10 лет непризнания: есть ли у Украины причины начать отношения с Косовом

Юрий Панченко, Европейская правда _ Понедельник, 19 февраля 2018, 15:45

Фото: wsj.com

После получения Украиной безвиза с Евросоюзом произошла странная коллизия: вместе с упрощением путешествий по большей части Европы поездки в один европейский регион для украинских туристов существенно усложнились.

Речь идет о Косове – не признанном Украиной государстве.

Косовское правительство разрешает въезд на свою территорию жителям ЕС; гражданам большинства из тех стран, которые признали его независимость, а в дополнение – тем путешественникам, у кого в паспорте есть шенгенская мультивиза. Последний пункт давал возможность поехать в Косово и украинцам, но после безвиза это "окошко" постепенно закрывается – ведь новых шенгенских виз в паспорт не ставят.

Следовательно, желающим увидеть это частично признанное государство придется сначала ехать за косовской визой или в Турцию, или в Албанию.

Однако это – не единственный вопрос по Украине и Косову.

Сегодня Косово празднует десятую годовщину своей независимости.

Все эти 10 лет позиция официального Киева была неизменной: мы не признаем независимость Косова и считаем этот регион неотъемлемой частью Сербии.

10 лет назад это решение выглядело относительно логичным: Украина не хотела портить отношения ни с Сербией, ни с Россией, а еще – опасалась, что признание независимости этого региона даст козыри сепаратистам в Украине. Из-за последнего аргумента многие другие страны, в том числе пять государств-членов ЕС, также не признали косовскую независимость – например, Испания, которая и без того испытывает проблемы с сепаратистскими настроениями отдельных регионов.

После 2014 года для официального Киева появилась новая причина – постоянно приходится слышать, что якобы признание Косова может ослабить наши позиции в крымском вопросе.

Но есть ли сходство между Косовом и Крымом?

Ответ не так уж очевиден.

Позиция большинства мирового сообщества (за отдельными исключениями вроде РФ) однозначна – провозглашение Косова не создает прецедента, это уникальный случай, ведь отделение региона от Сербии произошло после вооруженного конфликта и этнических чисток, проводившихся сербскими властями против албанского населения региона.

Именно поэтому сравнение Косова с аннексией Крыма абсолютно неуместно.

В конце концов, в 2010 году Международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова соответствовало международному праву. Как известно, по Крыму решения органов ООН и других международных организаций – диаметрально противоположные.

Впрочем, неоднократно приходилось слышать от украинских дипломатов, что хотя формально эти вопросы несопоставимы, однако на неофициальном уровне нам, в случае признания Косова, станет сложнее требовать соблюдения международного права по Крыму.

И это при том, что именно Косово присоединилось к антироссийским санкциям ЕС, введенным в ответ на нарушение территориальной целостности Украины. В то время как Сербия, чье территориальное единство мы до сих пор поддерживаем, не только не сделала этого, но и утверждает, что никогда на это не пойдет.

От противников признания Косова звучат также экономические аргументы.

"Вопрос Косова было бы целесообразно поднимать, если бы у нас были значительные объемы торговли с ним или перспективы получить большой рынок сбыта. Однако этого нет", – еще один ответ не под запись от украинского чиновника о Косове.

Этот аргумент стоит рассмотреть подробнее.

Да, в настоящее время уровень торгового сотрудничества между Украиной и Косово находится у нулевой отметки. И это не только из-за статуса региона: так же минимален товарооборот с Албанией, признанной нами страной, да еще и членом НАТО.

Это, похоже, является результатом низкой активности Украины на Балканах.

Этот регион никогда не был для нас важен. И это – проблема сама по себе, ведь, кроме экономики, есть политика.

Государства Балкан, в отличие от Украины, имеют официально признанную европейскую перспективу, Косово является потенциальным кандидатом на членство в ЕС.

И хотя в ближайшие годы получить полноценное членство косоварам не светит, готовность Брюсселя признавать европерспективы полупризнанной страны дает им возможность рассчитывать на совершенно иной уровень поддержки ЕС, в том числе – финансовой.

У Украины в рамках "Восточного партнерства" таких перспектив нет.

Возможным выходом для Киева является лоббирование объединения "балканского" и "восточного" форматов, а также доказательства того, что мы не менее готовы к членству, чем "балканцы".

Но для этого нам нужно вывести наше сотрудничество с балканскими странами совсем на другой уровень. В этом контексте сотрудничество с Косовом выглядит явно не лишним.

Что перевешивает среди этих аргументов – потенциальные возможности или потенциальные риски в случае признания Косова?

Ответ – не очевиден.

Но как минимум – нам стоит над этим задуматься.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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