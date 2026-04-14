Фицо без главного союзника: как поражение Орбана повлияет на Словакию

Победитель парламентских выборов в Венгрии и будущий премьер-министр Петер Мадьяр уже объявил, что не будет блокировать 90-миллиардный кредит ЕС для Украины.

Впрочем, можно ли уже говорить о решении этой проблемы? Ведь ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что готов в случае поражения Виктора Орбана продолжить блокирование этого займа.

Насколько возможен такой сценарий? И как поражение Орбана отразится на политике других "друзей Путина", в первую очередь – Роберта Фицо?

Эти вопросы "ЕвроПравда" задала словацкому политологу, президенту Института гражданских дел Григорию Месежникову. Далее – его прямая речь.

Блокирование кредита для Украины

Действительно, Роберт Фицо сделал такое заявление. И по-моему, это была просто большая глупость, потому что, во-первых, Словакия не такое сильное государство, как Венгрия.

И во-вторых, как можно заранее объявлять шаги, которые в случае их реализации еще больше ухудшат как личный имидж Фицо, так и репутацию Словакии?

Именно поэтому я с самого начала скептически относился к такому обещанию Фицо. Тем более, что он уже успел послать поздравительную телеграмму Петру Мадьяру, выразив надежду на продолжение сотрудничества.

Поэтому такое обещание Фицо, как по мне, свидетельствует лишь об одном: он иногда говорит быстрее, чем думает.

Дело в том, что Словакия зависит от Евросоюза, поскольку 80% всех общественных инвестиций поступает в страну из еврофондов. Решится ли Фицо в такой ситуации пойти против всего Евросоюза?

Он мог позволить себе такую политику, лишь действуя в паре с Виктором Орбаном, однако я не думаю, что он решится вести себя так в одиночку. И тем более, он вряд ли найдет второго такого союзника для замены Орбану.

Я также уверен, что чешский премьер Андрей Бабиш не станет для Фицо заменой Орбану.

Конечно, Бабиш – не мой кумир и его есть за что критиковать, однако он человек более прагматичный и более разумный, чем Фицо.

У Бабиша, даже с двумя пророссийскими партиями в его правительстве, совершенно другая позиция – он явно не настроен идти на конфликт с ЕС. И союзники по коалиции тоже не смогут вынудить его пойти на такой шаг.

Таким образом, поражение Орбана явно ослабило Фицо.

Возможно, он попытается на первых порах блокировать кредит или санкции. Однако лишь для того, чтобы сохранить лицо.

Потом он быстро объявит, что ЕС учел его требования – и откажется от блокирования.

Фицо и Украина

Безусловно, Фицо недолюбливает Украину – и это очень мягко говоря.

Тут и отзвуки газовых воен между Украиной и РФ, однако возможно более важным является то, что Фицо банально завидует Зеленскому.

Украинского президента любят в Европе, многие любят и в Словакии, возможно – больше, чем Фицо.

А кроме того, у Фицо однозначно есть симпатия к России и тяготение к авторитарным режимам.

Он считает Путина очень хорошим национальным лидером, который вернул россиянам национальную гордость.

А кроме того, в отношении Украины у Фицо была такая идея фикс – каким-то образом присоединиться к тандему Путин-Трамп, чтобы вынудить Украину капитулировать.

Как только начались все эти попытки достичь мирного соглашения, Фицо постоянно публиковал на Фейсбуке свои посты, где повторял, что теперь война очень скоро закончится, причем именно так, как он предсказывал, и что это будет победа Трампа и Путина со счетом 6:0.

И, конечно, ничего такого не произошло. Фицо, как я думаю, человек относительно слабо образованный, который, по сути, ничего о России не знает. И единственное, что его привлекает в России, так это авторитарный режим. И конечно – русские деньги.

Есть сильные подозрения, что весь этот скандал относительно российской нефти и газа, который Фицо раздул вместе с Орбаном, связан с интересами части энергетического бизнеса, напрямую завязанного на Фицо.

При этом, в отличие от Орбана, Фицо был пророссийским с самого начала, просто долгое время ему приходилось себя сдерживать. В частности, Фицо всегда положительно отзывался о России, но вынужденно поддерживал санкции.

И это существенное отличие от Орбана, который стал пророссийским внезапно – сразу после поездки в РФ на экономический форум и встречи там с Путиным.

До этого Орбан был антироссийским политиком. Я очень хорошо помню мероприятие с его участием в 1999 году в честь 10-летия освобождения от власти СССР. На это мероприятие были приглашены и российские политологи. И вот одного из них, Сергея Маркова, задели критические слова Орбана о России – он взял слово и попытался возразить ему.

В ответ Орбан просто разбил Маркова, вспомнив о политике России, начиная с ХІХ века, потом вспомнил 1956 год и так далее.

Помня о том, каким был Орбан, мне сложно поверить, что речь идет исключительно о деньгах. Возможно, у Путина была возможность как-то шантажировать его.

"Заговор" от СБУ

Как и Орбан, Роберт Фицо использовал в своих избирательных кампаниях антиукраинские нарративы.

Он даже обвинял СБУ в попытке его свергнуть. Речь идет о событиях конца 2024 – начала 2025 годов, когда Фицо полетел на встречу к Путину, и это вызвало массовые протесты в Словакии.

