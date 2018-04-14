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Турция поддержала удары по Сирии, Иран - назвал преступлением

Суббота, 14 апреля 2018, 11:22
Версия для печати Комментарии

Действия режима сирийского президента Башара Асада не могли оставаться без ответа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, комментируя удары США, Франции и Великобритании в Сирии, сообщает Anadolu.

"Использование химического оружия является нарушением международного права и преступлением против человечества. Было бы немыслимо оставить сирийский режим, который, как известно, 7 апреля провел химическую атаку в Думе, - без ответа. Те, кто несет ответственность за эту атаку, должны залатить свою цену" - сказал Калин.

Турция также призывает международное сообщество объединиться, чтобы предотвратить любые подобные химические нападения в будущем.

"Усилий по уничтожению химического оружия недостаточно, чтобы прекратить нестабильность в регионе. Цель должна заключаться в том, чтобы закончить войну в Сирии", - сказал он.

Иран, который поддерживает войска Асада и является союзником Москвы, осудил удары по Сирии, сообщает иранское государственное агентство Irna.

"Нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании - преступники", - сказал верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

Британский премьер Тереза ​​Мэй заявилоа, что причиной авиаудара по Сирии стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.

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