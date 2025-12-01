Компромисс от Бабиша: что блокирует смену власти в Чехии и возможны ли неприятные сюрпризы

На шляху Андрея Бабіша до повернення на посаду прем’єр-міністра ще залишилось декілька перешкод

Зміна влади у Чехії вийшла на фінішний етап.

Минулої середи, 26 листопада, лідер партії ANO та потенційний голова нового уряду Андрей Бабіш представив президенту Чехії Петру Павелу кандидатури на посади міністрів. А вже 28 листопада президент почав співбесіди з потенційними міністрами. І, як очікується, завершить їх до кінця цього тижня.

Андрей Бабіш сподівається, що новий уряд буде призначено до середини грудня – це дозволить нового прем'єру представляти Чехію на засіданні Європейської ради 18-19 грудня.

Щоб прискорити призначення уряду, Бабіш навіть пішов на кадрову поступку.

Попри те, що він вирішив не розголошувати публічно кандидатури потенційних міністрів, у ЗМІ швидко дізналися їхні прізвища. Як виявилося, у порівнянні з початковими планами Бабіш вніс лише одну, проте дуже важливу для України корективу – змінилася кандидатура на посаду голови Міністерства закордонних справ.

Ця посада належить до квоти партії "Автомобілісти за себе" – і саме з цією партією наразі Бабіш має найбільше мороки. Зокрема, президент Павел відмовляється призначати почесного голову цієї політсили Філіпа Турека на будь-яку урядову посаду. Натомість "Автомобілісти" наполягають на своєму праві призначити лідерів своєї партії міністрами.

А на додачу, вимогою президента є владнання Андреєм Бабішем потенційного конфлікту інтересів – і ця вимога також може виявитися чималою перешкодою для формування уряду.

Бабіш та його команда

26 листопада у Празі падав мокрий сніг. Втім, це не завадило Андрею Бабішу після зустрічі з президентом поспілкуватися з журналістами.

Під час цієї розмови кандидат у прем’єри тримав у руках листи з нотатками, зробленими за результатами розмови з президентом. Попри погоду, він не віддав ці папери помічникам і не сховав у папку.

А головне, випадково чи свідомо Андрей Бабіш тримав ці листки так, що журналістам не стало проблемою прочитати, що президент Павел виступає категорично проти присутності Філіпа Турека в уряді – причому у будь-якому статусі, а разом із тим – волів би бачити на посаді глави МЗС фахового дипломата.

Коли стало відомо, що нову коаліцію переможець виборів буде формувати з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (СПД) Томіо Окамури, а також з "Автомобілістами", які вперше пройшли до парламенту, найбільш проблемним здавалося погодження портфелів з ультраправими.

Втім, вийшло геть навпаки. Відповідно до коаліційних домовленостей, Томіо Окамура отримав посаду спікера парламенту. На цій посаді він вже спричинив низку скандалів.

Зокрема, в перший день свого перебування на посаді він наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, вивішений на знак солідарності з українським народом.

Також він відзначився тим, що у перший закордонний візит – до Словаччини – не став брати у делегацію депутатів з опозиції. А також блокує призначення делегатів до Парламентської асамблеї НАТО.

Усі ці кроки досить боляче сприймаються в суспільстві та псують міжнародний імідж Чехії.

Проте в обмін на посаду спікера та можливість "хуліганити" на ній Окамура погодився призначити на міністерські посади за квотою "СПД" позапартійних експертів, запропонованих Бабішем. Зокрема, на посаду міністра оборони запропоновано відставного генерал-лейтенанта Яромира Зуну – колишнього першого заступника голови Генштабу Чехії.

Як наслідок, очікується, що ці кандидатури не викличуть зауважень у президента, а в уряді будуть орієнтуватися саме на Бабіша, а не на партію, яка їх номінально висунула.

Інша справа – "Автомобілісти", які вимагають призначення на міністерські посади своїх двох керівників: голову партії Петра Мачінку та вже згаданого почесного голову Філіпа Турека.

Але ці плани викликали як критику президента, так і потужний суспільний опір.

Міністерська рокіровка

Початкові коаліційні розклади передбачали, що Петр Мачінка отримає Міністерство екології, а Філіп Турек – МЗС.

Такі плани відразу викликали протести. Зокрема, кандидатуру Мачінки, який стверджував, що вважає міфом глобальне потепління, почали гостро критикувати екологічні організації. І не тільки критикувати, а й влаштовувати протести.

Проте скандал навколо Турека вийшов ще гучнішим.

Відразу після оприлюднення планів призначити його головним дипломатом Чехії ЗМІ оприлюднили скани його постів у facebook 15-20-річної давнини, зараз – видалених. Серед них – низка расистських, гомофобних та сексистських заяв, позитивні відгуки про Гітлера та Муссоліні.

Реагуючи на цей скандал, президент Павел виключив призначення Турека міністром. А як свідчать нотатки Бабіша, глава держави пропонує на цю посаду кандидатуру кар’єрного дипломата та депутата від "Автомобілістів" Карела Берана.

Ця кандидатура є цілком прийнятною для Бабіша та його партії ANO.

Зокрема, раніше заступник голови партії та кандидат на посаду міністра промисловості Карел Гавлічек високо оцінював компетентність Берана, припускаючи його призначення міністром закордонних справ.

