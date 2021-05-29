Почему встреча Байдена с Путиным - это возможность для Украины

Ще від 2014 року (на фото - біля Михайлівського собору в Києві) Байден звик до пильної уваги українців

Переговори президентів США та РФ, що мають відбутися у Женеві, ще до їхнього проведення стали топ-темою.

І попри те, що американський лідер Джо Байден наперед чітко позначив своє ставлення до Владіміра Путіна (згадайте визнання, що Путін – вбивця, та ще й повторене двічі, незважаючи на нервову реакцію РФ), в Україні ці переговори сприймають здебільшого як виклик чи небезпеку.

Втім є й інша думка.

"Європейська правда" публікує думку Євгена Єніна, заступника міністра закордонних справ, відповідального за американський напрямок. Він, серед іншого, натякає на можливість зустрічі Володимира Зеленського з Байденом ще до "женевської зустрічі". І тут варто зауважити, що до того президент США два дні перебуватиме в Європі: 14 червня на саміті НАТО в Брюсселі, а 15-го – за чутками, відвідає конференцію GLOBSEC у Братиславі. ЄвроПравда не виключає, що в одному з цих міст відбудеться і українська зустріч президента США.

Далі – пряма мова заступника глави МЗС України.

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Президент США Джозеф Байден з Путіним запланували свою першу персональну зустріч – 16 червня у Женеві.

Ми виходимо з того, що їхні переговори можуть відіграти корисну роль для послаблення агресивних намірів Росії проти України, а також налаштування російського керівництва на виконання взятих зобов’язань з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Сполучені штати Америки є провідною державою світу і нашим стратегічним партнером номер один. США здійснюють послідовну політику на підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Від самого початку російської агресії США твердо стоять на боці України, будучи консолідуючим "локомотивом" міжнародного політичного та економічного тиску на Кремль.

Саме американська безпекова допомога, включаючи надання оборонної летальної зброї, є найбільшою, яку отримує Україна для протидії Росії, посилення обороноздатності наших Збройних сил. Саме американські санкції мають найбільший міжнародний вплив та значущість. І саме американська зовнішня політика є найбільш активною та дієвою у справі реагування на ключові міжнародні виклики та загрози.

Тому, власне, саме з Вашингтоном прагне говорити Путін, намагаючись - в прямому і переносному сенсі – відвоювати для Росії впливове місце на міжнародній арені.

Враховуючи глобальне лідерство США та їх безумовну підтримку України, ми виступаємо за посилення ролі Сполучених Штатів у міжнародному переговорному процесі щодо повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Можу з упевненістю стверджувати, що активна дипломатія адміністрації Байдена в ситуації нещодавнього безпрецедентного скупчення військ біля наших кордонів вже продемонструвала реальну силу американської дипломатії та потужність американського впливу.

Тим більше, зустріч президента Байдена з Путіним, безперечно, стане знаковою подією щодо подальшого зростання ролі США в переговорах з агресором.

Питання організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом до моменту проведення американо-російського саміту обговорювалось ще на початку травня під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. І саме тоді ми отримали чітке запевнення американської сторони в тому, що жодне питання стосовно України не вирішуватиметься без України.

Відтак українська сторона перебуває в активному діалозі з американськими партнерами щодо узгодження часу і місця зустрічі наших лідерів.