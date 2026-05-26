Латвия развернет дроны-перехватчики на границе с РФ

В ближайшие дни Латвия разместит на своей восточной границе подразделения дронов-перехватчиков, а также башни, оснащенные дистанционно управляемыми автоматическими пушками.

Об этом рассказал майор Модрис Кайришс, возглавляющий Латвийский центр компетенции по автономным системам (ASCC), его слова приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Кайришс отметил, что военные завершили испытания перехватчиков готовятся к развертыванию подразделений в течение нескольких дней.

"Скоро, очень скоро, я надеюсь, через пару дней мы официально развернем подразделения перехватчиков", – сказал майор Кайришс во вторник на брифинге с представителями нескольких СМИ.

Он добавил, что в Риге также завершена разработка "полностью дистанционно управляемой" автоматической башенной системы, вооруженной пушками 50-мм калибра.

Кайришс признал, что "самое сложное – это обнаружить (дроны) и передать информацию в нужное место". В то же время, по его словам, перехват является более простым.

Кроме акустических датчиков, Латвия также развернула тактические радары и системы оптических камер, чтобы создать то, что Кайришс описал как многоуровневую сеть обнаружения.

По его словам, небольшие дроны, летающие на высоте от 50 до 100 метров, трудно последовательно обнаруживать только с помощью радара из-за рельефа местности и отражения от земли.

Одной из главных проблем являются ресурсы, сказал Кайришс, подчеркнув, что поддержка пограничной обороны по образцу Украины в мирное время создаст огромную нагрузку на военный персонал Латвии, требуя "тысяч" военнослужащих.

Другой главной проблемой в противодействии дронам является обмен информацией. Латвийские вооруженные силы сталкиваются с проблемой, как быстро распространять информацию о целях с низким уровнем секретности среди перехватывающих команд на передовой, не полагаясь на громоздкие централизованные системы управления.

Кайришс отметил, что данные датчиков обычно централизованы и засекречены, что затрудняет быструю передачу информации о целях мобильным перехватывающим командам вблизи границы. По его словам, длительные процедуры аккредитации и требования к безопасной связи замедляют тактические реагирования.

"Одной из самых больших проблем в НАТО является устаревший подход к системам управления и контроля", – сказал Кайришс.

В ответ на это Латвия и другие члены НАТО разрабатывают параллельные сети управления и контроля с низким уровнем секретности, предназначенные именно для перехвата дронов и мониторинга воздушного пространства на низких высотах, отметил он.

Сообщалось также, что национальные вооруженные силы Латвии в ближайшее время получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинской стороны.

Это происходит на фоне ряда инцидентов с дронами, которые нарушают воздушное пространство Латвии.

В частности, 23 мая в Латгалии в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон.

А 7 мая украинские дроны попали в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии, причиной этого потенциально может быть ИИ-составляющая в программировании курса этих аппаратов.

Украина после этого инцидента – до сих пор самого серьезного из всех – признала, что в нефтебазу попали ее дроны из-за российской РЭБ. Напомним, эти события стали триггером для распада латвийской правительственной коалиции.