Россия впервые поставила нефть на переработку в Грузию

Российская компания "Русснефть" в октябре поставила первую партию нефти на вновь построенный нефтеперерабатывающий завод "Кулеви" в Грузии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters.

По данным платформы по отслеживанию судов LSEG, 6 октября танкер "Кайсери" доставил 105 340 метрических тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в нефтяной терминал "Кулеви".

Этот завод начал работу ранее в октябре с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 тысяч баррелей в день.

Он будет постепенно увеличивать свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Информацию о поставке нефти Reuters подтвердили неназванные источники в отрасли.

Россия и Грузия не имеют официальных дипломатических отношений с 2008 года, когда между ними произошла короткая война за поддерживаемые Москвой сепаратистские регионы Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии.

Однако под руководством партии "Грузинская мечта" Тбилиси углубило экономические связи с Россией, в то время как отношения с западными странами резко ухудшились.

