Наказание Тбилиси: какие последствия могут иметь санкции ЕС против Грузии

Почему грузинские власти так болезненно реагируют на санкционные планы Евросоюза? Только из-за негативного экономического эффекта? Не совсем. На фото – протесты в Тбилиси, 28 октября 2025 года

Правительство Грузии столкнулось с еще одной серьезной проблемой – против страны могут быть применены санкции Европейского Союза.

По данным Reuters и Радио "Свобода", 20-й пакет санкций, который в ЕС надеются согласовать к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, включает в себя и санкции против грузинского черноморского порта Кулеви.

Согласно разрабатываемому дипломатами ЕС проекту санкций, грузинский порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, производимых в России, или российскими танкерами, использующими "нелегальные и высокорискованные схемы".

Следует отметить, что если этот факт будет официально подтвержден, это будет первый случай применения "энергетических" санкций Европейским Союзом против третьих стран.

Однако не мене важно, что этот шаг полностью опровергает риторику правящей партии "Грузинская мечта" о том, что Тбилиси никоим образом не помогает РФ обходить санкции.

И это может иметь влияние не только на отношения с ЕС.

Терминал для нефти из РФ

Нефтяной терминал Кулеви расположен на побережье Черного моря, между Поти и Анаклией, в муниципалитете Хоби, и принадлежит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

Терминал работает уже несколько десятилетий, еще со времен президента Эдуарда Шеварднадзе, однако в конце 2025 года начал работу нефтеперерабатывающий завод, что повысило региональное значение терминала.

Строительство началось в 2024 году и его планировалось завершить в шесть этапов в течение трех-четырех лет. Согласно плану, первоначальная мощность проекта составит 1,12 млн тонн нефти в год, которая впоследствии увеличится почти до 4 млн тонн.

Общий объем инвестиций в проект оценивался в 600-700 млн долларов, в его финансировании также участвовал государственный Фонд развития Грузии. Примечательно, что премьер Ираклий Кобахидзе в октябре 2024 года лично присутствовал на презентации этого проекта.

О том, что в терминал Кулеви начала прибывать российская нефть, стало известно в конце прошлого года.

В октябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что российская нефтяная компания "Русснефть" поставила первую партию нефти на недавно построенный Кулевийский нефтеперерабатывающий завод.

А чуть позже российское журналистское издание "Проект" посвятило обширную статью возможным связям между семьей, владеющей Кулевийским нефтеперерабатывающим заводом, и российской военной разведкой (ГРУ).

В статье говорится, что основателем и основным владельцем первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода, начавшего импорт российской нефти в Грузию, является бизнесвумен Мака Асатиани, сын которой вел совместный бизнес в России с сыном первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ) Владимира Алексеева. Того самого, подстреленного в Москве 6 февраля.

Несколько дней назад вокруг терминала "Кулеви" возникла новая напряженность.

5 февраля грузинское издание iFact сообщило, что 30 января нефтяной танкер "Сильвари", входящий в "теневой флот" РФ, впервые вошел в территориальные воды Грузии. По данным издания, танкер доставил в порт около 32 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов.

В ходе журналистского расследования iFact также выяснилось, что в 2024–2026 годах в грузинские порты, включая Кулеви, заходили 19 судов, соответствующих характеристикам российского "теневого флота".

Несмотря на то, что грузинские официальные опровергали эту информацию, похоже, что у ЕС другое мнение.

Согласно проекту 20-го санкционного пакета ЕС, грузинский порт используется для морской транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, или российскими танкерами с использованием "нерегулярных и высокорисковых схем". Согласно документу,

подобная практика угрожает эффективности санкций и может использоваться для обхода западных ограничений.

В свою очередь, в случае включения терминала Кулеви в санкционный список работа порта не будет заблокирована, однако этот шаг значительно осложнит финансовые операции и сотрудничество с европейскими компаниями.

Тбилиси все отрицает

Правительство "Грузинской мечты", как обычно, категорически опровергло обвинения и выразило готовность предоставить Брюсселю подробные объяснения.

"Грузия строго соблюдает все правила, касающиеся санкционного режима, это моя позиция. Что касается конкретных вопросов, мы готовы к обсуждению, к обмену информацией", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о порте Кулеви.

"Мы абсолютно открыты к сотрудничеству в этом отношении, в том числе с Европейским Союзом. Кулеви – порт стратегического значения для нас. Что касается конкретных вопросов, то если они возникнут, мы готовы на них ответить. Нам будет интересна детализация дела, и мы проведем консультации, мы абсолютно открыты для таких консультаций. Мы готовы к консультациям с представителями ЕС, основанным на фактах", – уточнил Кобахидзе.

Премьер продолжает уверять, что Грузия "должным образом соблюдает санкционный режим".

Одновременно с этим Агентство морского транспорта также выступило с отдельным заявлением по этому вопросу. Агентство опровергло утверждения о получении конкретных танкеров и заявило, что проведенные проверки не выявили каких-либо нарушений санкций.

Болезненная реакция грузинских властей понятна.

Если ЕС все-таки включит порт Кулеви в новый пакет санкций, это может стать первым случаем, когда объект грузинской инфраструктуры будет включен в санкционный список ЕС. И это может иметь очень серьезное влияние на режим.

С оглядкой на США

За последние годы правящая партия "Грузинская мечта" умудрилась окончательно испортить отношения с ЕС. Сейчас сложно поверить в улучшение этих отношений без смены власти в Тбилиси.

Тогда почему грузинские власти так болезненно реагируют на санкционные планы Евросоюза? Только ли из-за негативного экономического эффекта? Не совсем.

На фоне стабильно плохих отношений с Брюсселем в "Грузинской мечте" до сих пор не оставляют надежды наладить отношения с Вашингтоном. А точнее – с администрацией Дональда Трампа.

"Мы выразили свою позицию в отношении США – мы готовы возобновить стратегическое партнерство. Это наша четкая позиция, и мы ждем дальнейших шагов. Мы будем ждать столько, сколько потребуется", – заявил на днях премьер Кобахидзе.

В "Грузинской мечте" продолжают надеяться на изменение курса Вашингтона.

Например – вследствие лоббирования их союзника венгерского премьера Виктора Орбана. И поэтому не устают слать сигналы об общих ценностях с Трампом – в первую очередь неприятии "глубинного государства" и либеральных ценностей.

Однако до сих пор эти усилия оставались без внимания США. Более того, как показал недавний визит в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса, посетившего Армению и Азербайджан, у Вашингтона теперь есть новые стратегические партнеры на Южном Кавказе. И это не Грузия.

В свою очередь включение Грузии в санкционный список ЕС за содействие обходу Россией энергетических санкций может оказать влияние и на отношения с США. Только вовсе не так, как хотелось бы "Грузинской мечте".

Администрация Трампа очень болезненно реагирует на действия третьих стран по энергетическому сотрудничеству с РФ. А значит, вместо надежд на отношения с США "с чистого листа" возрастает вероятность принятия Соединёнными Штатами своего санкционного пакета против Грузии.

Сценарий, которого в "Грузинской мечте" всеми силами надеются избежать.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"