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Пентагон, несущий угрозу Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке

Четверг, 24 апреля 2025, 17:55 — Олег Павлюк, Европейская правда
Фото: AFP/East News
Скандали навколо Піта Гегсета не дозволяють Дональду Трампу й далі сидіти склавши руки

Вже незабаром команда Дональда Трампа може зазнати першої втрати. І це не дивно, адже йдеться про того, до кого від самого початку було найбільше питань. 

Коли у команді нового президента США Трампа оголосили номінантів на топпосади в його майбутній адміністрації, до Піта Гегсета було прикуто чи не найбільше уваги через його контроверсійність.

Навіть якщо не враховувати зливи у ЗМІ про нібито домашнє насильство у сімʼї Гегсета та його проблеми з алкоголізмом, головною претензією, яку до нього висували не тільки демократи, а й республіканці, була відсутність управлінського досвіду. 

Пентагон – це величезна машина з тисячами людей, і його очільник має насамперед бути ефективним менеджером, а не просто військовим із бойовим досвідом, казали сенатори. Власне, кандидатуру Гегсета затвердили в Сенаті з мінімальною кількістю голосів.

Нині ж складається враження, що

саме Гегсет може стати першим топпосадовцем нинішньої адміністрації, якому доведеться піти.

Якщо вірити колишнім підлеглим глави Пентагону, його керівництво позначилось хаосом і численними витоками секретних даних, яким той не може дати раду. 

І це все бʼє насамперед по курсу адміністрації Трампа, яка у межах самопроголошеної політики "миру за рахунок сили" робить ставку на зміцнення військового потенціалу США.

Які саме претензії висувають до Гегсета і чи справді варто очікувати його відставки найближчим часом?

Скандали від першого дня

Про стан справ у Пентагоні почали активно говорити лиш нещодавно – після серії гучних звільнень і скандалів з витоком інформації. Але це не означає, що проблем у відомстві до цього не існувало; просто про них стало відомо лише нещодавно.

Приміром, у перші дні роботи Гегсета на посаді у Білому домі намагалися звʼязатися з ним для підписання меморандуму, який запускав процес створення "Золотого купола" – оголошеного Трампом проєкту протиракетної оборони США. 

Але свого підпису глава Пентагону не ставив кілька тижнів.

Або ось інший, більш публічний випадок: американський мільярдер Ілон Маск у березні мав завітати в Пентагон, аби отримати брифінг щодо Китаю, зокрема й повʼязаний із секретними програмами США. 

Коли про візит Маска стало відомо у ЗМІ, той усе заперечив і пригрозив покарати співробітників американського Міноборони, які "зливають" інформацію.

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Уже потім Axios повідомило, що брифінг насправді мав відбутися, але його наказав скасувати Дональд Трамп, обурений рішенням надати Маску доступ до секретної інформації без його відома.

А за інформацією CNN, ініціатива запросити Маска надходила безпосередньо від Гегсета. Але проблема полягала в тому, що вона не пройшла необхідного внутрішньовідомчого обговорення, під час якого підрозділи Пентагону перевіряють, чи відповідає вона закону та етичним правилам. 

Імовірно, якби візит DOGE-мільярдера не був настільки спонтанним, він би не викликав таку медійну хвилю.

У цьому контексті варто подивитися і на останні новини про, імовірно, необережне поводження Гегсета із секретною інформацією.

Режим постійних витоків

А вже на початку березня у США вибухнув так званий "Signal-гейт" – скандал через використання топпосадовцями адміністрації Трампа стороннього месенджера для обговорення питань нацбезпеки.

Гегсет був не просто одним із тих, кому довелося виправдовувати свої дії. Саме очільник Пентагону озвучував у цьому чаті секретну інформацію – деталі авіаударів США по Ємену фактично в режимі реального часу.

З часом (надто – після розвʼязаної Трампом "тарифної війни") про "Signal-гейт" забули, а головним винуватцем у ній призначили радника з нацбезпеки Майкла Волца. До речі, його вкрай низька медійна активність в останні дні може бути ознакою підготовки до можливої відставки.

Але про поводження Гегсета із секретною інформацією почали говорити знову.

Зʼясувалося, що очільник Пентагону мав ще один секретний чат у Signal.

В якому ділився інформацією про удари по Ємену (ані сам Гегсет, ані хтось інший в адміністрації Трампа не спростував існування чату.)

За інформацією Reuters та The New York Times, у другому чаті були присутні, зокрема, дружина Гегсета Дженніфер, колишня продюсерка Fox News; брат Філіпп, який працює у Міністерстві внутрішньої безпеки США та відповідає за комунікацію відомства з Пентагоном; і особистий адвокат Гегсета.

Якщо останній (офіцер флоту) та Філіпп Гегсет теоретично можуть мати повноваження на ознайомлення з оперативною військовою інформацією, не до кінця зрозумілим є статус дружини Гегсета.

Сам міністр переконує, що такий крок не містить порушення національної безпеки, адже діалог у цьому чаті "був неформальною, незасекреченою координацією для роботи зі ЗМІ".

Проте ця логіка не діє, адже Дженніфер Гегсет було також запрошено на робочі зустрічі з міністрами оборони країн НАТО.

