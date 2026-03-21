Фицо допустил, что может заблокировать кредит для Украины вслед за Орбаном

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность того, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью, цитирует Akuality.

Фицо встал на защиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать принятие кредита для Украины на 90 млрд евро, аргументируя это остановкой поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может руководить Европейским Союзом", – заявил Фицо.

Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит, но не пояснил, при каких обстоятельствах это может произойти.

Фицо повторил, что остановка работы нефтепровода "Дружба" вызвана исключительно политическими причинами и ненавистью к РФ. По его словам, российская нефть "укрепит энергетическую безопасность" европейского континента.

Он также прокомментировал свой отказ приехать в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским, заявив, что не является "самоубийцей".

"Я не позволю себя обманывать. Вы не можете, господин редактор, в одном предложении сказать: "Роберт, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, так что приезжай в Киев, загляни ко мне". Я же не настолько самоубийца", – сказал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что его страна может прибегнуть к дальнейшим шагам против Украины из-за прекращения поставок российской нефти.

Отметим, что Фицо и Зеленский договорились о встрече в телефонном разговоре 27 февраля. Впоследствии Украина предложила главе словацкого правительства совершить визит 6 или 9 марта.

Впоследствии Фицо заявил, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.