В ответ Фицо сначала говорил, что на эти митинги ходят в основном украинские беженцы, а потом договорился до того, что их организовывает СБУ с целью его свержения.

Однако антиукраинские заявления никогда не был единственным нарративом его кампаний, и даже не были самым сильным нарративом. А кроме того,

трудно представить, чтобы в Словакии кто-то всерьез воспринял такую кампанию, как вел Орбан.

Такие плакаты с Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляен и лидерами словацкой оппозиции – например, с Михалом Шимечкой (лидером "Прогрессивной Словакии", крупнейшей оппозиционной силы. – Ред.).

Если бы Фицо реализовал такую кампанию, он проиграл бы с разгромным счетом – его просто перестали бы считать адекватным человеком.

Хотя не исключено, что к выборам 2027 года Фицо постарается привлечь помощь РФ. Однако эффективность такой помощи будет еще более сомнительной, чем сейчас в Венгрии.

Тайное предложение Трампа

Еще одно отличие – у Орбана была поддержка Дональда Трампа.

Все-таки Орбан с самого начала был за Трампа, у них схожая идеология, и как результат – он был настоящим другом Трампа. Что и объясняет такую поддержку со стороны Трампа и его команды на недавних венгерских выборах.

Фицо пытался наладить отношения с Трампом, однако их встреча закончилась скандалом.

Никто не знает, что там произошло, однако – хоть Фицо это и отрицает – после возвращения домой он связался в рядом европейских лидеров и рассказал, что Трамп фактические сошел с ума.

Никто точно не знает, что же такого Трамп сказал Фицо и чем его так напугал.

Впрочем, ходят слухи, что Трамп, который увлекся реконструкцией прошлого, якобы предложил Фицо объединить Словакию в одно государство с Венгрией. Как это было в начале ХХ века. Раз у вас хорошие отношения с Орбаном, то почему бы вам снова не стать одним государством!

Я очень осторожно подхожу к этой информации, однако такое объяснение существует и исходит из кругов, близких к Фицо.

И кроме того, сложно предположить, что еще могло так сильно расстроить Фицо, что он сразу начал всем жаловаться на Трампа.

Проблемы у оппозиции

Фицо уже сейчас, по сути, – "хромая утка". Рейтинг его партии Smer, который после покушения на Фицо вырос до 25%, быстро упал и сейчас не выходит из коридора 17-19%.

А главное – уже несколько лет подряд все социологические замеры показывают, что ближайшие выборы уверенно выигрывает оппозиция. Причем иногда ее суммарный результат вплотную приближается к конституционному большинству.

Однако тут есть проблема – слабость нынешней словацкой оппозиции.

Им трудно договориться, поскольку между ними есть серьёзные идеологические разногласия, особенно между консервативными силами, такими как Христианско-демократическое движение (KDH), и либеральными "Прогрессивной Словакией", а также SaS.

Идеологические расхождения есть и в коалиции, однако тут Фицо успешно решает проблемы с помощью денег.

Еще одна проблема – движение "Словакия" Игора Матовича. В настоящее время оппозиционные силы не рассматривают Матовича как партнера. Дело в том, что это человек, который не способен на нормальное сотрудничество, – это такой скорпион, который жалит все вокруг только потому, что он скорпион.

Однако социология показывает, что без партии Матовича нынешней оппозиции, скорее всего, не удастся получить большинство.

Думаю, что договориться все же удастся, однако вместе с Матовичем коалиция будет очень нестабильной – и это дает Фицо надежды на скорое возвращение к власти.

Ставка на "венгерскую угрозу"

Что остается делать Фицо в ситуации, когда рейтинги не дают ему шансов на сохранение власти?

Он пытается атаковать неправительственные организации, пытается создавать провокации против оппозиции – например, обвиняет в растрате денег мать лидера оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Однако все это, а также антиукраинские нарративы, не возымели действия.

И поэтому я не исключаю, что поражение Орбана даст Фицо возможность разыграть "венгерскую карту". Все-таки личные отношения словацкого и венгерского премьеров сглаживали проблемы в отношениях двух стран.

В Словакии сильны антивенгерские настроения, и теперь Фицо может попробовать разыграть эту карту.

Тем более, что Петер Мадьяр уже критиковал недавний словацкий закон о запрете критики декретов Бенеша. Речь идет о законе российского типа, который криминализирует критику декретов (президента Чехословакии в 1940-1945 годах Эдуарда Бенеша. – Ред.), которыми управлялась Чехословакия во время Второй мировой войны и сразу после нее.

Формально речь идет обо всем комплексе из 143 декретов, однако все понимают, что закон защищает те, которые прописывают национализацию имущества граждан Чехословакии немецкого и венгерского происхождения.

На их потомков до сих пор не распространяется принцип реституции, и это вызывает острую критику. Именно поэтому такой закон был остро воспринят венгерским меньшинством, однако Орбан ради союза с Фицо не стал критиковать этот закон.

А вот Петер Мадьяр не промолчал – и если он не оставит эту критику, то это может мотивировать Фицо сделать ставку в избирательной кампании следующего года на венгерскую угрозу. По сути, начав "войну" если не с Венгрией, то с венгерским меньшинством Словакии.

И к сожалению, это может "зайти" электорату Фицо.

Общался Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"