Проте лідери "Автомобілістів" самі хотіли стати міністрами.

Тож на зустріч із президентом Бабіш пішов із компромісною пропозицією – посаду голови МЗС має отримати Мачінка, а Міністерство екології очолить Турек.

"Ми хотіли зробити дружній жест, щоб не блокувати формування уряду", – прокоментував цю рокіровку Петр Мачінка. Однак дав зрозуміти, що подальші поступки для його партії є неприйнятними.

Однак ця поступка явно не вирішила всі проблеми. Для спільноти екологів кандидатура Турека є так само неприйнятною. І це посилює рішучість президента заблокувати його призначення на будь-яку міністерську посаду.

При цьому фокусування уваги саме на Туреку посилює ймовірність призначення в уряд менш скандального Петра Мачінки. І саме на посаду глави МЗС.

А тому варто ретельніше придивитися до лідера "Автомобілістів".

Петр Мачінка. Фото з його facebook-сторінки

Підтримка Трампа та жарт про прапор ЄС

Лідер "Автомобілістів" Петр Мачінка до початку партійної кар’єри працював заступником голови пресслужби у канцелярії президента Вацлава Клауса. А після завершення його каденції – очолював пресслужбу фонду Клауса.

Останнє має принципове значення, оскільки на президентській посаді Вацлав Клаус запам’ятався більше як євроскептик, проте після відставки почав транслювати відверто проросійські тези.

Той факт, що в цей час Мачінка допомагав транслювати ці тези, щонайменше є приводом для занепокоєння.

Щоправда, сам Мачінка переконує, що позиція нового уряду щодо України не буде сильно відрізнятися від курсу нинішнього уряду. "Я б краще використав для цього (опису зовнішнього курсу нового уряду) слово ‘безперервність’", – стверджує він.

Щоправда, одночасно він стверджує, що є прихильником будь-якого дипломатичного завершення війни, зокрема – високо оцінює зусилля Дональда Трампа.

Мачінка також переконаний, що ідея про виграш у війні військовим шляхом є надзвичайно небезпечною. "Це займе багато часу, коштуватиме мільйони життів і величезних матеріальних збитків, а Україна буде спустошена", – стверджує кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії.

На додачу нинішній глава МЗС Ян Ліпавський вважає, що Мачінці було б варто до призначення вибачитися за свої слова дворічної давнини про спалення прапора ЄС. Тоді нинішній кандидат у міністри заявив, що "європейський прапор можна використовувати як прапор, банер, шарф, пальто або для спалювання", додавши, що це не буде вважатися злочином.

Втім, Мачінка переконує, що цей жарт був сказаний на шоу, що просувало європейські цінності та ідеї.

Андрей Бабіш та Петр Павел. Празький Град, 26 листопада 2025 року Фото пресслужби президента Чехії

Бабіш як Порошенко

Втім, Андрей Бабіш має ще одну, можливо – ще більшу перешкоду на шляху до прем’єрства.

Йдеться про бізнес лідера ANO – компанію Agrofert. Чеське законодавство дає прем’єру 30 днів для усунення конфлікту інтересів, проте президент вимагає, щоби Бабіш ще до призначення озвучив реалістичний план подолання цього конфлікту.

Важливий момент: Бабіш має показати план подолання конфлікту інтересів як відповідно до чеського законодавства, так і європейського, оскільки Agrofert є отримувачем субсидій ЄС, і в Єврокомісії вже звернули на це увагу.

Тож, переконаний президент Павел, нехтування цією вимогою може навіть призвести до замороження фінансової підтримки ЄС для всієї країни.

Така вимога суттєво ускладнює ситуацію для Бабіша.

За його словами, він розглядав можливість передачі всіх акцій Agrofert своїм дітям, проте юристи переконані, що такий крок не вирішить проблему.

Ідеальним виходом, стверджують юристи, може бути продаж компанії або її відмова від субсидій ЄС. Перший варіант виглядає абсолютно неприйнятним для Бабіша. Так само Agrofert, яка є найбільшим у Чехії отримувачем субсидій ЄС, навряд чи зможе безпроблемно відмовитися від них.

"Я вирішу цю проблему, але на це потрібен час, це не так просто, як продати булочку у магазині", – переконує Бабіш.

На це президент відповідає, що маючи прем’єрські амбіції, він мав заздалегідь підготувати юридично прийнятний план подолання конфлікту інтересів. І навіть радить партії ANO подумати про можливість висунення іншої кандидатури на посаду голови уряду (у партії Бабіша таку можливість категорично відкидають).

Виходом із ситуації може бути передача Agrofert в управляння "сліпому трасту" – так само, як свого часу вчинив український президент Петро Порошенко.

Проте і тут не все ідеально – в чеському законодавстві немає терміна "сліпий траст", а тому не всі юристи вважають такий варіант прийнятним.

Тож попри те, що Андрей Бабіш перебуває за крок від повернення на посаду прем’єра, ситуація може розвернутися для нього абсолютно несподіваним чином.

А це означає, що фінішний етап чеської коаліціади ще здатний подарувати будь-який сюрприз. Як приємний, так і не дуже.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"