аналитику можно прочесть в тематическом разделе ЕвроПравды, например о том, чего ждать Украине от отношений с США в новом году). Но должны отдельно подчеркнуть: после провальных действий ОПУ в 2019 году Киев изменил тактику, в частности, не поддался давлению Джулиани и не стал вмешиваться в выборы.

Хотя история с пленками Деркача весной заставила понервничать. И вопрос о роли команды Зеленского в ней до сих пор остается без ответа.

Однако вопиющих проблем нам удалось избежать.

Поражения или упущенные возможности

Этот блок, к счастью, значительно меньше предыдущих. И именно это дает повод для оптимизма по крайней мере по поводу внешней политики и надежд на лучшее в 2021 году (спойлер: перечень этих надежд приведен ниже). Но решить эти проблемы, которых мы насчитали четыре, крайне важно. Причем как можно скорее.

Арбитраж по лесу-кругляку

Этот пункт – единственный из перечня, где можно говорить о безусловном поражении на международном фронте. Впрочем, это поражение было ожидаемым, ведь история тянется с 2015 года. В декабре арбитраж установил, что решение Украины о запрете экспорта необработанной древесины в том виде, как его приняло наше государство, нарушает Соглашение об ассоциации и должно быть отменено.

За пять лет история с кругляком существенно повлияла на доверие ЕС к Киеву, так и не остановив вырубку Карпат (ее Киев урегулировать так и не решился). И огорчает то, что новая власть продвигает подобные инициативы, наподобие новых правил госзакупок.

Впрочем, это решение арбитража еще сможет стать победой Украины, если его следствием будет создание прозрачного рынка древесины.

Но есть другой сценарий. Попытки Киева манипулировать решением, затягивая его выполнение или ища возможности его игнорировать (например, искусственно отнеся сосну к древесине ценных пород, по которой арбитраж подтвердил право ограничивать экспорт), могут иметь катастрофические последствия для отношений с Евросоюзом.

Отношения с ЕС

Украинские власти заявляют, что европейское направление – это то, где можно говорить о безусловной победе Киева, но это стоит поставить под сомнение. По крайней мере, после событий конца года, когда Конституционный суд попытался разрушить антикоррупционную инфраструктуру.

Зеленский убедил Брюссель в том, что не он стоит за этим решением, поэтому кризис несколько стих, но реальных действий власти (у которой якобы монобольшинство) для ее преодоления откровенно не хватает. А последние события года, когда Банковая бьет рекорды вмешательства в работу правоохранительных органов, пытаясь остановить расследование дела Татарова, для многих в Брюсселе могут стать определяющими.

Подчеркнем: о поражении Украины речь не идет. На европейском фронте мы достигли многого, есть осторожные надежды на победы в следующем году. Однако в целом в отношении европейцев к Зеленского 2020-й стал годом потери доверия или "завершения романтических отношений". Хотя этот процесс еще не стал необратимым.

НАТО: замедление реформ

Эта сфера – тоже точно не "зрада". Рада приняла ряд реформаторских законов, необходимых для сближения с НАТО – об оборонных закупках, о разведке и другие.

Abaca/East News

Однако эпопея с Законом о СБУ, против принятия которого (опять, как и до 2019 года!) работает сама Служба безопасности Украины, огорчает. Три попытки принять этот закон хотя бы в первом чтении завершились ничем. Его перенесли на январь. Но для реального успеха по линии НАТО нужна более высокая поддержка реформ. В том числе со стороны проевропейской оппозиции.

Иначе мы и дальше будем жалеть о том, что Грузия делает шаги к вступлению в Альянс, а мы стоим на месте.

Венгрия: без "зрад" и без "перемог"

К сожалению, в отношениях с Венгрией мы снова "в яме". Конфликт возобновился, а заявления соратников Орбана загоняют его в тупик. Впрочем, есть и хорошая новость. Ни одной из красных линий правительство не поступилось. Но рано или поздно этот конфликт нужно решить.

Пять надежд на 2021 год

И, наконец, об ожиданиях от нового года. Конечно, на первом месте – те, что связаны с пандемией, например успешная вакцинация, восстановление полноценного действия безвиза и тому подобное. Но мы договорились об этом не писать :)

К тому же от нового года хватает ожиданий, не связанных с коронавирусом.

На первом месте – НАТО. Если Украина докажет свою преданность проведению реформ (и принятие закона о СБУ здесь не на последнем месте!), у нас будут все основания надеяться на положительный сигнал на следующем саммите Альянса, который состоится, вероятно, осенью. Не исключено также восстановление нашей "спайки" с Грузией, если для двух государств определят общие сроки получения ПДЧ. Хотя если грузины получат этот статус первыми, это нам только поможет. ЕвроПравда уже поясняла, почему.

На втором месте – достижение перемирия с Орбаном, не поступаясь при этом целостностью Украины. Мы должны защищать венгерское меньшинство, но не терять его, а Венгрия – прекратить разогревать панику и сеять вражду на Закарпатье. Договориться об этом будет непросто, но это необходимо сделать. Это нужно также для дальнейшего реального прогресса в отношениях с НАТО.

Третья цель – в 2021 году мы должны вплотную приблизиться к пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС, сделав его соответствующим времени. В том числе – использовать Green Deal, то есть зеленый курс Евросоюза. Эта задача вполне достижима.

Четвертое – это так называемый "промышленный безвиз" с ЕС (известный также под официальным названием "Соглашение ACAA"), который усилит наших экспортеров, сняв потребность в дополнительной сертификации товаров. Таких соглашений будет несколько для разных товарных групп. В 2021 году надо стремиться подписать первые из них.

И, наконец, пятое – создание "Крымской платформы" как механизма, который позволит удерживать вопрос Крыма в мировой повестке дня. Ее первый саммит состоится в мае. А вот можно ли будет говорить о реальном успехе этой инициативы? Станет ли она шагом к возвращению Крыма? Ответы на эти вопросы попробуем дать через год. И они в значительной степени определят, станет ли 2021-й годом побед украинской дипломатии.

Авторы:

Сергей Сидоренко, Юрий Панченко,

редакторы "Европейской правды"

