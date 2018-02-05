Стрельба по мигрантам в Италии: у нападавшего нашли "Mein Kampf" Гитлера

Понедельник, 05 февраля 2018, 08:59

Итальянские правоохранители заявили, что дома у Луки Траини, который 3 февраля устроил стрельбу по мигрантам в городке Мачерата, была найдена книга "Mein Kampf" Адольфа Гитлера и другие публикации, связанные с нацизмом.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя правоохранительных органов Италии, ультраправый экстремист, который ранил шесть африканцев, осознает то, что он сделал и не жалеет за свои поступки.

28-летний Лука Траини находится в тюрьме в то время как полиция расследует нападение по нескольким обвинениям, в частности, покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами и расовая ненависть.

Правоохранители сообщили, что дома у злоумышленника обнаружили "Mein Kampf" Гитлера и флаг с кельтским крестом (этот символ часто используется неонацистами).

Итальянец Траини был кандидатом на прошлогодних выборах в местные органы власти от антиммигрантской "Лиги Севера".

Итальянское агентство ANSA сообщает, что нападающий ранее имел связи с неофашистськими партиями "Новая сила" (Forza Nuova) и "Каса Паунд" (CasaPound).

Напомним, 3 февраля в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по мигрантам.

Во время нападения было ранено пятерых мужчин и одну женщину из Нигерии, Ганы, Гамбии и Мали. Нападавшим оказался 28-летний местный житель Лука Траини.