Хорошо для ЕС, плохо для Украины: чем опасна для Киева новая ядерная стратегия РФ

2020 год стал переломным для международной безопасности и, в частности, для стратегической стабильности.

Помимо гибели Договора РСМД, стоит назвать разваливающийся Договор об открытом небе, из которого США вышли в мае, а также полную неопределённость относительно будущего СНВ-3, срок действия которого истекает уже зимой следующего года.

Будет ли продлён Договор ещё на пять лет или же его постигнет судьба предшественников, гадают уже давно. И похоже, некоторые государства уже начинают выискивать собственные ответы на назревающие вызовы.

Первый "туз в рукаве", похоже, припрятала Москва, которая 2 июня опубликовала "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".

Что означает публикация этого документа и какие риски он несет для Украины?

Деэскалация по-русски

Начнем с позитива. Его немного, но все же…

Наиболее позитивным моментом документа является уже сам факт его публикации.

Впервые в своей истории Российская Федерация отказалась от засекречивания основ своего ядерного сдерживания, что стало шагом к прозрачности, в отсутствии которой так часто упрекают Москву.

Кроме того, сам текст "Основ" представляет собой соединение уже звучавших пунктов и условий применения ядерного оружия из разных документов предыдущих лет в одном, что также позитивно. Ряд экспертов отмечает оборонный характер звучания документа, где особо подчёркивается, что "РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

На этом позитив заканчивается.

Нарочитая "прозрачность" "Основ" несёт в себе достаточно серьёзное послание. В данном случае хотелось бы остановиться на некоторых пунктах, которые, на мой взгляд, имеют значение как для Украины, так и для Европы в целом.

В частности, внимания заслуживают два вопроса:

Принцип "эскалация для деэскалации" (ЭДЭ), или применение ядерного оружия в региональной войне с целью локализации конфликта: имеет ли данная стратегия место в российской ядерной доктрине? Уточним, что этот вопрос имеет прямое отношение к Украине.

Пункт 4 "Основ" гласит, что "государственная политика в области ядерного сдерживания… гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства… недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для РФ и её союзников условиях".

С одной стороны, мы видим, что к экзистенциальному характеру применения ядерного оружия, выраженного как ситуация, "когда само существование государства поставлено под угрозу", добавилась защита территориальной целостности (к которой в РФ относят и аннексированный Крым) и даже суверенитета, что можно интерпретировать достаточно широко, вплоть до угрозы сохранению конкретного российского руководства.

Этого ли боялась Европа? Вовсе нет, ибо под ЭДЭ европейцы понимают угрозу (захват) стран Балтии при потенциальном шантаже ядерным возмездием всем несогласным.

Именно на эту угрозу в своём Nuclear Posture Review пытались реагировать США, инициировав развитие миниатюрных ядерных боеголовок именно для того, чтобы донести до РФ неприемлемость использования ядерного оружия в региональных войнах.

В этом смысле ЕС могут вздохнуть свободно, ибо тональность у "Основ" носит сугубо оборонительный характер.

Однако это новость – хорошая для Европы и плохая для Украины.

С одной стороны, РФ кодифицирует свои намерения как оборонные и не имеющие отношения к странам Балтии. С другой – это уже новый оборонный периметр, включающий Крым.

И тут для Украины существует дополнительный риск – де-факто в обмен на такое облегчение для Европы РФ требует от ЕС, по сути, "забыть" о Крыме.

ПРО под ядерным прицелом

Второй вопрос, ответ на который дает российская стратегия: что может для РФ считаться Casus belli в плане применения ядерного оружия? И тут для Европы и НАТО новости однозначно плохие.

РФ специально предостерегает Европу от возможного размещения американских ракет среднего радиуса, оставляя за собой право отвечать ядерным ударом даже в ответ на конвенционную атаку.

Кстати, в связи с этим пунктом хочется также связать уже упомянутые в разделе "Угрозы" позиционные районы ПРО Aegis Ashore в Европе (11 б), которые РФ и раньше называла нарушением РСМД и в анамнезе имеющие наступательный характер. То есть ответно-встречный ядерный удар даже как реакция на конвенционную атаку делает Европу потенциальным очагом кризисной нестабильности.

Что важно в данном случае для Украины, помимо того, что очаг нестабильности может образоваться непосредственно вблизи её границ?

Согласно п. 13 "Основ" "РФ осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств… обладающих ядерным оружием либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения".

Данная формулировка может как не иметь отношения к Украине, так и напрямую коснуться её при определенных обстоятельствах, в первую очередь – в контексте обсуждаемого плана создания отечественных ракет средней дальности и размещения их на границах с Россией для сдерживания последней от агрессивных действий на Донбассе.

Таким образом, в Москве хотят усложнить возможности для сотрудничества Украины с НАТО как в рамках любой потенциальной совместной системы ПРО, а также для потенциального размещения американских ракет на украинской территории.

Все это создает для Украины дополнительные риски – как в вопросе Крыма, так и для сотрудничества с НАТО.

Ответы на эти вызовы Киеву стоит найти и озвучить как можно скорее.

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