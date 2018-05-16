Еврокомиссия предложила усилить визовую информационную систему ЕС

Еврокомиссия предложила модернизировать визовую информационную систему (ВИС) - базу данных, содержащую информацию о людях, которые обращаются за шенгенскими визами.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Предлагаемые изменения стали реакцией на вызовы, связанные с безопасностью и миграцией, а также направленные на улучшение управления внешними границами ЕС.

Изменения позволят проводить более глубокие проверки документов на получение визы и закроют информационные пробелы в области безопасности через улучшение обмена информацией между государствами-членами; обеспечат полную совместимость с другими базами данных ЕС.

"Миграционная ситуация в ЕС и соседних с ним странах остается относительно стабильной. Но недавнее развитие событий требует нашей бдительности, постоянных усилий по координации", - заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Мы намерены модернизировать нашу визовую информационную систему, устранить слепые пятна в наших базах данных и дать визовым органам и пограничникам больше информации, чтобы они могли выполнять свою работу. Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможности пробраться в Европу незамеченными. ЕС - это не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы", - отметил он.

ВИС позволяет странам-членам Шенгенского соглашения обмениваться данными о визах. Она состоит из центральной информационной системы и инфраструктуры связи, соединяющей эту центральную систему с национальными системами. ВИС соединяет консульства в странах, не являющихся членами Европейского Союза, и все внешние пункты пересечения границы стран-членов Шенгенского соглашения.