"Я ніколи в своєму професійному житті не бачив, щоб хтось із подружжя сидів на зустрічі з колегами з інших країн, де вони обговорювали важливі питання, пов’язані з нашими відносинами з цими іноземними військовими", – розповідає CNN анонімний ексспівробітник Пентагону. 

Повідомлення ЗМІ про Signal-чат Гегсета могли б і не привернути так багато уваги, якби не збіглися з іншими свідченнями управлінського хаосу в Пентагоні.

У відомстві вже якийсь час розслідують витоки інформації – не лише про візит Ілона Маска, а й, приміром, про обговорення планів щодо взяття під контроль Панамського каналу.

І в цей час стало відомо про відсторонення та звільнення кількох топпрацівників Пентагону: керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Останні двоє, до слова, вже працювали під керівництвом Гегсета в неурядовій організації Concerned Veterans for America. А про звільнення Керролла не був у курсі його безпосередній керівник і заступник Гегсета Стівен Файнберг, що загострило відносини між обома.

Показовим є той факт, що звільнення цих трьох посадовців відбулося ще до завершення внутрішньої перевірки їхньої причетності до витоків – яка, за даними NBC News, не знайшла доказів проти Колдуелла та Селніка.

Звільнити не можна залишити

Остання хвиля скандалів довкола глави Пентагону викликала хай і невелику, але все ж хвилю критики – включно серед його однопартійців.

Поміркований республіканець із Палати представників Дон Бейкон (відомий, до речі, підтримкою України) прямо сказав, що Гегсет повинен піти з посади – і саме таке рішення він ухвалив би, якби був на місці президента. Як сказав конгресмен в інтервʼю Politico,

"Росія і Китай стежать за його телефоном, і те, що він ставить секретні речі на свій телефон, неправильно. Він поводиться так, ніби він вищий за закон – і це говорить про те, що він дилетант".

Більш гострою була реакція донедавна речника Гегсета Джона Алліота, яку він публічно виклав у ЗМІ:

"Минув місяць цілковитого хаосу в Пентагоні. Ця дисфункція, починаючи з витоків секретних оперативних планів до масових звільнень, зараз є основним відволікаючим фактором для президента, який заслуговує на краще від свого вищого керівництва. Президент Дональд Трамп має солідний досвід притягнення до відповідальності своїх чиновників. З огляду на це, важко уявити, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться на своїй посаді надовго".

Гострою ця критика є тим більше, що кілька місяців тому Алліот публічно захищав колишнього шефа як "ідеальний вибір" для керівництва Пентагоном.

Але чи справді такий розвиток подій – а саме відставка Гегсета, про яку навіть встигли прохопитися джерела окремих ЗМІ – є реальним варіантом? У найближчій перспективі – навряд чи, і на це є мінімум три причини.

По-перше, в адміністрації Дональда Трампа головною є думка самого Дональда Трампа. 

А він і особисто, і вустами речниці Керолайн Левітт запевняв, що довіряє своєму міністру оборони. Тим паче, що і в оточенні Трампа, якщо вірити джерелам CNN, більшість позитивно відгукуються про Гегсета, а негативні повідомлення у ЗМІ він сприймає як спробу підірвати його адміністрацію загалом.

По-друге, для американського президента, якщо судити з однієї з його останніх заяв, важить результативність ударів по Ємену, а не те, чи обмінювався Гегсет із кимось її подробицями в порушення протоколу безпеки.

"Просто запитайте у хуситів, як у них справи", – сказав Трамп на початку тижня, маючи на увазі підтримуване Іраном угруповання в Ємені, яке стало мішенню американських авіаударів.

Ну і по-третє, і воно скоріш є головним. 

Звільнення будь-кого з адміністрації Трампа є політично чутливим для нього.

Щонайменше, його другий президентський термін ще не перетнув символічної позначки у 100 днів. І звільнення топпосадовця з адміністрації могло б бути сприйняте як слабкість Трампа або поступка тиску Демократичної партії (де Гегсета критикували ще до призначення і продовжили критикувати після першого "Signal-гейту") – чого він точно не хоче. 

Саме так Трамп нібито й пояснив небажання звільняти Майкла Волца після того скандалу.

Варто зважати і на більш практичний наслідок звільнення конкретно Гегсета. Нового номінанта на посаду міністра оборони США знову буде затверджувати Сенат. І якщо Гегсет зміг набрати лише мінімальні 50 голосів, то яка гарантія, що його потенційного наступника вдасться провести так само швидко? 

Особливо якщо Дональд Трамп і надалі буде керуватися насамперед з критерію особистої лояльності, а не кваліфікації та професійних здібностей (а дуже ймовірно, що так воно і буде). В такому разі стратегічне відомство адміністрації залишається без очільника у справді не найлегший момент як для Штатів, так і для світу.

Та коли йдеться про більш довгострокові наслідки, то управлінський хаос у Пентагоні навряд чи дозволить Трампу ефективно втілювати свої геополітичні плани, які сягають від Китаю до Гренландії та Панамського каналу. 

І якщо для цього президенту США доведеться повторити сумний досвід першої адміністрації та ревізувати апарат з нацбезпеки з безпрецедентною частотою – навряд чи згадані вище перестороги справді стануть на заваді. 

Якщо не зараз, то пізніше.

Автор: Олег Павлюк, 

журналіст "Європейської правди"

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Трамп США
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