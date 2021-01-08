Год после гибели PS752 в Иране: почему мы уверены, что справедливость восторжествует

Рік тому, рано вранці 8 січня 2020, дві ракети "земля-повітря" збройних сил Ірану збили у небі поблизу Тегерана пасажирський літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752. Всі 176 людей на борту, включно з пасажирами та екіпажем, трагічно загинули лише за кілька хвилин після злету з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні.

У перші роковини трагедії ми, міністри закордонних справ п’яти країн, громадяни яких постраждали у катастрофі – України, Канади, Швеції, Сполученого Королівства та Афганістану – вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо найглибші співчуття всім, кого спіткало це горе.

Ми поділяємо скорботу рідних і друзів, які втратили своїх близьких моторошного ранку рік тому.

Та ми запевняємо, що доб’ємося, аби всі обставини цього злочину були встановлені до найдрібнішої деталі. Необхідно, аби гіркі уроки збиття PS752 були вивчені, аби мінімізувати ризик повторення подібних трагедій у майбутньому. Ми рішуче налаштовані забезпечити прозоре розслідування злочину, належне покарання для всіх винних у його скоєнні та досягнення справедливості заради рідних та близьких жертв трагедії.

Рік тому, завдяки розвідувальним даним з багатьох джерел та іншим свідченням, канадський уряд дійшов висновку, що літак був збитий іранськими ракетами "земля-повітря". Іран невдовзі визнав свою відповідальність за заподіяне зло, через яке постраждали невинні люди. Та досі залишаються сумніви щодо подій, які призвели до збиття літака, а також питання, чому Іран не був здатним гарантувати безпеку цивільної авіації у своєму повітряному просторі.

За тиждень після катастрофи з ініціативи Канади була створена Міжнародна координаційна група, до якої увійшли міністри закордонних справ п’яти країн, чиї громадяни були серед пасажирів та екіпажу PS752.

Ця група країн була і залишатиметься у центрі спільних зусиль з досягнення справедливості. Вже у першій міністерській зустрічі постраждалих країн 16 січня 2020 року у Лондоні взяли участь міністри закордонних справ Нідерландів та України, які надали цінні поради та знання, виходячи з трагічного досвіду своїх країн, набутого після того, як у 2014 році ракета "земля-повітря" збила літак Малайзійських авіаліній рейсу МН17, що теж призвело до загибелі всіх пасажирів та екіпажу.

За цей рік ми, міністри закордонних справ Міжнародної координаційної групи постраждалих країн, взаємодіяли однією командою у підготовці до спільних переговорів з Іраном з метою притягнути винних до відповідальності за це порушення міжнародного права та допомогти рідним загиблих, які досі живуть із болем у серці, подолати їхнє горе.

Ці переговори мають ключове значення для притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та гарантування виплати Іраном всіх компенсацій рідним загиблих і постраждалим країнам. В липні минулого року ми підписали Меморандум про порозуміння, аби документально закріпити наш спільний намір рухатися до досягнення цієї мети.

Група визначила Україну своїм речником, довіривши їй вести переговори з Іраном від імені постраждалих країн.

Нині ми перебуваємо на заключних стадіях нашої підготовки та розраховуємо вже невдовзі увійти у формальні переговори з Іраном.

У перші роковини трагедії ми ще раз підтверджуємо наші найглибші співчуття родинам і друзям загиблих та закликаємо Іран сприяти прозорості, невідворотності покарання та досягненню справедливості заради рідних та близьких жертв.

Ми також закликаємо міжнародне співтовариство підтримати наші зусилля, які спрямовані на те, щоб Іран і решта країн відповідали спільно визначеним стандартам безпечного повітряного простору для цивільної авіації.

8 січня 2021 року

Автори:

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, міністр закордонних справ Ісламської Республіки Афганістан Мухаммад Ханіф Атмар, міністр з питань Близького сходу та Північної Африки Великої Британії Джеймс Клеверлі

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